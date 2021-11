Heinz Lienhard: Der oberste Tierschützer tritt kürzer

Schweizer Tierschutz Der Thurgauer Heinz Lienhard hat den Tieren eine Stimme gegeben – jetzt tritt der oberste Schweizer Tierschützer kürzer Der Bottighofer Heinz Lienhard präsidierte während 20 Jahren den Schweizer Tierschutz. Doch ausgerechnet ein Thurgauer wollte Ende der 1990er-Jahre seinen Einzug in den Zentralvorstand des nationalen Verbands verhindern. Silvan Meile Jetzt kommentieren 30.11.2021, 18.30 Uhr

Heinz Lienhard, ehemaliger Präsident des Schweizer Tierschutzes, in seinem Wohnzimmer in Bottighofen. Bild: Tobias Garcia

An den Wänden in Heinz Lienhards Wohnzimmer in Bottighofen hängen zahlreiche Bilder. «Wir leben fast wie in einem Museum», scherzt er und zeigt auf die Darstellung einer Frau mit Kind, die er einst einer jungen vietnamesischen Künstlerin abkaufte. 13 Jahre lang lebte Lienhard in Saigon, während des Krieges in den 1960er- und Anfangs der 1970er-Jahre. Dort handelte er mit Maschinen für die Lebensmittelindustrie.

Heinz Lienhard ist 85 Jahre alt und hat schon viel erlebt. An der vergangenen Versammlung des Schweizer Tierschutzes von Mitte November erfuhr er nun eine besondere Ehre: Er ist zum Ehrenpräsident der grössten und ältesten Tierschutzorganisation des Landes ernannt worden. Zuvor präsidierte Lienhard den Dachverband mit seinen 71 Sektionen während 20 Jahren. Jetzt tritt er etwas kürzer. In einem der Sessel rund um seinen Salontisch nimmt er Platz für ein Gespräch.

Tierschutz sei ein steiniger Weg in kleinen Schritten. «Aber wir haben in den vergangenen 20 Jahren erreicht, was machbar gewesen ist», sagt Lienhard. Sofort fallen ihm Beispiele ein: Ferkelkastrationen nur noch mit Betäubung, der Transport von Tieren in den Schlachthof ist auf sechs Stunden beschränkt. Lienhard hebt seine Hand und freut sich: «Das haben wir ins Gesetz gebracht.» Ausserdem sei auch etwa das Importverbot von Katzen-, Hunde- und Robbenfellen ein Erfolg.

Doch es gibt auch Unerreichtes, etwa ein Verbandsbeschwerderecht. «Ich weiss nicht, wieso das beim Umweltschutz möglich ist, beim Tierschutz aber nicht.» Eine grosse Enttäuschung sei auch die Tierschutzanwalt-Initiative gewesen, über die das Schweizer Stimmvolk 2010 entschied. «Wir brachten sie mit 140'000 Unterschriften an die Urne, waren überzeugt, dass wir gewinnen», sagt Lienhard. Die Kantone hätten verpflichtet werden sollen, Tierschutzanwälte einzusetzen. Dann am Abstimmungssonntag der Totalabsturz: Sogar am Ständemehr ist die Volksinitiative gescheitert.

Mit der Super Constellation nach Vietnam

Heinz Lienhard ist im Aargau aufgewachsen, machte eine KV-Lehre. «Danach wollte ich nach Afrika auswandern.» In der Nachkriegszeit sei der internationale Handel wieder aufgeblüht, junge Kaufleute in den Niederlassungen wurden gesucht. Es sollte aber nicht Afrika werden. Lienhard bestieg 1960 ein viermotoriges Propellerflugzeug, Modell Super Constellation. Vor ihm: 30 Flugstunden bis Saigon.

1973 kehrte Heinz Lienhard in die Schweiz zurück. Über ein berufliches Angebot fand er schliesslich den Weg in den Thurgau. Als er später im «Volksfreund» ein Inserat des Tierschutzvereins Kreuzlingen entdeckte, in dem «ein gestandener Mann als Hundekontrolleur» gesucht wurde, sollte aus Heinz Lienhard ein aktiver Tierschützer werden. «Ich wurde mit offenen Armen empfangen», sagt er. Bald war er auch im Vorstand, später wurde er Vereinspräsident der Kreuzlinger Sektion, was er noch heute ist.

Heinz Lienhard wurde über ein Zeitungsinserat zum Tierschützer. Bild: Tobias Garcia

Plötzlich wagt die Husky-Hündin Shayna einen Blick ins Wohnzimmer. «Sie ist eingeschüchtert, hat Angst.» Vor sieben Jahren habe er sie als «Problemhündin» bei sich aufgenommen. Noch immer ist etwas von ihrer Panik gegenüber Menschen geblieben. Es sei aber schon viel besser. Die Hündin zieht sich wieder in die Küche zurück.

