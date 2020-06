Schüsse und eine verbotene Liebe: Wie sich ein polnischer Internierter im Thurgau in eine Einheimische verliebte und sie trotz Widerständen heiratete Exakt vor 80 Jahren kamen 12'500 polnische Soldaten in die Schweiz – viele davon wurden in Matzingen und Aadorf einquartiert. Einer von ihnen verliebte sich in Lommis. Sein Sohn erzählt. Peter Mesmer 19.06.2020, 04.30 Uhr

Der internierte Pole Pawel Polachowski und die Lommiser Bauerntochter Agatha Schwager. Bild: PD

Am 19. Juni 1940 meldeten sich ein französischer und ein polnischer Offizier am schweizerischen Grenzposten bei Court-Goumois. Sie übergaben den Zöllnern Depeschen für ihre Botschaften in Bern. Darin wurden diese auf die hoffnungslose Lage des 45. Französischen Armeekorps und der 2. Polnischen Schützendivision aufmerksam gemacht.

Die Truppen waren von der deutschen Wehrmacht eingekesselt und hatten nur noch wenig Munition. Die Schweizer Regierung wurde um die Erlaubnis für den Grenzübertritt und die Internierung ersucht. Der Bundesrat entsprach dem Gesuch umgehend. In der Nacht vom 19. auf den 20. Juni 1940 fanden so 12'500 Polen, 30'000 Franzosen und weitere 7000 Zivilisten Zuflucht in der Schweiz.

Konzentrationslager im Bernbiet

6000 Polen waren vorerst im Konzentrationslager im bernischen Büren an der Aare interniert. Das Lager bestand aus Holzbaracken und einem Wachturm, umgeben von einem hohen Stacheldrahtzaun. Schon bald kam es zu Spannungen zwischen den internierten Polen und ihren Schweizer Bewachern. Sogar Schüsse fielen. Den Schweizer Behörden waren danach die vielen an einem Ort zusammengepferchten polnischen Soldaten ein zu grosses Risiko. Zumal sich abzeichnete, dass in Polen der Krieg nicht so bald vorbei sein wird. Deshalb verteilte man die internierten Polen schon ein halbes Jahr später übers ganze Land.

Romuald Polachowski. Bild: PD

Im Februar 1941 trafen 245 Polen in Matzingen ein. Darunter befand sich auch Pawel Polachowski, der Vater von Romuald Polachowski. Für die damals gerade mal 915 Einwohner zählende kleine Gemeinde bedeutete die Zuteilung der Polen eine riesige Herausforderung. Zur Unterbringung hatte man in der Chalberweid und Hardwis sogenannte Polenbaracken erstellt. Weitere Internierte fanden in 18 Baracken auf der Rootfarb-Wiese in Aadorf Aufnahme. Die Offiziere logierten dagegen etwas komfortabler im Sulzerhof und im Werkgebäude des Nachbardorfes Elgg.

Der Guntershauser Bildhauer Romuald «Polak» Polachowski hat sich zeit seines Lebens mit dem Schicksal seiner Vorfahren auseinandergesetzt und sich starkgemacht, damit diese Zeit nicht in Vergessenheit gerät.

Ersatz für die Hände, die von Schweizer fehlten

Die Internierten verrichteten Arbeitseinsätze bei Landwirten, in der Forstwirtschaft und im Strassenbau. Sie waren ein willkommener Ersatz für die vielen Hände, die fehlten, weil Hunderttausende Schweizer Aktivdienst leisteten. Für die Polen galten strenge Regeln. Sie mussten ausserhalb der Lager stets ihre Uniform tragen, und es war ihnen verboten, ohne Bewilligung die Bahn zu benützen, Fahrrad zu fahren sowie Privatwohnungen oder Wirtshäuser zu betreten. Auch der Besuch von Kinos und Sportveranstaltungen war nicht erlaubt. Die Internierten hatten täglich neun Stunden zu arbeiten. Daneben blieb auch etwas Freizeit.

Diese nützte Pawel Polachowski auf künstlerische Art. Er schnitzte prachtvolle Spazierstöcke, die er Einheimischen für einen Fünfliber verkaufte. Zudem erstellte der gelernte Bildhauer bis zum Ende der Internierungszeit, zu Ehren von 178 an Verwundungen und Krankheiten verstorbenen Kameraden, Grabsteine. Wie die meisten Geschichten Internierter, ist auch diejenige von Pawel Polachowski abenteuerlich verlaufen.

