Schlatt Kundelfingerhof wird zum temporären Jass-Zentrum Die SRF-Produktion «Donnschtig Jass» ist diesen Sommer Gast in Schlatt. Evi Biedermann 04.02.2021, 16.30 Uhr

Der Kundelfingerhof wird heuer Kulisse des «Donnschtig Jass». (Bild: ZVG)

Nicht einmal, sondern gleich siebenmal wird diesen Sommer im Thurgau vor medialem Publikum gejasst. Showplatz der bekannten SRF-Produktion «Donnschtig Jass» wird der Weiler Kundelfingerhof in Schlatt sein. Wie bereits letztes Jahr verzichtet der jassende SRF-Wanderzirkus darauf, von Ort zu Ort zu ziehen und damit den Heimatkanton des Siegers oder der Siegerin aus der vorherigen Sendung zu beglücken.

Der Grund liegt auf der Hand: Wegen der anhaltend unsicheren Coronasituation werden die Liveshows an einem fixen Standort produziert. «Ein ‹Donnschtig-Jass› auf Dorfplätzen mit wenig oder ohne Publikum macht keinen Sinn», schreibt Yves Schifferle, Bereichsleiter Show, in einer Mitteilung. Man halte deshalb auch heuer am letztjährigen gut bewährten Konzept fest. Damals wurde der «Donnschtig Jass» im Freilichtmuseum Ballenberg produziert und von dort ausgestrahlt.

Noch ist nicht klar, ob Shows mit oder ohne Publikum vor Ort über die Bühne gehen werden. Gemäss SRF fällt der Entscheid darüber zu einem späteren Zeitpunkt. Stets unter Berücksichtigung der Richtlinien des BAG. Fest steht jedoch: The Show must go on. Mit Rainer Maria Salzgeber und Stefan Büsser, die auch 2021 wieder prominente Gäste und hochkarätige musikalische Showacts empfangen werden. Details gibt der Sender noch nicht preis.

Kundelfingerhof-Besitzer Ricardo Polla. (Bild: Nana Do Carmo)

Was von den SRF-Leuten von langer Hand geplant, ist für Riccardo Polla eine freudige Überraschung. «Wir haben es vor zwei Wochen erfahren und sind einfach nur glücklich und stolz», sagt der Inhaber des Quellparks Kundelfingerhof. Natürlich sei man im Gespräch gewesen mit SRF. «Doch danach haben wir lange nichts mehr gehört.» Gastgeber einer beliebten Fernsehshow zu sein, sei nicht nur eine Ehre, sondern auch eine Chance:

«Damit können wir zeigen, wie schön unsere Gegend nahe am Rhein ist und wie ideal sich Geniessen, Erleben und Arbeiten auf dem Kundelfingerhof kombinieren lassen.»

Der Betrieb erweitert zurzeit seinen Gastronomiebereich mit einem Eventlokal für grössere Gesellschaften wie Hochzeiten. Der Bau mit Terrasse am Weiher werde in den nächsten Monaten fertiggestellt und stehe als Bühne termingerecht zur Verfügung, sagt Polla. Mit dem Weiler Kundelfingerhof rückt auch die Region Unterssee ins Zentrum. Denn nebst dem Jassen gehört zum Konzept der Sendung auch die Präsentation von einzelnen Plätzen und Sehenswürdigkeiten rund um den Austragungsort. Eine Chance also auch für den Thurgauer Tourismus. In einem Randgebiet des Kantons, deren Bevölkerung sich immer mal wieder als nicht wahrgenommen sieht.

Die SRF-Leute indes haben die Gegend gefunden und inspiziert. Vorgegeben war die Ostschweiz. «Nach dem Kanton Bern im letzten Jahr wollten wir hier nach einem geeigneten Austragungsort suchen», erklärt Yves Schifferle. Bei der Recherche sei man dann unter anderem auf den Kundelfingerhof gestossen. «Der Ort bietet eine ideale und atmosphärische Kulisse, die gut zu unserer Sendung passt.» Auch sei die nötige Infrastruktur wie Verpflegungsmöglichkeit, Stromversorgung oder sanitäre Anlagen vorhanden. Dazu eigne sich der Platz für eine heute noch nicht abschätzbare Publikumszahl und biete genug Raum, um alle notwendigen Schutzkonzepte umsetzten zu können. Los geht es am Donnerstag, 1. Juli, ab dann werden die Sendungen bis 12. August wöchentlich ausgestrahlt, jeweils ab 20.10 Uhr.