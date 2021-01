Schlatt «Für Schwimmer gibt es ja auch Hallenbäder»: Chris Möckli kämpft weiter für seine Motocrosshalle Nachdem die Gemeinde Schlatt und das kantonale Amt für Raumentwicklung das Baugesuch für die geplante Motocrosshalle von Chris Möckli abgelehnt haben, will er Rekurs einlegen. Rahel Haag 21.01.2021, 04.30 Uhr

Chris Möckli auf der Motocrosspiste in der ehemaligen Kiesgrube «Gishalde». Bild: Andrea Stalder (Schlatt, 26. Juli 2016)

So leicht gibt sich Chris Möckli nicht geschlagen. «Wenn es sein muss, gehen wir bis vor Bundesgericht», sagt er. Im vergangenen Sommer hat der zweifache Motocross-Europameister ein Baugesuch für eine Motocrosshalle in Schlatt eingereicht. Geplant ist in der ehemaligen Kiesgrube «Gishalde» eine Halle mit einer Grundfläche von 99 mal 90 Metern und einer Firsthöhe von 14 Metern. Kostenpunkt: 3,8 Millionen Franken.

Mit Entscheid vom 17. Dezember hat die Gemeinde Schlatt das Gesuch allerdings abgelehnt. Gemeindepräsidentin Marianna Frei sagt dazu:

«Selbst wenn der Gemeinderat dem Bauvorhaben positiv gegenüber gestanden hätte, hätten wir nicht anders entscheiden können, da wir an den Beschluss des Kantons gebunden sind.»

Marianna Frei, Gemeindepräsidentin. Bild: Rahel Haag

Da die Parzelle in einer Abbauzone und damit ausserhalb der Bauzone liegt, musste auch das kantonale Amt für Raumentwicklung über die Bewilligungsfähigkeit der Motocrosshalle entscheiden. «Die Bewilligung wurde in erster Linie deshalb verweigert, weil das Bauvorhaben nicht zonenkonform ist», sagt Jonas Büchel, Leiter Abteilung Bauen ausserhalb der Bauzone.

Auf der rot markierten Fläche in der ehemaligen Kiesgrube «Gishalde» in Schlatt will Chris Möckli eine Motocrosshalle bauen. Bild: Andrea Stalder (Schlatt, 13. Juli 2020)

Die Bevölkerung war dafür

Seit 2007 betreibt Möckli auf der benachbarten Parzelle eine Motocrosspiste. Für deren Verwirklichung hatte er alles in allem acht Jahre gekämpft. Damals hatte am Ende eine Abstimmung über die Umzonung der Parzelle von der Abbau- in die Sportzone den Entscheid gebracht. 202 Stimmberechtigte waren dafür, 152 dagegen gewesen. Möckli, der in Schlatt mit der MX-Academy eine eigene Motocross- und Enduro-Schule betreibt, sagt:

«Ich bin überzeugt, dass auch in diesem Fall die Mehrheit der Bevölkerung die Motocrosshalle unterstützen würde.»

Chris Möckli, Gesuchsteller. Bild: Andrea Stalder

Immerhin seien gegen die Halle nur 17 Einsprachen eingegangen. Bei der öffentlichen Auflage der Motocrosspiste seien es noch 180 - und damit über zehnmal mehr - gewesen. «Wir sind uns ganz anderes gewohnt», sagt er und lacht kurz auf.

Zum Thema Umzonung sagt Gemeindepräsidentin Marianna Frei allerdings, dass eine solche zu diesem Zweck «überhaupt kein Thema» sei. Der Gemeinderat sehe diesbezüglich keinen Bedarf.

Dem widerspricht Möckli. Ihm geht es darum, dass die Motocrossfahrer witterungsunabhängig trainieren können. Heute müssten die Sportler im Winter für ihr Training jeweils Richtung Süden - nach Italien oder Spanien - fahren. Möckli sagt: «Für Schwimmer gibt es ja auch Hallenbäder.» Und diese schicke man im Winter für Trainings ja auch nicht in den Süden, was erst noch tausende Autokilometer zur Folge habe.

Motocross sei im kantonalen Richtplan erwähnt. «Deshalb ist es nicht weiter als logisch, diesen Sport wie andere auch ebenfalls im Winter zu ermöglichen», sagt Möckli. Entsprechend will er beim Departement für Bau und Umwelt gegen den Entscheid Rekurs einlegen.

Motocrosspiste steht nicht zur Diskussion

Was Möckli ärgert, ist, dass die Stiftung für Landschaftsschutz Schweiz in ihrer Einsprache damit argumentierte, dass sich die Motocrosspiste und die geplante -halle in einem Amphibienlaichgebiet mit nationaler Bedeutung befinde. Dort hätten sich seltene Arten wie die Kreuzkröte und der Laubfrosch angesiedelt. Möckli sagt dazu:

«Ohne uns gäbe es dort keinen einzigen Frosch.»

Über 50 Biotope hätten sie neben der Motocrosspiste freiwillig angelegt, wo sonst heutzutage Ackerbau betrieben würde. Sie dienten teilweise ausschliesslich als Biotope, teilweise zur Entwässerung der Strecke. Im Zuge des Pistenunterhalts würden sie regelmässig ausgebaggert, wovon beispielsweise auch die Kreuzkröte profitiere, die wenig bewachsene Lebensräume mit sandigem oder kiesigem Untergrund bevorzuge. Wenn die Motocrosspiste nicht wäre, würden die Biotope innert kurzer Zeit zuwachsen und die Kreuzkröten verschwinden, meint Möckli und ergänzt: «Eine Organisation wie Landschaftsschutz Schweiz müsste uns viel eher unterstützen.»

Die Stiftung Landschaftsschutz bezeichnete die Ablehnung des Baugesuchs als Erfolg und schrieb in einer Medienmitteilung:

«Nun muss es darum gehen, dass die heutige offene Motocrossstrecke in dem nationalen Schutzgebiet ebenfalls aufgehoben wird.»

Diese sei ebenso zonenwidrig und in inakzeptabler Weise umweltbelastend.

Dies lässt Gemeindepräsidentin Marianna Frei so nicht gelten. «Die geplante Motocrosshalle und die bestehende Motocrosspiste sind zweierlei Paar Schuhe», sagt sie. Für die Piste, die zonenkonform sei, liege eine Betriebsbewilligung vor, die erst vor kurzem durch den Gemeinderat verlängert worden sei. Frei betont: «Für uns steht die Piste nicht zur Diskussion.»