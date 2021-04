SCHULGEMEINDE Erweiterung der Primarschule Nussbaumen muss warten, dafür gab es einen Kompromiss bei der Steuerfusserhöhung Die Stimmbürger von Nussbaumen einigten sich an der Schulgemeindeversammlung auf eine fünfprozentige Steuererhöhung. Die Behörde beantragte eine Erhöhung von 10 Prozent. Evi Biedermann 01.04.2021, 04.20 Uhr

Die wiedergewählte Schulbehörde bis 2025: Präsidentin Diana Sterkman, Cornelia Roth, Stefan Jösler, Andrea Saxer und Christoph Brander. Bild: Evi Biedermann

Letzten Herbst sah man in Nussbaumen guten Mutes in die Zukunft. Das Stimmvolk hatte im September einen Planungskredit von 145‘000 Franken für einen Ersatzbau des alten Schulpavillons bewilligt. In der Zwischenzeit hat ein beauftragtes Architekturbüro ein Erweiterungsprojekt erarbeitet, und damit kam die Ernüchterung. Der Bau würde zwar die langfristigen Bedürfnisse an den Kindergartenbetrieb und den Schulbetrieb mit drei Klassen decken, doch die veranschlagten Kosten von 2,75 Millionen Franken sind hoch.