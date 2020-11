«Schwachköpfe und Ignoranten am Steuer»: Frauenfelderin stürzt mehrmals im Stadtbus und erstattet Anzeige Ein Hausarzt erhebt schwere Vorwürfe gegen die Frauenfelder Stadtbusfahrer: Sie benähmen sich rücksichtslos und hätten seine Patientin Rosmarie Schmied verletzt. Die Stadt verteidigt ihre Chauffeure. Man tue das Mögliche, um Schmied sicher zu befördern. Stefan Marolf 24.11.2020, 05.30 Uhr

Die Frauenfelderin Rosmarie Schmied ist in Stadtbussen der Linie 2 mehrmals gestürzt. Bild: Donato Caspari (20. August 2019)

«Schwachköpfe und Ignoranten am Steuer». Eine Mail mit diesem Betreff hat Robert Scherzinger, der Leiter Stadtbus der Stadt Frauenfeld, vor einer Woche erhalten. Absender ist ein Frauenfelder Hausarzt und Grund für den schroffen Ton ist seine Patientin Rosmarie Schmied.

Die 61-jährige Frauenfelderin Schmied hatte am Montag vor einer Woche einen Termin bei ihrem Arzt. Wie immer nahm sie den Stadtbus, um vom Wellhauserweg in Frauenfeld zur Arztpraxis zu gelangen. «Als ich an der Haltestelle Schlosspark aussteigen wollte, schlossen sich die Türen zu früh und ich stürzte auf das Trottoir», sagt Schmied.

«Selten so etwas Rücksichtsloses erlebt»

Als der Hausarzt die weinende und zitternde Patientin wenige Minuten nach dem Vorfall sieht, platzt ihm der Kragen:

«Sie hatte Prellungen am Kopf, an der linken Schulter und bis hinunter zum Oberschenkel.»

Obwohl sich der Busfahrer und ein Kollege, der mitfuhr, sofort um Schmied gekümmert haben, hat er kein Verständnis für deren Vorgehen.

In seiner Mail droht er mit einer Anzeige und schreibt: «Ich habe selten so etwas Rücksichtsloses erlebt.» Mit ein Grund für die heftige Reaktion des Arztes ist der Umstand, dass Schmied an Gleichgewichtsstörungen leide und ihr Sturz bei Weitem kein Einzelfall sei. Er sagt: «Seit Mitte 2019 ist Rosmarie Schmied mindestens elf Mal gestürzt – und immer passierte es auf der Stadtbuslinie 2.»

Die Probleme sind beim Stadtbus bekannt

Der Stadtbus-Chef Scherzinger las die Mail mit dem Betreff «Schwachköpfe und Ignoranten am Steuer» noch am Tag des Unfalls und sagt:

«Auf solch beleidigende Mails reagieren wir grundsätzlich nicht.»

Rosmarie Schmied sei beim Unternehmen bekannt. Sie habe sich schon mehrmals beschwert und auch persönlich mit dem Betriebsleiter gesprochen. Schmied sagt:

«Ich erhalte immer die gleichen Antworten. Man sagt mir, mein Anliegen würde weitergeleitet. Jetzt muss etwas passieren.»

Robert Scherzinger betont, man mache das Mögliche, um Schmied sicher zu befördern. «Wir haben mehrmals an Schulungen auf die Person hingewiesen und das richtige Verhalten im Team besprochen. Mehr können wir für eine einzelne Person nicht machen.»

Robert Scherzinger, Leiter Stadtbus der Stadt Frauenfeld. Bild: Andrea Stalder

Zum Umgang mit gehbehinderten Personen und bei Unfällen gebe es ein standardisiertes Vorgehen, das die Chauffeure kennen und einhalten würden. Würde beim Aussteigen der blaue Knopf für gehbehinderte Personen gedrückt, seien die Busfahrer besonders vorsichtig.

Rosmarie Schmied ist auf den Stadtbus angewiesen

Im Fall von Schmied scheint das nicht auszureichen. Seit die Frauenfelderin wegen einer schweren Vergiftung Gleichgewichtsprobleme hat und verlangsamt ist, kann sie weder Auto noch Velo benutzen. «Der Stadtbus ist meine einzige Möglichkeit, von zuhause zum Arzt zu kommen», sagt sie. Scherzinger widerspricht. «Es gibt Verkehrsmittel, die für gewisse Personen nicht mehr geeignet sind.» Er kenne die betroffene Person nicht und könne deshalb den Einzelfall nicht beurteilen, aber:

«Wenn man sich im ÖV nicht mehr sicher fühlt, sollte man über Alternativen – zum Beispiel Fahrdienste – nachdenken.»

Schmied sei nicht nur im Stadtbus, sondern in verschiedenen öffentlichen Verkehrsmitteln schon gestürzt, weshalb es nicht am Stadtbus liegen könne. Rosmarie Schmied und ihr Arzt sehen das anders. Schmied sagt: «Ich kann nicht beweisen, dass die Busfahrer mir etwas Böses wollen, aber ich empfinde es so.» Zusammen bereiten sie deshalb eine Strafanzeige vor. Der Hausarzt sagt:

«Medizinisch gesehen geht es um mittelschwere Körperverletzung.»

Die drohende Strafanzeige lässt Scherzinger vorsichtig werden. Vor weiteren Abklärungen will er sich weder dazu noch zum konkreten Vorfall vom vorletzten Montag äussern.