Schloss Eugensberg: Das lange Warten auf die Baubewilligung

Thurgau Schloss Eugensberg verbleibt im Winterschlaf: Auch nach einem Jahr ist der Rekurs des Heimatschutzes weiter hängig Bereits seit einem Jahr geht beim Schloss Eugensberg oberhalb von Salenstein nichts mehr. Nun soll ein unabhängiges Gutachten weiterhelfen.

Im Schloss Eugensberg kann weiterhin nicht gebaut werden. Andrea Stalder (19.1.2021)

Die neuen Besitzer, die sich das Schloss aus der Konkursmasse von Rolf Erb 36 Millionen Franken haben kosten lassen, wollen es für einen mittleren einstelligen Millionenbetrag renovieren. Nachdem der Heimatschutz beim Departement für Bau und Umwelt (DBU) einen Rekurs deponierte, ist das Projekt blockiert. Wie eine Nachfrage bei den Beteiligten ergibt, ist das Verfahren weiter hängig. Der verantwortliche Architekt und Grünen-Kantonsrat Peter Dransfeld bestätigt:

«Weder liegt eine Baubewilligung vor, noch ist absehbar, dass diese in nächster Zeit erfolgen wird.»

Gutachten in Auftrag gegeben

Peter Dransfeld, Architekt und Kantonsrat der Grünen. Hanspeter Schiess

Stein des Anstosses sind zwei Innenwände, welche entfernt werden sollen, um mehr Helligkeit in die Schlossräumlichkeiten zu bringen. Die Gemeinde und das kantonale Amt für Denkmalpflege halten diesen Eingriff für verantwortbar. Architekt Dransfeld betont, dass die neuen Besitzer das Schloss zu 97 Prozent in der bisherigen Form erhalten werden. Ganz anders sieht das der Heimatschutz: «Es darf doch nicht jeder Eigentümer des Schlosses nach Gutdünken Wände herausreissen, sonst ist in 100 Jahren nichts mehr da», rechtfertigte Geschäftsführer Gianni Christen vor einem Jahr gegenüber der Thurgauer Zeitung den Rekurs.

Zwar ist noch nichts entschieden, zumindest einen Teilsieg haben die Heimatschützer indes errungen. So ist das DBU laut Christen auf ihre Hauptforderungen eingetreten und hat bei der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission ein externes Gutachten in Auftrag gegeben. Christen sagt:

Gianni Christen, Geschäftsführer Thurgauer Heimatschutz. PD

«Das ist ganz in unserem Sinn. Was dabei herauskommt, weiss man allerdings nicht.»

Vielleicht im Sommer oder Herbst

Vor allem ist weiterhin nicht klar, wie lange es noch dauern wird, bis beim Schloss die Baumaschinen auffahren dürfen. In den nächsten Wochen werde es keine Lösung geben, sagt Peter Dransfeld. «Für Sommer oder Herbst ist das jedoch nicht ausgeschlossen.» Und Gianni Christen glaubt, dass im ersten Halbjahr 2022 ein Entscheid vorliegen könnte. Das sei aber lediglich eine Schätzung.