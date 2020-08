Glosse Hinterthurgauer Fluglärm- und 5G-Gegner geraten in einen Gewissenskonflikt Südsicht auf Hinterthurgauer Datenverkehr auf allen Kanälen. Olaf Kühne 12.08.2020, 04.30 Uhr

Olaf Kühne (Bild: Peter Pfistner)

In Fischingen haben sie’s nicht so mit den Handyantennen. So hatten die 5G-kritischen Initianten keine Probleme, die hohe Unterschriftenzahl zu sammeln. Eine rekordverdächtig hohe Zahl sogar. Denn in Fischingen haben sie’s auch nicht so mit der Demokratie. Aber daran sind sie selber Schuld. Schliesslich haben sie vor zwei Jahren ihrer neuen Gemeindeordnung zugestimmt. Und darin steht halt, dass jeder fünfte Stimmberechtigte unterschreiben muss.

Rechnet man einen solchen Paragrafen auf nationale Initiativen um, ist schnell fertig mit lustig trümmligen Initiativen. Um jetzt genau auszurechnen, wie viele Unterschriften es bräuchte, ist es zu heiss. Aber es wären glaub schon verdammt viele.

Doch wir schweifen ab. Denn wie gesagt: In Fischingen hat’s geklappt. Dieses 5G-Zeugs wird es künftig schwerer haben zuhinterst im Tannzapfenland. Ob das gut oder schlecht ist, wissen wir nicht. Auch nicht, ob sie in Fischingen überhaupt grosse Datenmengen auf dem Handy brauchen. Und eigentlich geht uns das auch gar nichts an.

Jedenfalls steht auch in Balterswil so ein komisches Teil in der Landschaft. Das ist aber keine Handyantenne. Vielmehr eine Fluglärmmessstation. Bald gibt’s eine Neue. Die überträgt ihre Messungen dann sogar via Mobilfunk. Fluglärmgegner sind also auf ein gutes Mobilfunknetz angewiesen. Den Gewissenskonflikt von Fluglärm- und 5G-Gegnern können wir an dieser Stelle allerdings auch nicht auflösen.

Schlau gemacht haben sie’s in Tobel-Tägerschen. Ihre 5G-Antenne steht ennet der Bahnlinie in Affeltrangen, stört also niemanden. Gerüchte, wonach der unerklärlich hohe Wasserverlust in der Gemeinde auf einen starken Datenverkehr via Flaschenpost zurückzuführen ist, sind also frei erfunden.