«Schiff Ahoi»: Aus Sehnsucht nach dem Untersee machen die als Spieleerfinder bekannten Gebrüder Frei eine Ausnahme Sie stammen aus Steckborn, heute entwickeln die Gebrüder Frei erfolgreich Spiele in Bern. Für ein Angebot vom Untersee verstossen sie gegen ihre Prinzipien. Sie haben das Gesellschaftsspiel «Schiff Ahoi» der Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein weiterentwickelt. Amina Mvidie, Bern 22.09.2020, 14.30 Uhr

Das Gesellschaftsspiel «Schiff Ahoi». (Bild: PD)

Andreas Frei. (Bild: Amina Mvidie)

Früher sind sie auf die Haltepfähle an der Steckborner Schiffanlegestelle geklettert, um verbotenerweise in die Wellen der abfahrenden Kursschiffe zu springen. Oder sie versuchten, mit ihren Angelruten aus ihrer Wohnung Fische zu fangen. Heute entwickeln die Gebrüder Frei aus Geschichten Spiele. Nicht aus diesen beiden Kindheitserinnerungen versteht sich, obwohl den erfahrenen Spielemachern wahrscheinlich selbst dies gelingen würde.

Sie sind zu viert, die Frei’schen Geschwister. Doch nur drei der vier Brüder kreieren Spiele, und nur zwei von ihnen tun dies hauptberuflich. Während Lukas und Andreas Frei Vollzeit als Spieleentwickler arbeiten, geht Ueli Frei vorrangig seiner Lehrertätigkeit nach.

Vom Steckborner Turmhof ins Alte Tramdepot in Bern

Lukas Frei. (Bild: Amina Mvidie)

«Hier haben wir gewohnt», sagt Andreas Frei. Sein Finger zeigt auf ein Haus auf der Verpackung des Gesellschaftsspiels «Schiff Ahoi». Bei genauerem Hinsehen erkennt man, dass es sich bei dem Gebäude um den Steckborner Turmhof handelt. Historische Bauten scheinen es den Gebrüder Frei angetan zu haben. Ihr jetziges Büro befindet sich unmittelbar neben dem Bärengraben im obersten Stock des Alten Tramdepots, Blick auf die Berner Altstadt und die Aare inklusive.

Seit fast zwanzig Jahren erfinden die Gebrüder Frei von Brett- über Würfel- bis hin zu Museumsspiele alles, was in der Welt der Spiele anzusiedeln ist. Bei «Schiff Ahoi» haben sie jedoch eine Ausnahme gemacht.

«Normalerweise entwickeln wir ein Spiel vom Anfang bis zum Ende.»

Das sagt Andreas Frei. Als sie der Förderverein der Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein für eine Verfeinerung des bereits bestehenden Konzeptes angefragt hat, konnten die Brüder aber nicht Nein sagen. «Wir sind selbst viel mit den Schiffen gefahren und haben sie und deren Fahrplan in- und auswendig gekannt», sagt Lukas Frei. Es sei eine Ausnahme aus nostalgischen Gründen gewesen, ergänzt Andreas Frei.

Die beiden erinnern sich gerne an ihre Kindheit am Untersee zurück. «Der See war das Wichtigste», sagt Lukas Frei. Obwohl sie selbst keine begnadeten Segler oder Angler sind, hätten sie viel Zeit mit ihrem Vater und ihren Brüdern auf und am Wasser verbracht. Nebst einigen Hochwassern hätten sie auch eine «Seegfrörni» erlebt.

«Dann sind wir nach Deutschland spaziert und haben uns eine Wurst geholt.»

Das Spiel «Icon Poet».

Inzwischen wohnt nur noch Ueli Frei in der Nähe des Bodensees. Andreas und Lukas Frei sind nicht zuletzt aus beruflichen Gründen in die Stadt gezogen. Ersterer wohnt wieder am Wasser. Nur handelt es sich mittlerweile um die Aare, die vor seiner Haustür in Bern vorbeifliesst. Zweiterer hat inzwischen mehr Bezug zum Wald als zum Wasser. Lukas Frei sieht zwar von seinem Wohnort in der Nähe des Üetlibergs fast auf den Zürichsee, doch sei er nur selten am und rund ums Seebecken anzutreffen.

