Versammlung des Quartiervereins Ergaten-Talbach Frauenfeld

Frauenfeld Schule Frauenfeld bereitet sich auf ukrainische Kinder vor Die Versammlung des Quartiervereins Ergaten-Talbach erhielt auch Informationen aus der Lokalpolitik. Manuela Olgiati 03.04.2022, 16.30 Uhr

Der Vorstand des Quartiervereins Ergaten-Talbach mit Manuela Boltshauser, Eros Rosati, Fredi Bloch, Hendrick Höcke, Barbara Hengartner, Präsident Dieter Schenk, Martin Scherrer und Roland Möhl. Bild: Manuela Olgiati

Der Quartierverein Ergaten-Talbach mit seinen 443 Mitgliedern konnte wegen Corona zahlreiche Anlässe nicht durchführen. Dennoch war der Vorstand mit interessanten Aufgaben beschäftigt, sagte Präsident Dieter Schenk motiviert.

Schenk führte das erste Mal nach seiner Wahl im 2021 am Freitagabend die 118. Mitgliederversammlung im Pfarreizentrum Klösterli durch.

Fredi Bloch stellte das attraktive Jahresprogramm vor. Schenk gab eine Vorschau auf das 120-Jahr-Jubiläum des Quartiervereins. Er sagte: «Wir feiern gemeinsam mit Ihnen im 2024.»

Die Rechnung 2021 schloss bei einem Aufwand von 14583 Franken und einem Ertrag von 16076 Franken mit einem Gewinn von 1492 Franken ab. Das Vermögen stieg auf 59709 Franken an. In den Vorstand des Quartiervereins Ergaten-Talbach wählten die 85 anwesenden Mitglieder den 39-jährigen Informatiker und Familienvater Hendrick Höcke einstimmig. Schenk sagte: «Unser Team funktioniert gut. Wir suchen weiter neue Mitglieder, erzählen Sie es ihren Nachbarn.»

In den Mitteilungen aus der Stadt ging Stadtrat Fabrizio Hugentobler auf die «Kanalbadi» ein. Er sagte: «Im Rahmen der Testplanung Lebensraum Murg soll ein Badeort entstehen.» Im Juni wird eine öffentliche Ausstellung gezeigt, was den Murgraum erlebbar macht. Hugentobler informierte auch die Abstimmungsvorlage vom 15. Mai zur Stadtentwicklung «Frauenfeld weiterbringen». Bekannt sind auch weitere Klimaziele als Ersatz für Gas mit Wärme vom Biomassekraftwerk in Frauenfeld West.

Schliesslich traten Obmann Markus Kutter und Ehrenobmann Ernst Müller ans Mikrofon und informierten über das 500-Jahr-Jubiläum der Schützengesellschaft Frauenfeld. Am Kantonalschützenfest im 2023 wird also gleich doppelt gefeiert.

Schulpräsident Andreas Wirth informierte über den Stand der Bauarbeiten am Schulhaus Schollenholz. «Wir planen mit ukrainischen Flüchtlingskindern nach den Frühlingsferien.» Die Schulen Frauenfeld sind mit einer Integrationsklasse im Gebäude an der Schmidgasse, wo sich auch die Thurgauer Zeitung befindet, vorbereitet.