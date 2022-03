Schifffahrt Nur eine von drei fährt noch: Zwei Bodensee-Fähren sind ausser Betrieb Zwischen Romanshorn und Friedrichshafen verkehrt momentan nur eine Fähre. Während die «MS Euregia» Anfang April wieder flott sein soll, ist bei der «MS Romanshorn» unklar, ob sie bis zum Saisonauftakt repariert ist. Raphael Rohner Jetzt kommentieren 20.03.2022, 22.09 Uhr

Seit 64 Jahren verkehrt die «MS Romanshorn» auf dem Bodensee und ist damit die älteste Fähre auf dem Bodensee. Bild: Raphael Rohner

Wer in diesen Tagen mit dem Auto auf der Bodenseefähre über den See fahren will, muss sich gedulden. Von den drei Fähren verkehrt derzeit nur noch die «MS Friedrichshafen» zwischen Romanshorn und Friedrichshafen. Darum kann man nur noch alle zwei Stunden über den See fahren. Fussgänger können ausnahmsweise mit der «MS Thurgau» den See überqueren. Grund für die aussergewöhnlichen Fahrten sind kurzfristigen Wartungsarbeiten an der Fähre «Euregia» und der «Romanshorn», schreiben die Bodensee-Schiffsbetriebe online.

Spezialanfertigung für 64-jährige Fähre

«Die Euregia wird hoffentlich Anfang April wieder flott sein», sagt Christopher Pape von den Bodensee-Schiffsbetrieben in Konstanz. Während bei der «Euregia» die Wartungsarbeiten auf Hochtouren laufen und sie in zwei Wochen wieder in See stechen soll, muss die «MS Romanshorn» auf ein Ersatzteil für den Antrieb warten. Andrea Ruf, CEO der Bodenseeschifffahrtsbetriebe in Romanshorn, sagt:

«Dieses Ersatzteil wird extra für das Schiff hergestellt und das dauert noch etwas. Wir hoffen sehr, dass es im April geliefert wird und wir das Schiff für den Saisonauftakt flott bekommen.»

Die «MS Romanshorn» hatte ihren Stapellauf am 6. November 1958 und ist somit die dienstälteste Fähre am Bodensee. Das 55 Meter lange Schiff war ursprünglich für den Eisenbahntransport konstruiert und war die erste Schweizer Motorfähre auf dem Bodensee. Erst 1976 wurde sie zur reinen Autofähre umgebaut, wie man sie heute kennt. Die «MS Euregia» fährt seit 1996 auf dem Bodensee.

Die «MS Euregia» soll in zwei Wochen wieder über den Bodensee fahren. Bild: Raphael Rohner

