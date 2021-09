Schulkinder in Müllheim in Quarantäne

Schule Weitere Schulkinder in Quarantäne Auch in Müllheim mussten einige Tage nach den Sommerferien Kindergarten- und Primarschülerinnen und Schüler in Quarantäne. Francesca Stemer 03.09.2021, 15.45 Uhr

In Müllheim mussten einige Kinder von zu Hause aus unterrichtet werden. Bild: PD

Kurz nach dem Schulstart hat sich in Müllheim eine Primarklasse in Quarantäne begeben müssen. Gemäss Schulpräsident Oliver Schmid blieben weiter vereinzelt Schulkinder und Kindergartenkinder zu Hause. In der Sekundarschule begab sich eine Schülerin in Quarantäne. Die Quarantäne dauerte für die Kindergarten- und Primarschülerinnen und Schüler auf Anweisung des Contact-Tracing zehn Tage. Schmid merkt an, die Situation habe sich im Vergleich zum Schulstart verbessert. «Den Kindern geht es gut und sie können bereits wieder am regulären Schulunterricht teilnehmen.»