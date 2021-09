400 Schulkinder in Quarantäne

Schule Kurz nach den Sommerferien: Bereits 400 Thurgauer Schülerinnen und Schüler sind in Quarantäne Seit 18 Tagen sind die Sommerferien vorbei. Die Schülerinnen und Schüler besuchen wieder den Unterricht. Doch die steigenden Corona-Fallzahlen halten die Schulen offensichtlich sehr auf Trab. Francesca Stemer 03.09.2021, 05.25 Uhr

Für einige Schülerinnen und Schüler fand wieder «Homeschooling» statt. Bild: Donato Caspari

«Es ist keine einfache Situation», fasst Markus Villiger, Schulleiter der Sekundarschule Romanshorn, zusammen. Denn bereits drei Tage nach Schulbeginn machten sich bei einigen Sekundarschülerinnen und -schülern Grippesymptome bemerkbar. Der Schulleiter erklärt, es gebe an der Schule keine spezifische Testpflicht, die Schule rät jedoch, sich bei Symptomen testen zu lassen. Am darauffolgenden Freitag wurde auf Anordnung des kantonsärztlichen Dienstes eine Ausbruchstestung durchgeführt. Der dritte Jahrgang der Sekundarschule verblieb in der Folge in Quarantäne. Das waren rund 100 Schülerinnen und Schüler.

Der Unterricht findet nun online statt. Der Schulleiter erklärt:

«Die Schülerinnen und Schüler haben Notebooks und Tablets, mit denen sie am Unterricht teilnehmen können. Das ist in der Zwischenzeit gut eingespielt und funktioniert praktisch auf Knopfdruck.»

Doch der Schulleiter merkt an, dass die Umstellung immer mit zusätzlichen Zeitaufwand verbunden sei.

Die Dauer der Quarantäne wird vom Contact-Tracing festgelegt. Im Durchschnitt sind es zehn Tage. Villiger erklärt, dass geimpfte Schülerinnen und Schüler, die dem Contact-Tracing das entsprechende Zertifikat vorzeigten, aus der Quarantäne entlassen wurden. Ebenso verhielt es sich mit einer negativen Kontrolltestung nach einigen Tagen.

Besonders herausfordernd für Primarschüler

Den Unterricht online auszuweiten, funktioniert nicht auf allen Schulstufen. Vor allem bei Primarschülerinnen und Schülern ist das schwieriger. Hanspeter Heeb, Präsident der Primarschulgemeinde Romanshorn, sagt:

«Die Beschulung von Unterstufenkindern im Fernunterricht ist bekanntlich nicht sehr wirksam, die Lehrpersonen und Eltern tun jedoch ihr Möglichstes.»

In der Primaschule Romanshorn musste sich bis anhin eine Primarklasse in Quarantäne begeben.

In Kreuzlingen sind es bis anhin sechs Klassen. Seraina Perini Allemann, Schulpräsidentin der Schule Kreuzlingen, sagt, dass der Unterricht in einer Mischung aus Arbeitsaufträgen und Onlinesequenzen durchgeführt wird. Doch die Schülerinnen und Schüler freuten sich wieder auf den Präsenzunterricht: «Aus der Quarantäne entlassene Klassen sind motiviert, in die Schule zurückgekommen.»

Keine Entspannung in Sicht

Der Bund warnte bereits vor den Sommerferien, dass die Fallzahlen an Schulen wieder steigen könnten. Den Schulen im Thurgau wurde es vom Kanton freigestellt, ob sie eine befristete Maskenpflicht einführen möchten. Gemäss Regierungspräsidentin Monika Knill wird die kantonale Teststrategie, wonach in Schulen gezielte Ausbruchstestungen stattfinden, weitergeführt. Jede Schulgemeinde könne sich für serielle, repetitive Testungen anmelden. Knill fährt fort: «Es ist Tatsache, dass es keine Null-Risiko-Garantie gibt. Auch bei seriellen Testungen kann es zu Ansteckungen kommen. Letztlich wird allen Personen ab 12 Jahren die Impfung wärmstens empfohlen, welche die derzeit wirkungsvollste Massnahme gegen eine schwere Erkrankung darstellt und die Pandemie gesamthaft eindämmt.»

Es stellt sich die Frage, sollten die Schutzmassnahmen an Schulen erhöht werden? Markus Villiger, Schulleiter der Sekundarschule Romanshorn, erklärt, dass die Situation an sich oft dem Balancieren auf einem Hochseil nahekomme.

Doch nebst den geltenden Massnahmen, Hände desinfizieren, Abstände einhalten und regelmässigem Lüften, hat die Schulleitung des Sekundarschulzentrums Weinfelden bereits stärkere Massnahmen eingeführt. Seit der zweiten Schulwoche gilt wieder eine Maskenpflicht für alle Schülerinnen und Schüler und Lehrpersonen, diese wird so lange beibehalten, bis keine Coronafälle im Schulzentrum mehr auftreten und die Zahlen sinken. Andres Bertschinger, der Weinfelder Schulleiter, ergänzt, zu verhindern sei eine Infektion jedoch nicht. «Wir haben keine Kenntnisse davon, was unsere Schüler und Schülerinnen in ihrer Freizeit machen und mit wem sie unter welchen Schutzvorkehrungen verkehren. Die Schule stellt während des Schulbetriebes einen vertretbaren Schutz sicher.»

Hanspeter Heeb ergänzt, viele Fälle hätten bei entsprechenden Einreisebeschränkungen für Reiserückkehrende und Testungen verbunden mit Quarantäne reduziert werden können. Jetzt gelte an der Primarschule Romanshorn für Lehrpersonen, die von Klasse zu Klasse wechseln, wieder eine Maskenpflicht. Heeb fährt fort:

«Abstandhalten und Maskentragen sind jedoch auf Primarstufe oft schwerlich umsetzbar.»

Die Primarschulgemeinde Romanshorn rechnet vorerst nicht mit einer Entspannung der Situation.