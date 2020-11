Schlechte Auslastung im Massnahmenzentrum für junge Straftäter – dem Kalchrain fehlen die Klienten Trotz schweizweit steigender Jugendkriminalität sinkt die Belegung im Thurgauer Massnahmenzentrum Kalchrain. Das drückt auch auf die Finanzen des Kantons. Silvan Meile 24.11.2020, 05.00 Uhr

Das Klima auf den Strassen ist wieder rauer geworden. Das konstatiert SVP-Kantonsrat Hermann Lei nach seinem Besuch des kantonalen Amts für Justizvollzug.

«Jugendgewalt findet primär im öffentlichen Raum statt.»

Das schreibt Lei in seinem Bericht der Geschäftsprüfungskommission. Er ist Präsident jener parlamentarischen Gruppe, die das Departement Justiz und Sicherheit jeweils aufsucht.

«Zugenommen haben insbesondere die Gruppendelikte sowie die nächtlichen Gewaltstraftaten an sogenannten Hotspots im Ausgang.»

Lei stützt sich dabei auf Aussagen von Amtschef Silvio Stierli, der bei seinen Ausführungen auf Experten für Jugendgewalt verwiesen habe. «Das Smartphone trägt zudem bei, dass die Jugendlichen immer erreichbar sind und so in brenzligen Situationen leicht rekrutiert werden können, was die Zahl der Beschuldigten weiter steigen lässt.»

Ein Defizit von knapp drei Millionen Franken

Der Blick in die Schweizer Jugendkriminalstatistik bestätigt, dass die Zahl wegen Gewaltstraftaten verurteilter Jugendlicher in den vergangenen Jahren zugenommen hat. Umso erstaunlicher ist es, dass im Thurgauer Massnahmezentrum im Kalchrain, wo junge Straftäter untergebracht sind, die Belegung stark rückläufig ist. Im vergangenen Jahr waren durchschnittlich nur 32 von 46 Plätzen belegt.

Im Jahr 2018 wurden dort sogar die Plätze noch schrittweise von 59 auf 46 reduziert. Dennoch bleibt die Auslastung schlecht. Das schlägt sich auch in der Staatsrechnung nieder. Während gemäss Geschäftsbericht des Massnahmenzentrums 2016 noch 1,175 Millionen Franken als «Defizit Kanton» ausgewiesen wurde, waren es im vergangenen Jahr 2,938 Millionen. In einer Grossratsdebatte schlug deshalb SVP-Kantonsrat Paul Koch vor, im Kalchrain besser ein Alterswohnzentrum einzurichten.

Deutlicher Rückgang der Belegung

Die sinkende Nachfrage sei ein schweizweiter Trend, sagt Amtschef Stierli. Dieser sei auch in den vergleichbaren Massnahmezentren Uitikon ZH und Arxhof BL zu beobachten. Deutlich zurückgegangen ist die Zuweisung volljähriger Straftäter, die anstelle einer ordentlichen Gefängnisstrafe eine vierjährige Massnahme antreten. Gemäss Geschäftsbericht des Kantons wies Kalchrain per 31. Dezember 2019 einen Bestand von neun erwachsenenstrafrechtlich eingewiesenen Personen auf. Am 31. Dezember 2015 waren es noch deren 27.

Eine Erklärung für diesen Rückgang dürfte sein, dass Gerichte und Behörden Massnahmen anordnen, die nicht im Kalchrain durchgeführt werden können. «Eine Zeit lang gab es eine vermehrte Einweisung von Straftätern in eine fünfjährige psychiatrische Behandlung», sagt Stierli. Dieser Trend bestehe aber bereits nicht mehr.

«Ob eine Umkehrung stattfindet, ist noch offen.»

Das Massnahmenzentrum Kalchrain sei ein anerkanntes Angebot im Ostschweizer Strafvollzugskonkordat, betont Stierli. Und: «Es stimmt sein Angebot mit den einweisenden Behörden ab.»

«Es braucht Massnahmen nach schweren Delikten»

Während laufend weniger junge Straftäter im Erwachsenenalter eine Massnahme im Kalchrain antreten, sind zumindest die Zahlen von Einweisungen Minderjähriger stabil. Hier betrug der Bestand per Ende des vergangenen Jahres 23. Stierli sagt:

«Die Nachfrage nach jugendstrafrechtlichen Massnahmen für Täter ab 17 Jahren ist gleich gross oder sogar gestiegen.»

Doch es seien meist kürzere Massnahmen, was sich wiederum negativ auf die Auslastung auswirkt. Für Stierli ist dennoch klar: Der Bedarf nach einer Institution wie Kalchrain, wo Jugendliche, die etwa ein Tötungsdelikt oder eine schwere sexuelle Straftat begangen haben, eingewiesen werden können, sei nach vor vorhanden. Ebenso für junge Erwachsene, die schweizweit einen Anstieg bei der Gewaltdelinquenz verzeichnen.

Deshalb werde das Massnahmenzentrum Kalchrain auch in Zukunft eine wichtige Institution zur Unterbringung von straffälligen Jugendlichen und jungen Erwachsenen sein.