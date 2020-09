Schloss Eugensberg in Salenstein unterwegs zu mehr Nachhaltigkeit Es tut sich etwas auf Schloss Eugensberg. Ein Baugesuch wurde am Montag vor einer Woche eingereicht und ist bereits im Gemeinderat von Salenstein besprochen worden. Die Heimatschützer müssen sich keine Sorgen machen: Es wird zu keinen grösseren baulichen Eingriffen in das Juwel am Untersee kommen. Christian Kamm 22.09.2020, 18.30 Uhr

Im Schloss Eugensberg wurde über das Sanierungsprojekt informiert. Andrea Stalder

Im Frühling 2019 hat der Internetmillionär Christian Schmid das Schloss Eugensberg im thurgauischen Salenstein gekauft.

Ein Jahr später sind Alexandra und Christian Schmid auf dem Areal eingezogen - vorerst im Gutshof.

Nun wird das Schloss sanft renoviert. Dabei gibt es konkrete Pläne für eine CO2-neutrale Heizung. Mit Holz aus dem eigenen Wald.

«Was haben die Schmids mit dem Schloss vor?», stellte der verantwortliche Architekt Peter Dransfeld an einer Medienkonferenz am Dienstag in Eugensberg die entscheidende Frage gleich selber. Und gab auch die Antwort:

«Sie wollen das Schloss langfristig erhalten, so wie es ist, und sie wollen hier auch langfristig Wohnsitz nehmen.»

Eingezogen sind die neuen Schlossherren Alexandra und Christian Schmid in diesem Frühling bereits. Allerdings nicht auf dem Schloss selber, sondern im Gutshof, der ebenfalls zum weitläufigen Gelände gehört. Nun also soll das Schloss sanft saniert werden, bleibt aber in seiner Erscheinung wie es ist.

Heizen mit Holz aus dem eigenen Wald

Peter Dransfeld, verantwortlicher Architekt. PD

Die Sanierung betrifft vor allem die Fassade, aber auch die Haustechnik. Denn die Gebäude sind in den letzten 15 Jahren der Ära Erb ziemlich vernachlässigten worden. Zurzeit befindet sich laut Architekt Dransfeld eine neue, Co2-neutrale Energieversorgung in ernsthafter Prüfung. Entschieden sei noch nicht definitiv, wenn aber alles klappe, werde das Schloss seinen kompletten Jahresbedarf an Strom und Wärme künftig durch Energieholz aus dem eigenen Wald beziehen. Dransfeld:

«Schmids sind pragmatisch. Räume, die sie nicht ständig brauchen, können im Winter auch nur 16 Grad haben.»

Zum Vergleich: Heute werden rund 100000 Liter Erdöl für die Heizung der Liegenschaften verbraucht.

Aus der Waschküche wird ein TV-Raum

Auf die sanfte Tour finden auch «einzelne örtlich begrenzte Eingriffe» statt. So wird die ehemalige Waschküche des Schlosses zum TV-Raum, die historische Treppe wird etwas angepasst, ausserdem gibt es zwei Wandöffnungen zwischen bestehenden historischen Räumen und ein geringfügige Vergrösserung des Balkons.

Investiert wird für diese zurückhaltende Renovation unter dem Strich ein Betrag in mittlerer einstelliger Millionenhöhe. Alles in enger Zusammenarbeit mit den verschiedenen Behören, wie der Architekt betont. Die Planung sei von Anfang an ein offener und transparenter Prozess gewesen, «aber kein Spaziergang». Nun habe man gute gemeinsame Lösungen gefunden. Dem stimmte Bruno Lorenzato, Gemeindepräsident von Salenstein, zu. Nachdem das Baugesuch in der Baukommission bereits bearbeitet worden sei, bewillige der Gemeinderat das Gesuch gerne, allerdings unter dem Vorbehalt allfälliger Einsprachen.

Glücklich, dass sie das Schloss kaufen konnten

Schlossherrin Alexandra Schmid. Andrea Stalder

Und was sagt die Bauherrschaft, was sagen die Schlossbesitzer selbst, die bald in einer Art Museum leben? Sie sei nach wie vor sehr glücklich, dass man das Schloss habe erwerben können, so Alexandra Schmid, die an der Medienorientierung anwesend war. «Wenn es so weiterläuft wie bisher, dann freuen wir uns, schon bald im Schloss einziehen zu können.» Ihr Mann und sie fänden hier die Ruhe und den Frieden, den sie gesucht hätten. Die ersten Erfahrungen mit dem neuen Wohnkanton seien positiv:

«Alle Leute waren sehr nett.»

Und es habe schon etwas: Im Thurgau scheine tatsächlich jeder jeden zu kennen.

Weiterhin nicht öffentlich zugänglich

Die Bauarbeiten sollen Anfang 2021 beginnen und im Frühling 2022 möchten die Schmids dann ihr Schloss beziehen. Ein Wermutstropfen allerdings bleibt. Das Juwel am Untersee wird auch weiterhin nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Möglicherweise werde man während der Bauzeit einmal die Türen öffnen, sagte Dransfeld. «Schliesslich ist es kein Geheimnis, was wir hier machen.» Ansonsten aber bleibe die Privatsphäre der Besitzer gewahrt.