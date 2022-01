Schulwegsicherheit Enteignung unausweichlich: Letztes Teilstück des umstrittenen Radwegs bei Halingen kommt, obwohl sich noch jemand querstellt – trotz Bundesgerichtsentscheid Seit Jahren verzögert sich die Erschliessung des Radwegs nördlich der Sekundarschule Halingen. Obwohl das Bundesgericht eine Beschwerde längst abgewiesen hat, wehrt sich ein Anwohner weiter gegen das Bauprojekt zu Gunsten der Schulwegsicherheit. Trotzdem fahren jetzt die Bagger auf, denn das Land muss enteignet werden. Samuel Koch Jetzt kommentieren 20.01.2022, 17.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Noch treten die Schülerinnen und Schüler mit ihren Velos auf der Kantonsstrasse ihren Nachhauseweg in Richtung Vorderhalingen (im Hintergrund) und Thundorf an. Bild: Benjamin Manser

Ende gut, alles gut. Das stimmt im Fall des Radwegs in Halingen nur bedingt. Der Regierungsrat hat zwar die Tiefbau- und Belagsarbeiten fürs letzte Teilstück des Radwegs zwischen Thundorf und Vorderhalingen für Kosten von knapp 630’000 Franken vergeben. «Die 680 Meter lange dritte Etappe des Radwegneubaus von Thundorf nach Halingen verläuft vom Sekundarschulhaus Buck entlang der Kantonsstrasse K35 und schliesst im Bereich des Knotens Thundorfer-/Freudenbergstrasse an den bestehenden Radweg an», teilte der Regierungsrat Anfang Dezember mit.

Was in der Mitteilung allerdings nicht steht: Für das Herzstück des Radwegs, der die Schulbehörde Halingen und den Kanton seit Jahren beschäftigt, bedarf es höchstwahrscheinlich einer Enteignung. Zwar ist diese noch nicht ganz durch, weshalb Peter Dünner als Präsident der Thurgauer Enteignungskommission mit Berücksichtigung auf das laufende Verfahren nicht detaillierter Auskunft gibt.

Entzug der aufschiebenden Wirkung

Fakt ist, dass das Bundesgericht mit dem Entscheid vom vergangenen Sommer (1C_645/2019) eine Beschwerde eines Anwohners gegen die geplante Streckenführung abgewiesen hat. Deshalb hat die Enteignungskommission entschieden, das für den Bau des Radwegs notwendige Stück Land definitiv zu enteignen. Das Verfahren ist allerdings noch nicht rechtskräftig, weil sich die betroffene Partei auch gegen die Enteignung wehren kann. Die aufschiebende Wirkung gegen diesen Widerstand wurde jedoch entzogen, weshalb nun doch schon die Bagger auffahren und das letzte Teilstück zu Gunsten der Schulwegsicherheit realisiert werden kann.

So kommt es also, dass die Bauarbeiten des Radwegs mittlerweile vergeben sind, entlang der Kantonsstrasse Bauabschrankungen stehen und ein erster kleiner Abschnitt des letzten Teilstücks vor dem Winterstopp bereits gebaut wurde. Eine definitive Enteignung scheint also unausweichlich, obwohl dem Betroffenen noch Rechtsmittel zur Verfügung stünden. Es ist die erste Enteignung des Kantons seit 2015, als in Mammern Land enteignet werden musste. Details dazu kennt Peter Dünner nicht oder nicht umfassend. Auf Anfrage schreibt er: «Seit 2016 hatte die Enteignungskommission über keine formelle Enteignung des Kantons, der Gemeinden und der Gemeindezweckverbänden zu entscheiden.»

Enteignetes Land für sogenannten Bankettstreifen

Ein Verfahrensabschluss trotz aller Verzögerungen über den ordentlichen Rechtsweg – wie jetzt in Halingen – begrüsst Sven Frei, der seit 2021 als Projektleiter des kantonalen Tiefbauamts für die Umsetzung des noch nötigen Radwegs verantwortlich zeichnet. Weil die Kantonsstrasse wegen des sogenannten Bankettstreifens etwas breiter wird, ist zusätzlich Land vonnöten, das eben im Enteignungsverfahren mündete. Die Vorbereitungsarbeiten sind mittlerweile abgeschlossen. Deshalb sagt Frei:

«Wir gehen davon aus, dass der Radweg ab März gebaut werden kann, was zirka zwei bis drei Monate in Anspruch nehmen wird.»

Sven Frei, Projektleiter Tiefbauamt des Kantons Thurgau. Bild: Samuel Koch

Erleichtert über das baldige Ende einer jahrelangen Verzögerung zeigt sich Markus Müggler, Präsident der betroffenen Sekundarschulgemeinde Halingen. Endlich könne der Radweg, der für mehr Sicherheit für alle Schülerinnen und Schüler aus Thundorf sorgt, in Angriff genommen werden. Müggler begleitet das Dossier bereits seit seinem Amtsantritt vor 13 Jahren, obschon er betont, dass die Schulbehörde im Verfahren nur Bittstellerin sei.

Erste Vorarbeiten haben im November stattgefunden, weshalb Müggler aus der Bevölkerung oft auf das Thema angesprochen worden sei. «Aha, jetzt geht etwas.» Diesen Satz habe er zuletzt mehrfach gehört. Müggler lobt die Zusammenarbeit aller beteiligten Behörden und freut sich, dass es jetzt bald vorwärtsgeht. Er sagt:

«Wir haben einen langen Schnauf gebraucht. Es hat sich aber gelohnt, denn die Sicherheit auf dem Weg in unsere Schule inmitten der Natur ist wichtig.»

Markus Müggler, Präsident Sekundarschulgemeinde Halingen. Bild: PD

In Absprache mit dem Tiefbauamt soll es auf der Baustelle im Februar, allerspätestens im März, weitergehen, um die Anbindung an die bisherigen Etappen zum Sekundarschulhaus Buck zu fertigen. «Endlich», meint Müggler. Im Vergleich zum letzten Teilstück ist der Radweg von Thundorf nach Vorderhalingen seit 2016 gebaut, zwischen Lustdorf und Thundorf seit 2010 und zwischen Halingen und Matzingen gar seit 2002.

Im Vordergrund die Sekundarschule, im Hintergrund Vorderhalingen. Bild: Olaf Kühne

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen