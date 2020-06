Schelte für den Frauenfelder Stadtrat: Auskunft über Vergünstigungen der Stadtmitarbeiter sei nicht vollständig Die Fraktion SVP/EDU rügt den Frauenfelder Stadtrat für die Beantwortung eines Vorstosses. Die Auskunft zu den Vergünstigungen für Mitarbeiter der Stadt sei sehr oberflächlich ausgefallen. Die Fraktion werde daher das ungute Gefühl nicht los, dass «da noch mehr dahinter steckt», und stellt klare Forderungen. Samuel Koch 12.06.2020, 16.50 Uhr

11. Dezember 2019

11. Dezember 2019

Von wegen Friede, Freude, Eierkuchen. Die sonst so harmonische und meist ziemlich apolitische Sitzung des Gemeinderates mit der Wahl des neuen Ratspräsidenten und -vizepräsidenten vom Mittwochabend im Casino hat zumindest für den Stadtrat mit einem Paukenschlag begonnen.

Vor den Sentimentalitäten und der festlichen Stimmung nach den Wahlen trat SVP-Mitglied Christoph Tschanen bei seiner zweitletzten Sitzung als langjähriger Gemeinderat ans Rednerpult. Mit ruhiger Stimme zwar, aber bestimmt sprach Tschanen ins Mikrofon. Und der überbrachte Inhalt der Fraktionserklärung SVP/EDU lässt kein gutes Haar am Frauenfelder Stadtrat.

Parkplatz-Frage und der Einsatz von Steuergeldern

Es geht um die Beantwortung des Stadtrates von Tschanens Einfachen Anfrage mit dem Titel «Vergünstigungen für Mitarbeiter der Stadt Frauenfeld», wegen deren «Oberflächlichkeit» sich die Fraktion SVP/EDU enttäuscht zeigt. «Einfache Anfragen sollen für die Fraktion oder den Fragesteller die Grundlage für eine weitere politische Arbeit sein», sagte Tschanen. Zahlen, Fakten, oder Vergleiche mit anderen Städten, Regionen oder Organisationen seien die Basis einer schlüssigen Beantwortung.

«Unsere Erwartung ist auch, dass der Vorstoss seriös, tiefgründig und vor allem umfassend sowie den Tatsachen entsprechend beantwortet wird.»

Der Stadtrat lieferte die Fakten des im Februar eingereichten Vorstosses fristgerecht Anfang Mai und listete die Vergünstigungen für Mitarbeitende mit jeweiligen Erklärungen und Kosten auf. Demnach betragen die Kosten oder Einnahmeausfälle jährlich rund 176'500 Franken. Zudem würden sich die Privilegien für die Stadtangestellten «im üblichen Rahmen bewegen», schrieb er in seiner Beantwortung.

Der Fraktion SVP/EDU genügt die Arbeit des Stadtrates mit diesem Papier nicht, «die Ernsthaftigkeit ist wirklich in Frage gestellt». Demnach handle es sich bei den meisten Vergünstigungen um einen indirekten Lohnanteil unter Einsatz von Steuergeldern und zugleich um eine Ungleichbehandlung der Mitarbeitenden. Ausserdem hätten die Antworten «offen, transparent und vollumfänglich dargestellt» werden sollen. «Wir wissen, dass auch Parkplätze vergünstigt abgegeben werden», sagte Tschanen zu einer Begünstigung, die in der Beantwortung tatsächlich nicht aufgeführt ist. «Was sollen wir in Zukunft noch glauben?»

Einsicht und Korrektur gegen ein «ungutes Gefühl»

Obschon der Stadtrat in seiner Antwort Analogien zu anderen Städten wie Kreuzlingen und Amriswil sowie zum Kanton Thurgau aufführte, gibt sich die SVP/EDU-Fraktion auch damit nicht zufrieden.

«Wenn sie den Vergleich schon aufstellen, bitten wir Sie, die Ähnlichkeiten auch aufzulisten und transparent darzustellen, sodass allenfalls weitere Schritte ins Auge gefasst werden können.»

Gerade der Kanton gehe mit einer transparenten Übersicht für spezielle Leistungen für die Mitarbeitenden als gutes Beispiel voran. Die Fraktion verlangt vom Stadtrat nebst der Einsicht, «dass dies wirklich nicht das Gelbe vom Ei war», eine Korrektur und eine Überarbeitung der Antwort auf eigene Initiative hin.

Mit der jetzigen Antwort könne die Fraktion «keine schlüssigen Fazite ziehen». Zudem würde sie das ungute Gefühl nicht los, dass «da noch mehr dahinter steckt». In seiner Rede wollte Tschanen noch festhalten, dass seine Fraktion den grossartigen Einsatz aller Mitarbeitenden dankbar anerkennt und deren Leistungen nicht in Frage stellen will.

Der Stadtrat nimmt die Fraktionserklärung zur Kenntnis, wie Stadtpräsident Anders Stokholm auf Anfrage sagt. Auf inhaltliche Fragen will er zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht eingehen. Er sagt lediglich:

«Für die Erwirkung einer Diskussion ist der parlamentarische Vorstoss einer Einfachen Anfrage das falsche Mittel.»