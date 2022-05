Stadler eröffnet in Frauenfeld Servicestandort für Züge

Schienenfahrzeuge Wo Unfallopfer wieder zum Leben erweckt werden: Stadler eröffnet im Frauenfelder Tuchschmidareal ein Kompetenzzentrum für die Revision, Modernisierung und Reparatur von Zügen Der Zugbauer Stadler hat sich auf dem Tuchschmidareal in Frauenfeld-Ost langfristig eingemietet und betreibt dort neu auf 6000 Quadratmetern einen spezialisierten Servicestandort für seine Schienenfahrzeuge. 80 Personen arbeiten vor Ort in der Produktion, weitere 40 in der Technik. Das global tätige Unternehmen von Peter Spuhler hat gemeinsam mit dem Vermieter mehrere Millionen Franken in den neuen Standort investiert. Mathias Frei 06.05.2022, 16.55 Uhr

Eine Komposition der Zuger Stadtbahn in Revision und daneben Projektleiter Moritz Schlatter mit dem Standortproduktionsleiter Andreas Maier. Bild: Andrea Stalder

Sie kommen aus den Niederlanden oder aus Estland. Dieser Tage treffe auch ein Unfallopfer aus Norwegen ein, erzählt Moritz Schlatter. Es sind Züge, die zum Beispiel in Kollisionen mit sich auf der Strecke befindlichen Gegenständen (Anhänger, Baggerschaufeln) verwickelt sind. Die Fahrzeuge hat der Zugbauer Stadler für Auftraggeber in aller Welt produziert, deshalb werden sie auch vom Unternehmen von Peter Spuhler wieder repariert.

Stadler: 2000 Vollzeitstellen im Servicesegment Der in Bussnang beheimatete Zugbauer Stadler unterhält in der Schweiz mehrere Standorte. Nebst den Produktions- und Komponentenwerken in Europa und den USA verfügt Stadler zudem weltweit über 70 Servicestandorte. Gemäss Geschäftsbericht hat das Unternehmen im vergangenen Jahr einen Umsatz von 3,63 Milliarden Franken erwirtschaftet. Davon stammen 455 Millionen aus dem Bereich «Service & Components». 2021 waren rund 13’000 Mitarbeitende (Vollzeitstellen) beschäftigt, davon 2000 im Servicesegment. Der Stadler-Auftragsbestand per Ende 2021 betrug 17,87 Milliarden Franken. (ma)

Zu reparierendes Unfallgut. Bild: Andrea Stalder

Das passiert seit neuem in Frauenfeld-Ost auf dem Tuchschmidareal. Stadler hat bei der Liegenschaftenbesitzerin Langfeld AG 6000 Quadratmeter Produktionsfläche langfristig gemietet. Projektleiter Moritz Schlatter hat den neuen Servicestandort in den vergangenen zwei Jahren aufgebaut. Nun ist sein Job in Frauenfeld vollbracht. Noch sei unklar, mit welchem Projekt er sich in näherer Zukunft befasse, sagt er.

«Aber die Arbeit geht mir sicher nicht aus.»

Zwei verschiedene Züge auf dem Innengleis. Bild: Andrea Stalder

Im Februar 2020 war Schlatter erstmals in den ehemaligen Tuchschmidhallen. Der Standort sei bestens geeignet, Frauenfeld liege gut erreichbar zwischen den Stadlerstandorten Bussnang und Winterthur. Auch nach Altenrhein respektive St.Margrethen sei es nicht weit, sagt Schlatter. Innert Kürze konnten Schlatter und sein Team in Frauenfeld die ersten 800 Quadratmeter einrichten. Seither ging «nadisnah» der Umbau über die Bühne. Nun ist der Umbau abgeschlossen, was Stadler auch mit einer offiziellen Eröffnung mit Kunden und Partnern feiert.

