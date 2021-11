Schule Leuchtende Stirnbänder der Terzstiftung Berlingen sorgen bei Schülerinnen und Schülern in Schlatt für mehr Sicherheit Schülerinnen und Schüler der Unterstufen der Volksschule Region Diessenhofen (VSGDH) durften vor kurzem ein wärmendes Stirnband aussuchen. Das Besondere dabei: Sie reflektieren. 10.11.2021, 16.30 Uhr

Schülerinnen und Schüler der VSGDH mit ihren leuchten Stirnbändern. Bild: PD

Am Tag des Lichts Anfang November durften die Lernenden der Unterstufe an allen Standorten der Volksschule Region Diessenhofen (VSGDH) ein wärmendes Stirnband aussuchen. Das Besondere dabei sind die reflektierenden Fäden, welche in der dunkleren Jahreszeit die Sicherheit für die Schülerinnen und Schüler enorm erhöhen. Das schreibt die VSGDH in einer Mitteilung.