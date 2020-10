Schule Matzingen verschickt aus Sicherheitsgründen einen Elternbrief – Wollte ein Unbekannter ein Kind entführen? Ein Elternbrief der Matzinger Schulbehörde lässt aufhorchen. Demnach haben die Lehrer wegen eines Vorfalls am vergangenen Freitag sämtliche Kinder nach Hause geschickt. Nach Spekulationen im Internet reagiert die Schulbehörde mit einem ausführlicheren Brief. Samuel Koch 07.10.2020, 15.48 Uhr

Vogelperspektive auf die Schulanlage Chatzebuggel in Matzingen. Bild: Nana Do Carmo, 1. Juli 2005

Ein Elternbrief sorgt für Wirbel. Datiert vom Freitag, 2. Oktober, schreibt die Matzinger Schulbehörde an sämtliche Eltern: «Wie Sie von Ihrem Kind erfahren haben, haben unsere Lehrpersonen heute Nachmittag die Kinder in Gruppen nach Hause geschickt.» Die Schülerinnen und Schüler wurden also etwas ungewohnt in ihre Herbstferien entlassen. Geschehen sei dies «aus Sicherheitsgründen aufgrund eines Vorfalls in der Nähe des Schulhauses Chatzebuggel».

Ausschnitt aus dem Brief an die Eltern in Matzingen. Bild: Screenshot

In den sozialen Medien wirbelt der gepostete Brief am Mittwochmorgen Staub auf. «Jemand Unbekanntes wollte ein achtjähriges Kind ins Auto …», schreibt jemand unter den Post in der privaten Gruppe «Du bisch vo Matzingen wenn,........» mit 526 Mitgliedern. « … anscheinend in einem weissen VW», ergänzt ein weiterer Kommentarschreiber.

Laut aktueller Rechtsprechung des Schweizer Bundesgerichts gilt jede Äusserung als öffentlich, die nicht im privaten Rahmen erfolgt – also im Familien – und Freundeskreis oder einem anderen durch persönliche Beziehungen oder besonderes Vertrauen geprägten Umfeld. Auf Facebook schreibt eine weitere Internetnutzerin:

«Da kriegt man ein mulmiges Gefühl, wenn man nicht weiss, wie, wo, was.»

Mehrere Personen schreiben, dass sie als Reaktion auf den Brief die Schulbehörde kontaktiert hätten, um mehr Informationen über den Vorfall zu erhalten. «Eigentlich sagen sie gar nichts, und es gehen zig verschiedene Geschichten rum. Genauso wie es doch eigentlich nicht sein sollte ...», lautet ein weiterer Kommentar.

Christina Burgermeister, Schulpräsidentin Matzingen. Bild: Samuel Koch

Schulpräsidentin Christina Burgermeister ärgern die Spekulationen in den sozialen Medien. «Wir standen unter Zeitdruck, weil sich der Vorfall kurz nach Schulschluss ereignet hat», sagt sie. Die Kinder seien deshalb in Gruppen nach Hause geschickt worden. Daraufhin habe sie den Brief an die Eltern verschickt – per Email.

Für Polizei geht keine Gefahr aus

Bei der Kantonspolizei Thurgau ist am vergangenen Freitag eine Meldung eingegangen, dass sich ein unbekannter Fahrzeuglenker in Matzingen verdächtig verhalten haben soll. Der Hinweis sei beim örtlichen Polizeiposten eingegangen, sagt Polizeisprecher Michael Roth. Die Polizei habe das Signalement der Person sowie des Fahrzeuges aufgenommen und Kontrollen durchgeführt. «Stand jetzt geht aber für die Schüler keine Gefahr aus», sagt Roth. Zu den Informationen seitens der Matzinger Schulbehörde kann die Polizei keine Auskunft geben. Das sei Angelegenheit der Schulbehörde.

Nach etlichen Reaktionen von besorgten Eltern hat die Schulbehörde am Mittwoch einen ausführlichen Elternbrief auf ihrer Internetseite veröffentlicht, «da Gerüchte die Runde im Dorf machen», heisst es darin. Der Vorfall sei umgehend durch die Eltern der Polizei gemeldet worden. Im jetzigen Schreiben, das von Schulpräsidentin Burgermeister und Schulleiter Michael Bachmann unterzeichnet ist, steht:

«Zu diesem Zeitpunkt konnten wir auch noch nicht detailliert kommunizieren, was vorgefallen war.»

Auf die Frage, ob die Schule nach den Ferien eine Sensibilisierungskampagne startet, sagt Burgermeister, dass es zum jetzigen Zeitpunkt noch zu früh sei. Sie sagt: «Das passiert sowieso hin und wieder.»