Primarschüler in Eschenz erhalten eine Bewegungslandschaft

Schule «Wir möchten einen Teil des Geldes in die Kinder investieren»: Bewegungslandschaft für die Primarschule Eschenz Die Primarschülerinnen und -schüler in Eschenz erhalten eine Bewegungslandschaft. Mit einer Rampe und einem Pumptrack sollen die Kinder Bewegung, Koordination, Gleichgewicht und Kraft üben. Janine Bollhalder 20.04.2022, 11.30 Uhr

Der Pumptrack vor dem Primarschulhaus Eschenz. Bild: Monika Weber

Die Kinder sollen vom positiven Rechnungsergebnis profitieren: Die Primarschülerinnen und -schüler in Eschenz bekommen eine Bewegungslandschaft. Die offizielle Eröffnung fand am Dienstag, 19. April, statt. «Es gibt einen Pumptrack und eine Rampe», sagt Schulpräsidentin Monika Weber.

«Wir möchten einen Teil des Geldes aus Steuereingängen in die Kinder und Jugendlichen investieren.»

Monika Weber

Präsidentin Primarschule Eschenz Bild: PD

Bereits bevor Weber ihr Amt antrat, spielte die Primarschulbehörde mit der Idee einer Bewegungslandschaft. Es seien schon Offerten eingeholt worden. Die Bauarbeiten haben Ende November des vergangenen Jahres begonnen. Die Kinder freuen sich auf ihre Bewegungslandschaft, sagt Weber. «Die Bauarbeiten haben sie gespannt mitverfolgt.»

Pumptrack bereits beliebt bei den Kindern

In erster Linie ist das Ziel einer Bewegungslandschaft natürlich Bewegung. «Es geht aber auch um Koordination, Gleichgewicht und Kraft», sagt Weber. «Die Kinder lernen, Rücksicht aufeinander zu nehmen. Ausserdem ist es für sie eine Chance, mutiger zu werden. Sich frei zu bewegen.» Einen Pumptrack kennen die Schülerinnen und Schüler bereits. Öfter haben sie die mobile Anlage des Sportamts Thurgau ausprobieren dürfen, was jeweils auf grosse Begeisterung gestossen ist.

Die Rampe der Bewegungslandschaft. Bild: Monika Weber

Die Bewegungslandschaft in Eschenz hätte bereits Ende des vergangenen Jahres fertig sein sollen. «Es hat nun aber länger gedauert als geplant», sagt Weber. Die Zusammenarbeit mit den beteiligten Handwerkern sei jedoch immer gut gelaufen, auch wenn kurzfristige Anpassungen viel Flexibilität erforderten. Derzeit laufen noch Umgebungsarbeiten. «Es gibt nun eine Terrasse, wo die Zuschauerinnen und Zuschauer auf Granitsteinen sitzen können.» Das Projekt bewegt sich finanziell ungefähr bei einem Betrag von 40'000 Franken – darin sind noch anfallende Umgebungsarbeiten nicht eingerechnet. Die Anlage ist primär zur Nutzung in der Pause oder Freizeit angedacht.

«Wir haben einfache Regeln definiert. Etwa dass eine Helmpflicht gilt sowie was auf die Bahn darf und was nicht.»

Die Bewegungslandschaft findet auf dem Pausenplatz beim Mammutbaum ihren Standort. Wie lange sie aber dortbleibt, ist offen. «Wir haben die Anlage halbmobil geplant. Sie steht jetzt zwar fix an diesem Platz, wurde aber nicht fest verankert oder betoniert. Bei Bedarf können wir sie also verschieben», sagt Weber. Denn derzeit werde an der Raumplanung gearbeitet, an einem potenziellen Neu- oder Umbau des Primarschulhauses.