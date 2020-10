Schüler verbringen drei Ferientage im Musiklager in Sirnach Am Musiklager der Musik- und Kulturschule Hinterthurgau haben 38 Schülerinnen und Schüler teilgenommen. Am Mittwochabend zeigen sie ihr Können beim Abschlusskonzert. Christoph Heer 13.10.2020, 16.50 Uhr

Musikfachlehrer David Sala gibt einem Schüler Anweisungen. Bild: Christoph Heer

«Ein Hoch auf das, was vor uns liegt, dass es das Beste für uns gibt. Ein Hoch auf das, was uns vereint, auf diese Zeit. Ein Hoch auf uns, auf dieses Leben, auf den Moment, der immer bleibt.» Es sind die Textzeilen, welche Andreas Bourani zu einem Weltstar gemacht haben.

«Ein Hoch auf uns», erklang es auch die letzten drei Tage auf dem Schulareal der Grünau, denn das dreitägige Musiklager der Musik- und Kulturschule Hinterthurgau hat einmal mehr für viel Spass, Musik, Gesang und Freundschaften gesorgt. 38 Teilnehmer im Alter zwischen sieben und fünfzehn Jahren waren mit dabei, teilten sich in sechs Bands auf und probten, was das Zeug hielt. Unter der Anleitung mehrerer Musiklehrer stachelten sich die jungen Musiker zur Höchstleistung an – stets mit dabei, der grosse Spass.

«Es ist megalustig hier. Ich bin zum ersten Mal mit dabei, weil ich so gerne singe», sagte Faustina Sala. Die Siebenjährige blüht bei den Proben regelrecht auf; kein Wunder, da zwischendurch ihr eigener Vater beim Proberaum dieser jüngsten Band reinschaut.

David Sala organisiert mit seinem Team seit Jahren diese mehrtägigen Musiklager in den Herbstferien, eine tolle Sache; nicht nur für die jungen Teilnehmer. «Auch für uns Lehrpersonen ist es immer wieder spannend, wie sich die unterschiedlichsten Bands in den wenigen Tagen formieren und musikalisch weiterentwickeln. Ihre Motivation ist so gross, da haben auch wir natürlich eine Menge Spass dabei.»

In besagter, jüngster Band ist auch Adrian Ditte (7) dabei. Er blickt schon am ersten Tag auf das grosse Finale hin:

«Meine Eltern werden auch kommen, wenn wir heute Abend im grossen Dreitannensaal auftreten, ich freu mich riesig.»

Einige der 38 Schüler, welche am Tagesmusiklager teilnehmen. Bild: Christoph Heer

Stammschüler und Neulinge ergänzen sich

Karin Mengeu hat sich um die jüngste Band gekümmert. Mit viel Herzblut führte sie die sieben jungen Neulinge heran, an Lieder wie Bouranis «Auf uns». «In meiner Band sind dieses Mal alles Schüler, die das erste Mal mit dabei sind. Es gibt aber auch ‹Stammschüler›, die schon seit mehreren Jahren an unseren Tagesmusiklagern teilnehmen», sagt die Musikfachlehrerin.

Emma Nojic (9) hat ebenfalls viel Spass, sagt aber auch, dass sie vor dem grossen Konzert sicher nervös sein wird. «Aber ich freue mich, wenn ich zum ersten Mal vor so viel Publikum auftreten darf.» Das ganze Lager sowie das Abschlusskonzert finden unter dem bewilligten Schutzkonzept statt. Doch Covid-19 soll in diesen Tagen kein Thema sein, zu interessant und unterhaltsam sind Probetage und Konzertauftritt – mit Musik geht eben doch alles ein bisschen besser.

Abschlusskonzert: Mittwoch, 14. Oktober, 18 Uhr, Dreitannensaal.