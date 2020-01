Schlechte Busverbindungen in Wuppenau: Kantischüler dürfen deshalb später in den Unterricht Seit dem Fahrplanwechsel gibt es in Wuppenau Richtung Wil nur noch den Stundentakt. Die Gemeinde ruft die Bevölkerung auf, verpasste ÖV-Anbindungen zu melden, damit Missstände aufgedeckt werden können. Unter den schlechteren Busverbindungen leiden auch die Kantischüler. Sabrina Bächi 10.01.2020, 04.20 Uhr

Die Wuppenauer Bevölkerung soll der Gemeinde melden, wenn sie Verbindungen aufgrund von Verspätungen verpassen. (Bild: Mario Testa, 24. Juni 2019)

Ein neues Zeitalter sollte anbrechen. So versprach es laut Gemeindepräsident Martin Imboden die SBB den Wuppenauern. Mit dem Fahrplanwechsel am 15. Dezember 2019 sollten verpasste Anbindungen in Wil der Vergangenheit angehören. «Davor passierte es mindestens einmal die Woche, dass einem der Bus vor der Nase wegfuhr. Wir Wuppenauer glaubten deshalb nicht, dass nun alles besser wird», sagt Imboden.