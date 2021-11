Schreibförderung Ferien auf der «Schreibinsel»: Frauenfelder Oberstufenschüler lernen kreatives Schreiben kennen Dieses Jahr führt der Verein Bibliothek der Kulturen zum vierten Mal das Projekt «Schreibinsel» durch. 21 Schülerinnen und Schüler verfassen ihre eigenen Texte zum Thema «Insel der Fantasie» und erhalten dabei Unterstützung von Schreibcoach und Schriftsteller Usama Al Shahmani. Kim Ariffin 11.11.2021, 16.35 Uhr

Schreibcoach Usama Al Shahmani gibt den Schülerinnen und Schülern der Oberstufe Reutenen einen Input zur «Scheibinsel». Bild: Andrea Stalder

«Ich verstehe euch gut, wenn ihr nicht direkt drauflos schreiben könnt.» Mit dieser motivierenden Aussage leitet der Schriftsteller und Schreibcoach Usama Al Shahmani die neue Lektion der Schreibwerkstatt «Schreibinsel» ein. Während des Inputs sitzen alle ruhig und aufmerksam an ihren Plätzen. Die Schülerinnen und Schüler wirken sehr zurückhaltend, niemand von ihnen traut sich bisher, eigene Ideen vor der Klasse preiszugeben. Al Shahmani sagt:

«Die Sprache hat viele Dimensionen, und das Sprechen ist ein zentraler Bestandteil davon. Wenn wir nicht sprechen würden, gäbe es auch keine Sprachen.»

Um die Jugendlichen aufzulockern, erklärt er ihnen, dass ihre Texte nicht wie bei einem Aufsatz bewertet werden. Sie müssten sich also keine Sorgen um ihre Noten machen. Beim Verfassen eines eigenen Textes gehe es darum, Räume zu schaffen und den Überblick zu behalten. Im Fall von grossen Themengebieten solle man sich ein kleines Detail aussuchen und darauf aufbauen. Dazu erläutert Al Shahmani ein passendes Beispiel:

Usama Al Shahmani, Schriftsteller und Coach an der «Schreibinsel» in Frauenfeld. Bild: Andrea Stalder

«Als ich in die Schweiz kam, erkundete ich viele Wanderwege in Wäldern. Wie auch beim Schreiben verlief ich mich damals und musste zu einem sicheren Punkt zurückkehren.»

Ziel der «Schreibinsel» ist, die Jugendlichen zum kreativen Schreiben zu motivieren, damit sie ihr Interesse an der Sprache entfalten können. Zu Beginn des Kurses stimmten die Schülerinnen und Schüler demokratisch zur Themenwahl ab, wobei die «Insel der Fantasie» die grösste Zustimmung erhielt. Nach der Einführung haben sie die Gelegenheit bekommen, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und an ihren Texten weiterzuschreiben. Unter den 21 Teilnehmenden haben lediglich zwei Schüler noch nicht mit ihren Texten begonnen. Al Shamahni hat beide in der Schulbibliothek betreut und ihnen ausführliche Tipps gegeben. So hat er ihnen zum Beispiel erklärt, dass sie ihren Titel gross in die Mitte schreiben könnten und somit während des Schreibens einen Orientierungspunkt hätten.

Usama Al Shahmani unterstützt einen Schüler in der Schulbibliothek. Bild: Andrea Stalder

Die Mehrsprachigkeit von Jugendlichen fördern

Der ursprüngliche Zweck des 2008 gegründeten Vereins war das Betreiben einer interkulturellen Bibliothek in Frauenfeld. Diese wurde 2018 in die Kantonsbibliothek integriert. Seither organisiert der Verein Veranstaltungen in den Bereichen Interkulturalität und Mehrsprachigkeit, von fremdsprachigen Cafés und Leseanimationen bis hin zu Schreibwerkstätten. Egal, ob Jung oder Alt, für alle Altersklassen ist etwas dabei. Im selben Jahr führte die Bibliothek der Kulturen das erste Mal die «Schreibinsel» durch, ein Projekt, das von Interbiblio sowie dem Kompetenzzentrum für interkulturelle Bibliotheksarbeit entworfen wurde. Seither findet die «Schreibinsel» jährlich statt, diesmal schon zum vierten Mal. Vorstandsmitglied Joana Keller erklärt:

«Der Verein koordiniert und finanziert die Durchführung der ‹Schreibinsel›, sodass für die Teilnehmenden keine Kosten entstehen.»

Zudem engagieren sie den Schreibcoach und organisieren die Schlusslesung sowie die Publikationen. Die fertigen Werke werden am Ende des Semesters als gedruckte Broschüren herausgegeben. Am 25. Februar 2022 stellen die jungen Autorinnen und Autoren ihre Werke an einer öffentlichen Schlusslesung in der Kantonsbibliothek vor. Dass sich die Schreibinsel grosser Beliebtheit erfreut, davon zeugen die Anfragen von interessierten Lehrpersonen, die sich mit ihren Klassen bereits für die nächsten Jahre angemeldet haben.