Alles anzeigen

Arbeit in denkmalpflegerisch wertvollen Industriehallen

Blick in den Servicestandort. Bild: Andrea Stalder

Stadler hat mit der Langfeld AG im letzten Jahr viel in den Umbau der Hallen investiert. Unter anderem sind im vergangenen Herbst 180 Meter «aufgeständertes Innengleis» erstellt worden, damit die Zugkompositionen auch von unten in Beschlag genommen werden können. Ein Industriegleisanschluss bestand bereits. Auch neue Krananlagen wurden in die Industriehallen eingebaut, die laut Hinweisinventar der kantonalen Denkmalpflege als wertvoll eingestuft sind (Schutzentscheid pendent). Mittlerweile arbeiten 120 Leute für Stadler am neuen Standort Frauenfeld, davon deren 80 in der Produktion.

Nach solchen Unfällen kommen die Züge nun nach Frauenfeld. Video: PD

Stadler unterhält weltweit rund 70 Servicestandorte für das eigens produzierte Rollmaterial. Frauenfeld ist ein 3-R-Kompetenzzentrum. «3 R» steht für Revision, Refit (Modernisierung) und Reparatur. Projektleiter Schlatter erklärt:

Ein Unfallfahrzeug aus Estland. Bild: Andrea Stalder

«Zudem ist der Standort Frauenfeld das Innovationslabor für die Division Service im Bereich Toolings, die für die Wartung von Getrieben und Drehgestelle benötigt werden.»

Zwar gebe es auch in Berlin und in Ungarn ähnliche Kompetenzzentren, dort gebe es aber nicht ganze Fahrzeuge. Das sei in Frauenfeld der grosse Vorteil. Denn in Frauenfeld werden eben auch normale Revisionen durchgeführt. Aktuell stehen zwei Flirt-Kompositionen auf dem Innengleis, die repariert beziehungsweise umgebaut werden. Für die Stadler-Division Service sei Frauenfeld damit neuer, wichtiger Dreh- und Angelpunkt, erklärt Schlatter.

Früher Produktionsflächen temporär angemietet

Ein Tilo-Zug, der grenzüberschreitend im Tessin und Norditalien verkehrt. Bild: Andrea Stalder

Der Servicebereich sei bei Stadler stetig am Wachsen, sagt Schlatter. Ganz früher seien die Züge für die Revisionen, Reparaturen und Modernisierungen wieder dorthin zurückgebracht worden, wo sie gebaut worden seien, etwa nach Bussnang. Aber die grossen Produktionswerke seien inzwischen so optimiert und so stark ausgelastet, dass für eine einzelne Reparaturen oder auch grosse Refit-Projekte mit vielen Fahrzeugen einfach der nötige Platz fehlt. Später habe man sich jeweils für ein paar Monate irgendwo an verschiedenen Standorten eingemietet. Aber die Lösung mit den temporär gemieteten Produktionsflächen sei langfristig unbefriedigend gewesen. Zumindest die ordentlichen Revisionen sind nämlich einigermassen planbar. Aktuell sind es in Frauenfeld zum Beispiel die Flirt-Fahrzeuge der SBB, die eine technische Änderung bekommen: 40 Fahrzeuge werden zwischen Februar 2021 und Dezember 2022 umgebaut.

Die neue Krananlage. Bild: Andrea Stalder

Da steht nun in Frauenfeld ein Unfallzug aus Estland, der per Tieflader in die Schweiz transportiert ist. Da geht es zuerst um die Befundung. Dann muss der Auftraggeber entscheiden, ob sich die Reparatur lohnt und was die Versicherung zahlt. Und daneben bekommt das Zugsicherungssystem (ETCS, European Train Control System) einer Flirt-Komposition ein Update – als Teil einer ordentlichen Revision. Es herrscht Betriebsamkeit in den Industriehallen, riecht nach «Charreschmieri». Diese Frauenfelder Industriegeschichte geht also noch einige Jahr weiter.

Ein Mitarbeiter bei der Arbeit. Bild: Andrea Stalder