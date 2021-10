Jan Ullrich hat seine Villa verkauft

Scherzingen Ex-Radprofi Jan Ullrich hat seine Villa am Bodensee verkauft – doch nicht alles, was darüber zu lesen ist, stimmt Etwas mehr als drei Millionen Franken soll einem Käufer das einstige Zuhause von Jan Ullrich wert gewesen sein. Mehrere Jahre versuchte der heute 47-Jährige seine 430-Quadratmeter-Villa in Scherzingen loszuwerden. Wie der «Südkurier »jetzt erfuhr, gelang das bereits im Oktober 2020. Benjamin Brumm 15.10.2021, 05.00 Uhr

Jan Ullrich verkauft seine Villa in Scherzingen im Thurgau. Bild: Andrea Stalder

Ex-Radprofi Jan Ullrich hat seine knapp 13-jährige Zeit am Bodensee endgültig beendet. Schon 2016 verabschiedete er sich nach Mallorca, nach langem Warten wurde seine 430-Quadratmeter-Villa in Scherzingen verkauft. «Bild Online» hatte hierüber zuerst berichtet. Wie die Recherchen des «Südkurier» jetzt ergaben, können die entsprechenden Informationen jedoch nur teilweise bestätigt werden.

Der ehemalige Radprofi Jan Ullrich.

Bild: Sandra Ardizzone / SPO

Tatsache ist: Das Anwesen mit sieben Schlafzimmern, vier Bädern und einem WC wurde tatsächlich verkauft. Allerdings nicht, wie der Bericht von «Bild» nahelegt, in jüngerer Zeit. Sondern bereits im Oktober 2020, wie eine Sprecherin des zuständigen Makler-Büros Immoleague mit Hauptsitz in Kreuzlingen erklärt.

Das Anwesen ging an eine Privatperson. Im Exposé wird ein Kaufpreis von knapp drei Millionen Franken ausgewiesen, zuzüglich der Hälfte der Gebühren und der Handänderungssteuer (im Thurgau 1,0 Prozent der Kaufsumme). Immoleague will offiziell nur einen Preis zwischen drei bis fünf Millionen Franken bestätigen.

Mehr als drei Millionen Franken für die frühere Ullrich-Villa

Die tatsächliche Summe liege wesentlich näher im unteren Bereich dieser Spannbreite, bei knapp über drei Millionen Franken. Aus Diskretionsgründen könne man, so Immoleague, nicht sagen, ob der Käufer die einstige Ullrich-Villa selbst bezog oder sie weitervermietet hat. Es wird jedoch von Ersterem ausgegangen.

Nach ersten Versuchen, das Haus privat zu verkaufen, übergab Jan Ullrich es in die Hände von Maklern. Immoleague ist nicht die erste für den Verkauf beauftragte Firma. Die Sprecherin sagt, es sei kein einfaches Unterfangen gewesen, einen Käufer für die Villa im Landhausstil zu finden.

Käufersuche gestaltet sich schwierig

«In diesem Preisbereich und bei der doch speziellen Architektur ist der Interessentenkreis nicht sehr gross», sagt sie. Am Zustand habe das jedoch nicht gelegen. «Das Haus wurde sehr pfleglich behandelt von den Vorbesitzern.»

Wer nun dort lebt, darf sich über eine ansehnliche Heimat freuen: Meterhohe Fenster mit Panoramablick auf den See, grosser Fitnessbereich plus Sauna und Solarium, beheizbarer Pool mit Gegenstromanlage.

Doping, Drogen und Skandale machten Ex-Radstar zu schaffen

Hinter dem ehemaligen Topathleten Ullrich liegen schwere Zeiten und ein gesundheitlicher Absturz. Beruflich setzt ihm die Verwicklung in den Dopingskandal um den spanischen Arzt Eufemiano Fuentes zu. Zudem trennte sich die Familie 2018, seine Frau ging mit den gemeinsamen Kindern zurück nach Deutschland.

Rund um diese Zeit kam es zu einem Streit mit seinem damaligen Nachbarn Til Schweiger. Ullrich war zwischenzeitlich festgenommen worden, weil er auf dem Grundstück des Schauspielers auf Mallorca randaliert hatte. Kurz darauf sorgte ein Verfahren für Aufsehen, weil er in einem Frankfurter Hotel eine Escort-Dame gewaltsam anging. Ullrich akzeptierte einen daraus resultierenden Strafbefehl über 7200 Euro.

Ullrich nach eigener Auskunft auf dem Weg der Besserung

Der Ex-Radrennstar machte schliesslich Alkohol- und Drogenprobleme öffentlich, liess sich behandeln und zog sich vorerst aus der Öffentlichkeit zurück. Inzwischen lebt der 47-Jährige mit seiner zehn Jahre jüngeren Freundin in Merdingen bei Freiburg. «Bild» hatte er gesagt, dass es ihm mittlerweile wesentlich besser gehe, und seit drei Jahren keinen Alkohol mehr trinke, von den Drogen sei er ebenfalls weg.

Im Podcast seines früheren Rivalen Lance Armstrong, auch er Dopingsünder, hatte Ullrich über die Zeit 2018 gesprochen. Es sei ihm «richtig schlecht» gegangen und er sei «auf demselben Weg wie Marco Pantani – fast tot» gewesen. Der italienische Rad-Star Pantani starb 2004 mit nur 34 Jahren an einer Überdosis Kokain.

Ausflug in die alte Heimat

Seine frühere Schweizer Heimat scheint Jan Ullrich aber noch immer im Blick zu halten. Auf seinem Instagram-Kanal sieht man ihn in altbekannter Pose auf dem Rennrad. Am 11. Oktober postete er das Bild, das ihn den Albulapass in Graubünden hochfahren zeige.

Hinter ihm liege ein Wochenende «mit viel Sonne, vielen tollen Eindrücken und noch mehr Kilometern im Sattel», schreibt Ullrich. «Ich bin sehr dankbar für diese traumhaften Tage. Ein weiterer Schritt zurück.»