350 Schulkinder liessen sich in Weinfelden testen

Schule 380 Schülerinnen und Schüler aus Weinfelden sind getestet: So sieht die Coronasituation an Thurgauer Schulen aus Kurz nach den Sommerferien mussten sich bereits rund 400 Schülerinnen und Schüler in Quarantäne begeben. Und die Coronasituation bleibt weiterhin angespannt. Gemäss Beat Brüllmann vom Amt für Volksschule werden den Schulen am Donnerstag weitere mögliche Massnahmen mitgeteilt. Francesca Stemer Jetzt kommentieren 09.09.2021, 05.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Covid-19 Ausbruchstestung an Thurgauer Schulen. Bild: Severin Bigler

Als Fragil. So bezeichnet Schulleiter Jean-Philippe Gerber die aktuelle Coronasituation im Primarschulzentrum «Martin Haffter» in Weinfelden. Zwei Klassenverbände befinden sich zurzeit in Quarantäne. Das Contact-Tracing des Kanton Thurgau überprüfte die Situation an der Schule und ordnete nach Absprache mit dem kantonärztlichen Dienst eine freiwillige Testung an. Das Ziel ist es, weitere Fälle aufzudecken und somit Infektionsketten zu unterbrechen.

Jean-Philippe Gerber, Schulleiter Primarschulzentrum «Martin Haffter» in Weinfelden. Bild: Nana Do Carmo

Am Mittwochmorgen liessen sich Gemäss Gerber 350 Schülerinnen und Schüler vom Kindergarten bis zur 6. Primarklasse freiwillig testen.

Dazu mussten sie eine Speichelprobe in ein Teströhrchen abgeben, dieses wird anschliessend mittels PCR im Labor analysiert. Das Labor teilt die Testergebnisse individuell mit. Allfällige weitere Massnahmen wie Quarantäne werden durch das Contact-Tracing angeordnet.

Eine mobile Testequipe unter Mitwirkung des Amtes für Bevölkerungsschutz und Armee führten die Tests in der Aula des Schulzentrums durch.

Am Mittwochnachmittag fanden weitere Tests im Primarschulzentrum «Paul-Reinhart» in Weinfelden statt. Gemäss Schulleiterin Katrin Zürcher wurden zwei Klassen, insgesamt 30 Schülerinnen und Schüler, die sich in Quarantäne befinden getestet. Für die kommende Woche organisierte die Schulleiterin eine flächendeckende Testung aller Klassen.

Das Wichtigste: Ein symptomfreier Präsenzunterricht

An den Schulen in Aadorf befinden sich momentan vier Klassen in Quarantäne. Auch Astrid Keller, Schulpräsidentin, hat beim Kanton die Durchführung einer Ausbruchstestung angefordert. Doch diese können nicht sofort durchgeführt werden. Nächste Woche sollte es jedoch so weit sein. Denn das übergeordnete Ziel ist klar: ein symptomfreier Präsenzunterricht.

Astrid Keller. Aardorfer Schulpräsidentin.

Bild: PD

Die Situation ist nicht nur für die Schulleitung und die Lehrpersonen, sondern hauptsächlich für die Eltern herausfordernd. Ab und zu erreichen die Schulpräsidentin E-Mails von Eltern, die sich darüber ärgern, dass ihre Kinder aufgrund des Contact-Tracing für zehn Tage zu Hause bleiben müssen.

Keller kann das nachvollziehen, vor allem dann, wenn die Kinder mehrmals nacheinander in Quarantäne müssen.

«Beispielsweise gab es einige Fälle, wobei sich ein Elternteil mit Corona infizierte, später dann noch ein Geschwister.»

Die Schulpräsidentin ergänzt: «Das zieht sich dann in die Länge und ist besonders für die jüngeren Schülerinnen und Schüler schwierig.» Die Kinder, die sich in Quarantäne begeben müssen, erhalten entsprechende Arbeitsaufträge von ihren Lehrpersonen oder werden über «Teams» beschult.

Keller erklärt, dass der Fernunterricht bei den Schülerinnen und Schülern ab der fünften Klasse grundsätzlich kein Problem sei. «Diese sind mit einem iPad ausgestattet und finden es teilweise auch ganz cool, von zu Hause aus zu lernen.» Doch das trifft nicht auf alle Schülerinnen und Schüler zu.

Ob sie sich wieder strengere Massnahmen, wie eine befristete Maskenpflicht wünschen würde: «Wenn von Seitens des Kantons wieder eine Maskenpflicht an den Schulen eingeführt werden würde, wäre das für uns einfacher. Für unsere Sekundarschule und alle Lehrpersonen sowie alle Erwachsenen in den Schulhäusern besteht diese zurzeit, darf jedoch nur temporär von der Schulgemeinde angeordnet werden.»

Die Taskforce Schule hat die Lage an der Sitzung am Mittwoch analysiert, es folgten kantonsinterne Absprachen. Gemäss Beat Brüllmann, Amt für Volksschule, Kanton Thurgau werden den Schulen heute mögliche Massnahmen mitgeteilt.

Die aktuelle Corona-Quarantäne-Lage an Primar- und Sekundarschulen im Thurgau: Sekundarschulgemeinde Arbon: Aufgrund drei positiver Fälle befindet sich eine Klasse in Quarantäne.

Primarschule Arbon: Es befinden sich keine Klassen in Quarantäne.

Sekundarschulzentrum «Weitsicht» Märstetten: Bis anhin mussten sich noch keine grösseren Gruppen oder Klassen in Quarantäne begeben. Jedoch müssen ab und zu Schülerinnen und Schüler per Fernunterricht beschult werden.

Primarschule Müllheim: Seit letzter Woche musste keine Klasse mehr in Quarantäne geschickt werden.

Schulen Frauenfeld: Zurzeit sind drei von rund 150 Klassen in Quarantäne. Dazu kommen einzelne Schüler, die sogenannte Risikokontakte mit positiv getesteten Schülern hatten.

Sekundarschule Romanshorn: Eine Klasse befindet sich in Quarantäne.

Sekundarschule Weinfelden: Bis anhin mussten keine Quarantäne mehr ausgesprochen werden. Alle 3. Klassen konnten diese Woche ins Klassenlager fahren.

Primarschulzentrum «Elisabetha Hess» Weinfelden: Keine Klasse befindet sich in Quarantäne.

Primarschulzentrum «Paul-Reinhart», Weinfelden: Drei Klassen befinden sich in Quarantäne.

Primarschulzentrum «Martin Haffter», Weinfelden: Zwei Klassenverbände befinden sich in Quarantäne.

Schulen Aadorf: Es befinden sich vier Klassen in Quarantäne.

Sekundarschule Kreuzlingen: Es befinden sich drei Klassen in Quarantäne.

Primarschule Kreuzlingen: Es befinden sich fünf Klassen in Quarantäne.