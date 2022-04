Schulen Nie dagewesene Zunahme: Ukrainische Schulkinder lernen in der Frauenfelder Integrationsklasse erste Deutschwörtchen Wegen des Ukraine-Kriegs unterhalten die Schulen Frauenfeld mittlerweile eigene Integrationsklassen für ukrainische Kinder. Einblick in den Unterricht in den neuen Räumlichkeiten an der Schmidgasse, mit Schere, orangem Farbstift und iPad. Samuel Koch 26.04.2022, 04.20 Uhr

Orange Farbstifte verstehen die Kinder bereits gut und strecken sie nach der Aufforderung von Lehrerin Scarlett Zjörien in die Höhe. Bild: Ralph Ribi

Die Pause ist um, der Spaziergang vom Pausenplatz der Schule Kurzdorf zurück an die Schmidgasse geschafft. Jetzt geht es für die 18 ukrainischen Mädchen und Buben zurück in den Unterricht, nachdem sie ihren Kopf bewusst unter Kindern der Regelklassen lüften konnten. «Das ist wichtig, damit sie die Dynamik von richtigem Pausenplatzgeschehen erleben», sagt Kurzdorf-Schulleiter Gebi Matthey.

Jetzt stehen nicht mehr Singen, Tanzen und Tschutten im Vordergrund, sondern Deutschwörtchen. Das passt dem blonden Erstklässler-Mädchen Anna zuerst nicht, die lieber mit einem iPad spielen will. An der Wand hängen die Schulregeln, aber auch eine von der Klasse gebastelte Girlande mit farbigen Glaces. Lehrerin Scarlett Zjörien verlangt von ihren Schulkindern, dass sie eine Schere in die Hand nehmen und in die Luft strecken. «Die Schere», wiederholt sie. Nach den Gegenständen sind Farben dran. «Orange», sagt Zjörien. Der achtjährige Nazar in der hintersten Reihe klaubt einen orangen Farbstift aus seiner Schachtel und hält ihn in die Höhe, obschon er lieber den Fotografen dieser Zeitung beobachtet.

Gebi Matthey, Schulleiter Schulanlage Kurzdorf. Bild: Ralph Ribi

Separater Unterricht für andere Flüchtlingskinder

Knapp die Hälfte der 18 Kinder in der ukrainischen Integrationsklasse ist am Montagmorgen erstmals zum Unterricht erschienen, sagt Schulleiter Gebi Matthey. Die Anzahl an ukrainischen Flüchtlingskindern ist in Frauenfeld in den letzten Wochen derart angestiegen, dass die Originalintegrationsklasse mit Kindern anderer Herkunft separat unterrichtet wird. Matthey sagt:

«Vor den Frühlingsferien waren es fünf Kinder aus der Ukraine, jetzt sind es 18.»

Die Räumlichkeiten im 1. Stock der ehemaligen SBW-Schule an der Schmidgasse haben die Schulen Frauenfeld seit dem Herbst langfristig gemietet, aber nicht für die Bewältigung des Ukraine-Kriegs, sondern ursprünglich für eine zusätzliche Regelklasse im Kurzdorf, weil dort die Schülerzahlen steigen. «Es musste alles sehr schnell gehen», sagt Matthey und zeigt sich erleichtert, dass wenigstens die Pandemie um die Ecke ist. «Beides gleichzeitig wäre zur wahren Herausforderung geworden.»

Eine mit deutschen Begriffen versehene Wandtafel im Schulzimmer. Bild: Ralph Ribi

Oberstes Ziel sei es, die Kinder aus den Integrationsklassen möglichst schnell in die Regelklassen zu integrieren. Deshalb fokussiert Zjörien mit ihrer Begleiterin, die fliessend Ukrainisch spricht und hie und da zwischen Schülern und Lehrerin übersetzt, auf Deutsch und Mathematik. Der Unterricht findet jeweils nur vormittags statt, um die Kinder nicht zu überfordern. Für Matthey lohnt sich jeder Aufwand. Er sinniert aber gleichzeitig über die Ungewissheit und die Nachhaltigkeit, weil niemand weiss, wie lange der Krieg noch dauert, ob und wann die Kinder wieder in ihr Land zurückkehren und was sie von hier mitnehmen.

Auf und Ab mit den Integrationsklassen

In einer weiteren Frauenfelder Integrationsklasse werden knapp ein Dutzend ukrainische Schüler im Oberstufenalter unterrichtet, erklärt Schulpräsident Andreas Wirth. Über 20 Kinder sind für die Primarschule angemeldet. Im städtischen Fachstab «Flüchtende Ukraine» wegen des derzeitigen Krieges ist auch die Schule vertreten. So können Stadt und Schule die gemeinsamen Themen koordinieren. Trotzdem hat die Schule konsequenterweise Herausforderungen, etwa die unterschiedlichen Fähigkeiten der Schüler in unterschiedlichem Alter oder auch um geeignetes Personal zu finden, selber zu klären. Wirth sagt:

«Eine so hohe und hauptsächlich rasche Zunahme von Flüchtlingskindern gab es meines Wissens noch nie, nicht einmal in den 90er-Jahren.»

Andreas Wirth, Präsident Schulen Frauenfeld. Bild: Kevin Roth

Integrationsklassen sind sowieso immer Schwankungen ausgesetzt, «das ist abhängig von der Situation im Ausland», ergänzt Wirth. Vor rund zehn Jahren gab es eine solche Klasse in Frauenfeld an der Sekundarschule zwischenzeitlich gar nicht mehr. Seit der Flüchtlingskrise 2015 ist sie nicht mehr wegzudenken, mit dem aktuell starken Zulauf sowieso nicht. Ein Grund dafür ist auch der Schutzstatus S, womit Kinder nicht mehr über Durchgangsheime angemeldet werden, sondern Eltern ihre Kinder mit einem gültigen Antrag bei den Behörden direkt und online für den Unterricht anmelden können.

Das interessiert die Schulkinder von Scarlett Zjörien hinter ihren Schulbänken kaum. Sie freuen sich über ein Stück Normalität, bevor sie von ihren Eltern kurz vor der Mittagspause wieder abgeholt werden. Das iPad, wie von der kleinen Anna anfangs verlangt, fand dann für spielerisches Lernen doch noch Verwendung. Thema für noch mehr deutschen Wortschatz: über die Schule. Die Aufmerksamkeit war den Geräten gewiss, und völlig willkürlich ertönte an jedem Platz eine virtuelle Stimme. «Der Lehrer. Die Schule. Das Schulhaus.»

Lehrerin Scarlett Zjörien programmiert im Beisein der Betreuerin und Übersetzerin für die ukrainischen Kinder die iPads. Bild: Ralph Ribi