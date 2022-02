Schlatter Stimmvolk stimmt am 13. Februar an der Urne ab

Schlatt «Ein Jahr mit Aufgaben»: Das Schlatter Stimmvolk befindet an der Urne über die Traktanden Wegen Corona hat die Schlatter Gemeindeversammlung Anfang Januar nicht stattfinden können. Am 13. Januar können die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger an der Urne über die Geschäfte bestimmen. Dazu gehört unter anderem das Budget, eine Steuerfussreduktion sowie die Förderung des Wohnens im Alter. Janine Bollhalder 02.02.2022, 16.30 Uhr

Der Dorfbrunnen in Unterschlatt. Bild: Nana Do Carmo (31.10.2007)

An der Schlatter Gemeindeversammlung vom 2. Januar wäre nicht über ein, sondern zwei Protokolle vergangener Versammlungen abgestimmt worden. Doch zu einer physischen Zusammenkunft kam es am zweiten Tag im neuen Jahr nicht. Noch Anfang Dezember informierte der Gemeinderat darüber, dass wegen der Pandemie auf eine Durchführung verzichtet wird. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger können nun am 13. Februar über die anfallenden Geschäfte befinden.

«Das Jahr 2022 wird einiges an Aufgaben mit sich bringen.»

Marianna Frei, Gemeindepräsidentin Schlatt. Bild: Reto Martin (16.12.2014)

Das schreibt Gemeindepräsidentin Marianna Frei in der Botschaft. Eine dieser Aufgaben betrifft die Förderung des Wohnens im Alter. Der Gemeinderat beantragt, 250 Anteilscheine der Wohnbaugenossenschaft Schlattertal (WBG) zu zeichnen. Das entspricht einem Betrag von 250'000 Franken. Die WBG setzt sich dafür ein, dass ältere Personen länger selbstbestimmt in der Gemeinde leben und wohnen können. Angedacht sind zwölf Mietwohnungen, aufgeteilt in 1,5- bis 3,5-Zimmer-Wohnungen. Der Gemeinderat hat bereits 10 Anteilsscheine gezeichnet und damit das Projekt mit einer Summe von 10'000 Franken unterstützt. Auch die Bürgergemeinde Schlatt hat mit 850'000 Franken einen Beitrag geleistet.

Mindereinnahmen aufgrund Steuerfussreduktion

Das Budget 2022 weist bei einem Ertrag von 5,716 Millionen Franken einen Aufwandüberschuss von knapp 9000 Franken aus. «Wir erachten trotz des geringen Aufwandüberschusses eine Steuerfusssenkung von zwei Prozentpunkten auf einen Steuerfuss von 48 Prozentpunkten als angezeigt und vertretbar», sagt Gemeindepräsidentin Frei. Die Steuerfussreduktion würde sich mit rund 60'000 Franken an Mindereinnahmen bemerkbar machen, was jedoch bereits im Budget 2022 eingerechnet ist.

Für das laufende Jahr sind Nettoinvestitionen von 70'000 Franken vorgesehen. Bei Einnahmen von 110'000 Franken ergibt das einen Ertragsüberschuss von 40'000 Franken. Die Gemeinde Schlatt bietet derzeit drei asylsuchenden Personen ein Zuhause. Dafür ist ein Aufwand von aufgerundet 99'000 Franken budgetiert. Für die wirtschaftliche Hilfe ist ein Betrag von rund 77’500 Franken vorgesehen. 5'000 Franken sind für die Errichtung eines Notfalltreffpunkts auf dem Gemeindehausplatz budgetiert. Ein Aufwand von rund 190'000 Franken ist für die Feuerwehr einberechnet. Diverses muss ersetzt werden und der Feuerwehrsold wurde höher budgetiert.

Anpassungen gab es auch im kommunalen Feuerschutzreglement. Grund dafür sind Änderungen im kantonalen Feuerschutzgesetz. Unter der Leitung von Gemeinderat Roman Rothacher hat sich die Feuerschutzkommission der Überarbeitung des Reglements gewidmet. Änderungen gab es unter anderem beim Kaminfegerwesen, den vorgegebenen Übungen und bezüglich des Dienstgeheimnisses.