Schulen Ungebremst nach oben: Primarschule Gachnang braucht dringend mehr Platz Die Schülerzahlen in Gachnang steigen stetig an. Das bringt die Schule in Platznot. Evi Biedermann 08.05.2022, 16.50 Uhr

Die Schulbehörde mit Präsident Sven Bürgi, Markus Holenstein, Patricia Otto, Michael Sigg und Thomas Gisler. Bild: Evi Biedermann

Im Dezember rechnete Schulpräsident Sven Bürgi noch mit 456 Kindern, die im Schuljahr 2023/24 in Gachnang oder Islikon zur Schule gehen. Nun kalkuliert die Primarschulgemeinde Gachnang bereits mit 470 Kindern. Und die Zahl dürfte weiter steigen, denn wie Bürgi an der Schulversammlung vom Samstag sagte, werden in den nächsten Jahren in Gachnang 130 neue Wohneinheiten auf den bestehenden Baulandreserven entstehen, 80 davon mit 4,5 oder mehr Zimmern. Auch in den Ortsteilen Rosenhuben, Islikon, Kefikon sowie in Erzenholz wird rege geplant oder bereits gebaut.

Schätzungen darüber, wie sich dies auf die Schülerzahl auswirken wird, sind gemäss Bürgi schwierig. Dennoch wagte er eine Prognose: «Eine Schülerzahl von 500 halte ich heute für durchaus realistisch.» Es müsse damit gerechnet werden, dass der bestehende Schulraum inklusive altes Schulhaus in Islikon nicht mehr ausreichen werde.

«Diese Entwicklung konnte man 2013 nicht voraussehen.»

Damals begann die Planung für den Erweiterungsbau in Islikon, der im August 2020 bezugsfertig war. Die Rechnung 2021 verbucht bei einem Aufwand von 7,73 Mio. Franken einen Verlust von 88420 Franken. Budgetiert worden war ein solcher von 145040 Franken. Hätte die Behörde nicht Abschreibungen von 424210 Franken auf den Neubau in Islikon verbucht, würde die Rechnung nun einen Gewinn von 335989 Franken ausweisen, vor allem aufgrund unerwarteter Steuereinnahmen von 427758 Franken. Wie ein Votant festhielt, wäre es transparenter für die Stimmbürger, das Resultat des laufenden Schuljahrs 2021 auszuweisen und dann zu kommunizieren, dass zusätzliche Abschreibungen auf den bereits 2020 bezogenen Neubau in Islikon getätigt wurden.

Fernwärmeprojekt kommt nicht zustande

Eine Frage aus dem Publikum betraf das Projekt Fernwärme. Es sei mangels Interesse eingestellt worden, erklärte Bürgi. Zu wenig Liegenschaftenbesitzer, auch die grossen – Schloss Gachnang und Kirche – hätten nicht mitmachen wollen. «Ohne diese beiden haben wir keine Chance», sagte er. Man schaue nun nach einer eigenen Heizung. So wie es aussehe, gehe es Richtung Pellets.

Beim Apero nach der Versammlung. In der Mitte ist Schulleiter Rolf Fuchs, ganz schwarz gekleidet und mit Brille. Bild: Evi Biedermann