Schlattinger Schmidweine holen in Berlin vier Mal Gold ab Sechs ihrer Weine haben Thomas und Fabio Schmid bei der Berliner Weintrophy eingereicht. Vier wurden ausgezeichnet. Bei zweien davon wurde die Goldmedaille aus dem Vorjahr bestätigt. Roland Müller 13.04.2020, 19.00 Uhr

Thomas und Fabio Schmid freuen sich über das vierfache Gold an der Berliner Weintrophy 2020. (Bild: Roland Müller)

Mitten in den Wirren rund um das Coronavirus ist es für Thomas und Fabio Schmid eine positive Botschaft. An der diesjährigen Berliner Weintrophy, welche als grösste internationale Weinprämierung in Deutschland gilt, gab es für vier ihrer Weine Gold. Dabei haben rund 400 Juroren 13600 eingereichte Weine von 2000 Weingütern aus 40 Ländern verkostet und bewertet.