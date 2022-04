Primarschule Hüttwilen bewilligt Kredit für Kindergartengebäude

Schule Aufdämmung der Fassade und Erneuerung der alten Fenster: Stimmberechtigte der Primarschule Hüttwilen bewilligen Kredit Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Primarschulgemeinde Hüttwilen heissen einen Kredit für die energetische Sanierung des Kindergartengebäudes in Höhe von 200'000 Franken gut. Evi Biedermann 01.04.2022, 16.25 Uhr

Damian Loser, Schulleiter Sandro Bauer und Hauswart Daniel Huber im neuen Kindergartenraum. Bild: Evi Biedermann

Nachdem die einstige Hauswartewohnung im vergangenen Jahr in einen grosszügigen Kindergartenraum umgebaut wurde, folgt nun in diesem Jahr die energetische Sanierung des Kindergartengebäudes. Dafür bewilligten die Schulbürger von Hüttwilen am Donnerstagabend einen Kredit von 200'000 Franken. Die Arbeiten werden gemäss einem bereits vorhandenen Beratungsbericht von GEAK-Thurgau durchgeführt. «Wenn wir das so machen, erhalten wir vom Kanton auch Förderbeiträge», sagte Damian Loser, der das Ressort Immobilien betreut.