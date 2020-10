«Schweinerei», «Schildbürgerstreich: Das Ende der glücklichen Schweine beim Massnahmenzentrum Kalchrain wühlt den Thurgau auf Weil die Rundbogenzelte nicht in die Landschaft passen, muss die Freilandschweinehaltung beim kantonseigenen Massnahmenzentrum Kalchrain aufgegeben werden. Das stösst auf massive Kritik. Politische Vorstösse werden vorbereitet. Eine Petition im Internet haben schon über 1300 Personen unterschrieben. Sebastian Keller 20.10.2020, 05.00 Uhr

Form, Farbe und Material des Rundbogenzeltes (oben links) passen nicht in die Landschaft, sagt das Amt für Raumentwicklung. Bild: Andrea Stalder (13. Jun 2018)

Ende Jahr ist Schluss mit der Freilandschweinehaltung beim Massnahmenzentrum Kalch­rain. Spätestens. Grund: Das zuständige kantonale Amt bewilligt dem kantonalen Betrieb die Rundbogenzelte nicht. In den Zelten finden die Schweine Wasser, Futter und Schutz vor Wind. Alle paar Monate siedelt man Herde samt Zelten um. Das Amt für Raumentwicklung (ARE) urteilte: Diese Rundbogenzelte fügten sich «nicht ausreichend in das empfindliche Landschaftsbild» ein.

Patrick Siegenthaler aus Herdern hat eine Petition gestartet. Bild: PD

Auf einen Bericht in dieser Zeitung hagelte es Leserbriefe. Vom «wiehernden Amtsschimmel» ist die Rede, vom «Schildbürgerstreich», von einer Schweinerei. Bürger werden selber aktiv – so Patrick Siegenthaler aus Herdern. Er hat eine Online-Petition an den Regierungsrat lanciert. Er begründet:

«Kann es sein, dass in dieser Situation das Landschaftsbild mehr Gewicht erhält als das Tierwohl? Ich finde absolut nicht!»

Seit Samstag haben über 1300 Personen die Bittschrift unterzeichnet, rund 600 Kommentare wurden abgeben.

Die Politik wird aktiv

GP-Kantonsrat Peter Dransfeld aus Ermatingen Bild: Donato Caspari

In der kantonalen Politik wirbelt das Ende der Freilandhaltung ebenfalls Staub auf. Kantonsrat Peter Dransfeld (GP, Ermatingen) reicht wohl am Mittwoch einen Vorstoss ein. Auch wenn er sagt, dass er für die Argumente des ARE «gewisses Verständnis» habe. Denn: Auch ein kantonseigener Betrieb dürfe keine Sonderrechte erhalten.

Seine Fragen an die Regierung gehen eher in die Richtung: «Welche Lösungen kann sich der Regierungsrat vorstellen, die für alle gerecht sind.» Aus seiner Sicht: eine lösbare Aufgabe. Der Kanton könne Modelle entwickeln, die für andere praktikabel sind.

Toni Kappeler, Präsident von Pro Natura Thurgau Bild: PD

«Ich wäre froh, wenn man eine Lösung finden würde.» Das sagt Toni Kappeler, Präsident von Pro Natura Thurgau. Auch wenn er betont, dass er die Durchsetzung geltenden Rechts im Landschaftsschutz begrüsse. «Das macht das ARE gut.» Im Fall Kalchrain sei sein Verband nicht involviert.

Er habe gar Vorschläge eingereicht, um diese Schweinehaltung weiter zu ermöglichen. Welche will er allerdings nicht verraten. Kappeler betont: Ihn stören Hagelschutznetze in der Landschaftsschutzzone mehr als Rundbogenzelte für Schweine.

Um diese mobile Unterkunft der Schweine geht es. Bild: Andrea Stalder

Schweizer Tierschutz kann nichts machen

Dem Schweizer Tierschutz STS stösst die Nachricht sauer auf. Cesare Sciarra, Leiter Kompetenzzentrum Nutztiere, sagt:

«Das ist doch recht unverständlich.»

Aus Sicht dies Tierschutzes handle es sich um die «beste Haltungsform». Die Schweine wühlen nach Futter, rennen herum, suhlen sich. In den Zelten finden sie Schutz gegen den Wind. Die Parzelle muss regelmässig gewechselt werden, damit der Boden nicht überdüngt wird. Auf die Schweine folgt eine Kultur, die viele Nährstoffe benötigt.

Heinz Lienhard aus Bottighofen ist Präsident des Schweizer Tierschutzes. Bild: Reto Martin

Der Tierschutz kann offenbar nicht eingreifen – auch wenn er dazu aufgefordert wird. «Dazu haben wir keine Möglichkeit», schreibt der im Thurgau wohnhafte Heinz Lienhard, Präsident des Schweizer Tierschutzes, in einem Leserbrief an diese Zeitung. «Denn wir besitzen kein Verbandsbeschwerderecht, im Gegensatz zu den Naturschutzverbänden.»