Mit englischen Truppen bis nach Frankreich

Als Freiwilliger war der junge Mann in die polnische Armee eingetreten. Bereits 1939 geriet er in russische Kriegsgefangenschaft. Aus einem Straflager in Sibirien gelang ihm die Flucht. Über den Balkan schlug er sich zusammen mit englischen Truppen bis nach Frankreich durch, wo er sich wieder den polnischen Truppen anschloss. Und so gelangte er schliesslich als Internierter nach Matzingen. Dort lebte er fünf Jahre lang bis im Oktober 1945. In dieser Zeit lernte Pawel Polachowski auch seine spätere Frau Agatha Schwager kennen.

Pawel Polachowski und seine Frau Agatha. Bild: PD

Liebesbeziehungen zwischen Einheimischen und Polen waren ein grosses Thema, obwohl den Internierten der Kontakt zur Zivilbevölkerung, mit Ausnahme bei den Arbeitseinsätzen, strengstens verboten war. Ein vor allem auch an die Schweizerinnen gerichtetes Kontaktverbot sollte ein Anbandeln mit den polnischen Charmeuren verhindern. Dieses liess sich nur schwer durchsetzen, zumal die polnischen Soldaten Seite an Seite mit Schweizer Bauernfamilien arbeiteten. Zudem waren viele von ihnen attraktiv und galant. Romuald Polachowski schmunzelt und sagt:

«Auch mein Vater und meine Mutter liessen sich vom Verbot nicht beeindrucken.»

Sie lernten sich zufällig kennen, als er beim Flughafen Lommis mit Drainagearbeiten beschäftigt war. Heimlich trafen sie sich dann jeweils am Sonntag am Waldrand. Dabei durfte das verliebte Paar auf Unterstützung zählen. «Polak» erzählt lachend: «Guido, der jüngere Bruder meiner Mutter, stand jeweils Schmiere, wenn sie sich in einem Wäldchen am Dorfrand von Lommis trafen.» Die Liaison zwischen dem polnischen Soldaten und der Bauerntochter aus Lommis beruhte nicht allein auf der Neugier am Fremden oder gar auf reiner Abenteuerlust. Sie war von tiefer Liebe geprägt. «Meine Eltern heirateten nach dem Kriegsende in der katholischen Kirche Lommis.»

Schweizerinnen verloren Bürgerrecht

Pawel und Agatha Polachowski-Schwager waren nur eines von offiziell 316 Paaren, welches damals die Ehe einging. Bekannt ist auch, dass später 515 Kinder zu Welt kamen. Historiker gehen aber von einer viel höheren Dunkelziffer aus. Der grösste Teil der Polen verliess die Schweiz wieder Richtung Frankreich. Viele übersiedelten auch nach England, USA oder Australien. Nur etwa 1000 blieben und bauten sich eine neue Existenz auf.

Die verbotenen Ehen zogen eine Strafe nach sich. Mit der Heirat wurde den Schweizerinnen nämlich das Schweizer Bürgerrecht entzogen. Dies betraf auch das Ehepaar Polachowski, das es deswegen vorzog, seine Zukunft an einem anderen Ort zu planen. Auf einen kurzen Abstecher nach Frankreich, wo Tochter Jadwiga das Licht der Welt erblickte, folgte die Übersiedelung in die Heimat des Vaters. Die Geburt von Sohn Romuald im Jahr 1948 vervollständigte das Glück der jungen Familie.

Da aber das Leben im vom Krieg zerstörten Polen und im abgeschotteten Ostblock alles andere als leicht war, fiel der Entschluss, den Kindern zuliebe in die Schweiz zurückzukehren. Kein leichtes Unterfangen, aber es gelang schliesslich 1956. In Aadorf fand die Familie Polachowski eine neue Heimat, wo sich der Vater als Steinmetz und Schnitzer in kurzer Zeit eine Existenz aufbauen konnte. Pawel Polachowski verstarb 1991 im Alter von 74 Jahren. Agatha Polachowski-Schwager, inzwischen 94 Jahre alt, lebt im Alterszentrum in Aadorf.

Polenzimmer im Ortsmuseum Matzingen (mes) Im Ortsmuseum Matzingen an der Frauenfelderstrasse 4 befindet sich ein Polenzimmer. Dort sind verschiedene Exponate und Schriften aus der Zeit der Poleninternierung ausgestellt. Das Museum ist jeden ersten Sonntag im Monat, von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Meistens ist Romuald Polachowski anwesend. Auf telefonische Anfrage (078 749 03 77) steht er gerne auch bei individuellen Führungen (etwa für Klassentreffen, Schulreisen, Familientreffen, Firmenanlässe) Rede und Antwort.