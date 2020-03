Schützen verschieben die Gründung des Trägervereins für das Kantonalschützenfest Region Frauenfeld 2023 auf unbestimmt Nach Absage der Delegiertenversammlung in Diessenhofen: Vergabe an Frauenfeld soll durch Zirkularbeschluss erfolgen. Stefan Hilzinger 19.03.2020, 14.00 Uhr

Das Schützenhaus Schollenholz ist einer der vorgesehenen Schiessplätze in der Region Frauenfeld. (Bild. Donato Caspari)

Nachdem der Thurgauer Kantonalschützenverband (TKSV) seine Delegiertenversammlung am 14 März in Diessenhofen wegen der Corona-Krise abgesagt hat, streicht nun die Projektgruppe für das Kantonalschützenfest 2023 die Gründung des Trägervereins, die für den 26. März geplant war.

An der Delegiertenversammlung in Diessenhofen hätten die Thurgauer Schützen die Vergabe des Festes an die Frauenfelder Sektion beschliessen wollen. Wie Conny Brunschwiler, die Präsidentin der Projektgruppe mitteilt, erfolge die Vergabe durch den Kantonalschützenverband nun durch die Delegierten per Zirkularbeschluss. Das Verfahren sei dieser Tage gestartet worden. Dies sei wichtig, weil die Vorarbeiten für das Fest nicht zum Stillstand kommen sollten.

Über das weitere Vorgehen zur Gründung des Trägervereins berate sich die Projektgruppe in enger Abstimmung mit dem Vorstand des Thurgauer Kantonalverbandes und dem designierten OK-Präsidenten Jakob Stark.