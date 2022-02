Schiff Munot liegt wegen Lieferverzögerungen auf dem Trockenen

Schifffahrt «Im Notfall wäre ein kleineres Schiff parat»: Ein fehlendes Gummilager für einen Motor legt URh-Kursschiff Munot lahm Weil ein Ersatzteil für die Generalrevision einer der beiden Motoren fehlt, fliesst weiter kein Wasser unter dem Kiel des Motorschiffs Munot der Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh). Der geplante Saisonstart am Karfreitag, 15. April, ist jedoch ungefährdet. Thomas Güntert 25.02.2022, 04.40 Uhr

Das MS Munot verkehrt in Stein am Rhein flussaufwärts in Richtung Untersee. Bild: Thomas Güntert

Die «Munot» steht auf der Helling, und das kann noch eine Weile dauern. Denn für die Generalrevision der Motoren des 50 Meter langen Kursschiffs der Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh) mit Baujahr 1998 und der Kapazität für maximal 580 Passagiere fehlt ein Ersatzteil, wie die «Schaffhauser Nachrichten» berichteten. Doch das in der Bodan-Werft in Kressbronn gebaute Schiff mit bisher fast 337'000 zurückgelegten Kilometern soll ab Saisonstart am Karfreitag, 15. April, bis Saisonende Mitte Oktober wieder für Kurs- und Extrafahrten eingesetzt werden.

Um einen sicheren Betrieb und die Funktionstüchtigkeit sicherzustellen, führt die URh jeweils in den Wintermonaten bei allen Maschinen laufend ordentliche Revisionen durch. Beim Motorschiff (MS) Munot mit seinen zwei MTU-Dieselmotoren mit jeweils 500 PS sei eine Generalrevision zwingend fällig gewesen, sagt URh-Geschäftsführer Remo Rey auf Anfrage. Die jeweiligen Maschinenhersteller empfehlen je nach Motortyp nach einer Einsatzzeit von 15'000 bis 30'000 Stunden eine Totalrevision, wobei die «Munot» jährlich im Schnitt rund 1500 Stunden im Einsatz steht.

In der URh-Werft während der Neumotorisierung des MS Schaffhausen. Bild: Thi My Lien Nguyen (Langwiesen, 23.10.2017)

Werftführungen auf Anmeldung Wer sich selbst Einblicke in die Werft der Schweizerischen Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh) in Langwiesen verschaffen will, kann noch bis Mitte März an einer anderthalbstündigen Führung teilnehmen, welche die URh nach Vereinbarung für Gruppen bis 60 Personen anbietet. Geplanter Saisonstart für die URh-Flotte ist wie gewohnt der Karfreitag, heuer am 15. April. Bis zum täglichen Betrieb ab

1. Mai verkehren die Kursschiffe zwischen Kreuzlingen und Schaffhausen lediglich Donnerstag bis Sonntag sowie an allgemeinen Feiertagen. (gün/sko) Alle Infos gibt's unter: www.urh.ch

Mit dem Ausbau der beiden «Munot»-Motoren haben die Fachleute der URh im November nach Ende der letztjährigen Saison begonnen. Insbesondere mussten verschlissene und abgenutzte Teile wie die Spezialbeschichtungen der Kolben ersetzt werden.

Notfallszenario mit «Stein am Rhein»

Mittlerweile ist einer der beiden Motoren bereits wieder eingebaut. Die Generalüberholung des zweiten Motors ist jedoch in Verzug geraten, weil ein Gummilager aufgrund einer verzögerten Lieferkette nicht verfügbar ist. Obwohl noch unklar ist, wann das Ersatzteil eintrifft, und auch wenn der Einbau des zweiten Motors etwa eine Woche in Anspruch nimmt, sind Rey und seine Crew zuversichtlich, dass das Schiffshorn der «Munot» auf dem Rhein ab Mitte April ertönen wird. Rey sagt:

Remo Rey, Geschäftsführer der Schweizerischen Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein AG (URh). Bild: Reto Martin

«Im Notfall wäre auch das kleinere MS Stein am Rhein für den Kursverkehr parat.»

Die URh verfügt über eine Flotte mit sechs Schiffen. Der Kursverkehr zwischen Schaffhausen und Kreuzlingen mit insgesamt 17 Landestellen wird von den vier grossen Motorschiffen Schaffhausen, Arenenberg, Thurgau und Munot bewerkstelligt. Im Sommer fährt die «Stein am Rhein» einen Zusatzkurs jeweils am Donnerstag. Das älteste und kleinste Schiff ist die Konstanz, die in diesem Jahr nochmals als schwimmende Hotelsuite auf dem Rhein dienen wird. Rey ergänzt: «Je nach Bedarf werden alle Schiffe auch für Gesellschafts- und Sonderfahrten eingesetzt.»