Streit unter Thurgauer Tierschützern

Lienhard stellte sich 1996 zur Wahl in den Zentralvorstand des Schweizer Tierschutzes. Doch die Kandidatur stand unter einem schlechten Stern. Ausgerechnet der Präsident des Thurgauer Tierschutzverbandes, Reinhold Zepf, versuchte, die Wahl zu verhindern. Zepf warf Lienhard unlauteres Finanzgebaren vor und kritisierte auch, dass Lienhards Frau bereits als Kassierin im Vorstand sass. Lienhard wurde dennoch gewählt, Zepf und der Thurgauer Tierschutzverein später aus dem Schweizer Verband geworfen. Der Streit wurde vor den Thurgauer Gerichten weitergeführt. Das Bezirksgericht Weinfelden bestätigte eine Persönlichkeitsverletzung gegen Lienhard, das Obergericht stellte dies später in Abrede.

«Die Vorwürfe waren fies und unberechtigt», sagt Lienhard heute in seinem Wohnzimmer. Und dem Tierschutz habe die Angelegenheit auch nicht gedient. Der Knatsch unter den Tierschützern war damit offenbar nicht beigelegt. Seither habe er nie mehr mit Zepf gesprochen, sagt Lienhard.

Die Wahlresultate wurden immer besser

Turbulent sei auch die Versammlung verlaufen, als er sich 2001 erstmals als Präsident des Schweizer Tierschutzes (STS) aufstellen liess. Es gab Unstimmigkeiten im Verband. Auch die Tatsache, dass Lienhard den STS anführen sollte, während seine Frau weiterhin die Verbandsfinanzen regelt, rief Kritiker auf den Plan. Lienhard wurde trotzdem gewählt. «Mit einem schlechten Resultat», wie er sagt. «Das hat sich dann aber im Laufe meiner Amtszeiten geändert.»

Heinz Lienhard: «Wir sind mehr und mehr akzeptiert, können Druck aufbauen.» Bild: Tobias Garcia

Heute fällt die Würdigung für sein Engagement gar überschwänglich aus. Lienhard habe dem STS in «herausragender Weise» ein Gesicht und den Tieren eine Stimme gegeben, teilte der Dachverband zu seinem Rücktritt mit. Er habe den STS «nachhaltig und äusserst erfolgreich geprägt und gestärkt». Als seine Nachfolgerin wählten die Delegierten die bisherige Vizepräsidentin Nicole Ruch aus Biel.

Der STS agiere auf pragmatische Art – radikale Tierschützer sind hilfreich

Er übergebe einen gesunden Verband ohne Streitereien, sagt Lienhard und lehnt in seinem Sessel zurück. Es ist ein Verband mit einem Budget von acht Millionen Franken aus Gönnerbeiträgen sowie Zuwendungen aus Stiftungen und Legaten, «80 hervorragend kompetente Mitarbeiter», die als Fachpersonen anerkannt seien, arbeiten für den Verband. Der Schweizer Tierschutz habe an Profil gewonnen.

«Wir sind mehr und mehr akzeptiert, können Druck aufbauen, Forderungen stellen und Empfehlungen abgeben, die meist befolgt werden.»

Der STS wolle auf anständige und pragmatische Art etwas bewegen. «Die Kunst ist es, zu entscheiden, was machbar ist, sonst verzetteln wir uns, setzen die Energie falsch ein.» Mit extremen Aktionen würden keine Gesetzeslücken geschlossen. Radikale Tierschützer, wie etwa der kürzlich verstorbene Tuttwiler Erwin Kessler, seien aber natürlich hilfreich, indem sie Missstände aufdecken, den Tierschutz ins öffentliche Bewusstsein rücken.

Die Stärken des STS bestünden eher darin, politische Mehrheiten zu finden, im eidgenössischen Parlament dann etwas durchzubringen. «Das hängt alles miteinander zusammen.» Gerade durch den Fall Hefenhofen habe sich letztlich die Zusammenarbeit zwischen Tierschutz und Behörde stark verbessert.

Ein Tier hat Anrecht auf ein anständiges Leben

Wird der Tierschutz jemals überflüssig werden? «Solch paradiesische Zustände wird es wohl nie geben», sagt Lienhard. Im weitesten Sinne werde das Tier immer auf den Goodwill des Menschen angewiesen sein. «Dem Mensch obliegt die Aufgabe, für die Tiere zu sorgen». Dabei gelte es zu beachten:

«Das Tier hat ein Recht auf ein anständiges Leben und einen anständigen Tod ohne Angst, Schrecken und Schmerzen.»

Heinz Lienhard überlegt: Es müsse wohl mehr als 40 Jahre her sein, als er letztmals Fleisch gegessen habe. Aufgrund starker Medikamente gegen Malaria, daran erkrankte er in Vietnam, stellte damals seine Ernährung um, verzichtete komplett auf tierische Fette.

«Heute könnte ich mir nicht mehr vorstellen, etwas von einem Tier zu essen.»

