Schlummernde Schätze: Im Heimenlacher Moor bei Berg ruht eine Pfahlbausiedlung im Boden Im Mittelthurgau gibt es diverse archäologische Hotspots. Einige bewahrt jedoch der Boden immer noch sicher auf. Archäologe Urs Leuzinger erzählt, warum der Boden Schätze Tausende von Jahren bewahren und sie plötzlich preisgeben kann. Sabrina Bächi 05.08.2020, 04.20 Uhr

Nahe an der Hauptstrasse in Richtung Kreuzlingen verbirgt das Moor bei Heimenlachen wertvolle Schätze: eine Pfahlbauersiedlung schlummert im Boden. Reto Martin

Tief im Boden im Naturschutzgebiet Heimenlachen bei Berg schlummert ein Schatz. Zu finden sind dort aber nicht etwa Münzen, Juwelen oder Diamanten, sondern Holzpfähle. Was nicht nach Schatz klingt, lässt das Herz von Archäologe Urs Leuzinger jedoch höher schlagen.

Denn im Gebiet Heimenlachen gab es einst Pfahlbauer. 1870 kamen im Zuge des Torfabbaus zwei Steinbeile zum Vorschein. Der Apotheker Burkart Raeber grub dort als Hobbyarchäologe mehrere Funde aus. Darunter kamen über 100 Pfähle zum Vorschein.

Steinbeile aus dem Heimenlacher Moor von den Ausgrabungen um 1870. Bild: PD/Amt für Archäologie Kanton Thurgau

Eine 30 bis 45 Zentimeter dicke sogenannte Kulturschicht gibt es dort, in der Holzkohle und andere Funde ausgemacht wurden; nebst den Beilen etwa Keramikscherben oder ein Hirschgeweih.

Die Pfahlbauer bleiben im Moor

Das Heimenlacher Moor ist eine von 30 Thurgauer Pfahlbausiedlungen. Dennoch sind laut Lezinger dort keine weiteren Grabungen vorgesehen. Der Grund:

«Alles, was dort unter der Oberfläche im Moor schlummert, ist gut geschützt, es gibt keinen Bedarf, diese Funde jetzt auszugraben.»

Der Boden ist für die Archäologie das A und O. Für Grabungen ist die Kenntnis der Bodenbeschaffenheit entscheidend. «Den Boden kann man mit einer Crèmeschnitte vergleichen», sagt Leuzinger. Er besteht aus diversen Schichten. «Durch natürliche Verschiebungen wie Hochwasser wird der Boden immer wieder umgestaltet.»

Ein Hotspot für Archäologen

Urs Leuzinger, Archäologe Bild: Reto Martin

Auch die Bautätigkeit der Menschen trägt ihren Teil dazu bei und im Zuge dessen kommen auch archäologische Funde ans Tageslicht. So etwa bei Toos. Weil eine Lehmgrube ausgehoben werden sollte, untersuchte man einen Wall, der vor 3600 Jahren erstellt worden sein soll. «Toos-Waldi ist ein Hotspot für Archäologen», sagt Leuzinger.

Der Wall ist eine Konstruktion aus Stein, Erde und Holz. Dem Zahn der Zeit, Erosionen und landwirtschaftliche Nutzung sind geschuldet, dass von den vielen Bauten nicht viel übrig geblieben ist. Das Fundmaterial lässt aber auf eine rege Siedlungstätigkeit während der ganzen Bronzezeit schliessen. Bernsteinperlen und Teile einer Pferdetrense zeigen, dass die Siedlung Toos-Waldi einst gross und wichtig war.

«Nicht jeder Boden konserviert gleich gut»

Der Boden hat diesen Tatort, wie Leuzinger es nennt, konserviert. Aufbewahrt wie in einem Archiv. «Nicht jeder Boden konserviert gleich gut», sagt Leuzinger. Im Eis, in der Wüste oder in feuchtem Boden, wo es wenig Sauerstoff hat, sind die Schätze der Vergangenheit gut aufbewahrt.

Der Boden des Heimenlacher Moors schützt wegen der Feuchtigkeit die Pfahlbauersiedlung im Untergrund. Bild: Reto Martin (Berg, 4. August 2020)

Auch Lehmboden kann nützlich sein, als Deckel, um Darunterliegendes zu schützen. Pilze, Würmer und Käfer sind quasi die natürlichen Feinde der Archäologie. Sie zerfressen alle organischen Materialien. «Glücklicherweise haben wir im Thurgau viele feuchte Fundorte, sodass einiges erhalten ist.»

Tatorte im Boden und die Detektive vom Amt für Archäologie Werden Überreste im Boden gefunden oder an Orten, bei denen bekannt ist, dass höchstwahrscheinlich Überreste zum Vorschein kommen, tritt das Team des Amts für Archäologie auf den Plan. Urs Leuzinger nennt die Grabungsstellen «Tatorte», denn die Archäologen müssen wie Detektive die Hinweise wie Scherben oder Werkzeuge finden und die Vergangenheit daraus rekonstruieren. «Es gilt die Prämisse: Alles, was in der gleichen Bodenschicht gefunden wurde, kam auch zur gleichen Zeit dorthin», sagt Urs Leuzinger. Die Funde lassen Rückschlüsse auf das Leben der Menschen vergangener Epochen zu. Es gibt zwei Methoden, eine Grabung zu machen: Man gräbt von oben nach unten oder betrachtet die Schichten im Profil. Auf ThurGIS können auf der Archäologischen Karte Fundorte eingesehen werden: map.geo.tg.ch (sba)

Nebst Heimenlachen, das seine Schätze noch bewahrt, und Toos, dessen Geheimnisse gelüftet sind, bietet der Mittelthurgau auch weitere archäologische Perlen.

«Bei Andhausen gibt es Grabhügel aus dem Frühmittelalter. Bei Weinfelden ist der Thurberg ein wichtiger Ort, was Funde von der Jungsteinzeit bis ins Mittelalter bezeugen.»

Auch die Überreste der Römerbrücke an der Thur zwischen Weinfelden und Bussnang sind archäologisch wertvoll.