Sie gehören zu den alten Hasen im Geschäft

Spieleerfinder ist ein seltener Beruf. Obwohl er mittlerweile etwas weiter verbreitet ist, und einige Fachhochschulen Studiengängen wie Spieldesign oder -entwicklung anbieten, können nur wenige Autoren diesen hauptberuflich ausüben. «Wir haben es im Selbststudium gelernt», sagt Andreas Frei, «mit jedem Spiel wird es einfacher.»

Die Gebrüder Frei haben sich in ihrer 20-jährigen Karriere einen Namen gemacht. Sie gehören zu den alten Hasen im Geschäft. Ihr erfolgreichstes Spiel «Icon Poet» wird nicht nur zu Hause in der Stube, sondern auch auf der Theaterbühnen, in der Zeitung, in Museen und bei Therapiesitzungen gespielt. Das Ziel des Spiels ist es, mit fünf verschiedenen Begriffen, die als «Icons» auf den Würfeln abgebildet sind, in 180 Sekunden eine Geschichte zu schreiben und diese danach zu erzählen. Die Art der Geschichte wird vorgegeben, mal handelt es sich um einen Heiratsantrag, mal um eine Lohnerhöhung.

In der Wüste knacken sie Rätsel

Dass die drei Brüder zusammen ein Unternehmen gründen würden, hätten sie nicht von langer Hand geplant. «Auf einer Reise nach Namibia hatten wir unsere ersten Spielideen, die uns nicht mehr losliessen», sagt Lukas Frei. «Es war purer Zufall.» Nebst einer zündenden Idee gäbe es aber noch ein paar Grundbedingungen, sagt Andreas Frei.

«Das Wichtigste ist die Lust zu kreieren, die Freude am Spiele spielen und viel Zeit.»

Auch der berufliche Hintergrund sei dabei nicht unwichtig. Glücklicherweise hätten sie die wichtigen Felder abgedeckt, sagt Andreas Frei. Er selbst arbeitete als Grafikdesigner in der Kommunikations- und Werbebranche, Lukas Frei ist sowohl Lehrer als auch Illustrator und Ueli Frei, der als Lehrer arbeitet, hat auch noch eine Informatikerausbildung.

Nach Namibia reisen die Gebrüder Frei auch heute noch – und nicht nur zum Spass. «An anderen Orten kommen andere Ideen», sagt Andreas Frei. So kommt es, dass die drei Brüder alle zwei, drei Jahre ein paar Wochen in der Wüste Namib verbringen. Ausgerüstet mit Schere, Papier und Stift hätten sie dort schon einige Knackpunkte gelöst. In der Wüste gäbe es keine Ablenkung. «Ein grosser Teil unserer Arbeit ist Kopfarbeit – auf die das praktische Überprüfen folgt», sagt Lukas Frei.

«In unserem Wüstenlager arbeiten wir manchmal zu normalen Bürozeiten.»

Blick auf Steckborn. (Bild: PD)

Die Spiele «Coraxis & Co» und «Der verflixte Zaubertrank» seien dort geboren, sagt Andreas Frei. «Manchmal reicht ein wenig Wüstensand und viel Fantasie», ergänzt er. Sieht man sich in ihrem Büro in Bern um, merkt man, dass es doch ein wenig mehr braucht. Nebst Ordner türmen sich haufenweise Bücher in den Regalen. «Ein Teil unserer Arbeit besteht aus Recherche», sagt Andreas Frei. Danach folge das eigentliche Spieleentwickeln, das Gestalten und schliesslich das Produzieren. Die Gebrüder Frei realisieren überwiegend Auftragsarbeiten, nur ein Viertel der Arbeiten sind freie Projekte. Aber auch für diese haben sie einige Ordnern angelegt. Darin befinden sich wichtige Eckdaten zu den physischen und kognitiven Fähigkeiten verschiedener Altersgruppen, etwa die Armlänge eines sechsjährigen Kindes. Denn:

«Ein Kind muss ein Kinderspiel auch spielen können.»