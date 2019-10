Schein und Sein an Untersee und Rhein Althistoriker Felix Graf aus Stein am Rhein legt den vierten und letzten Band seines literarischen Tagebuchs vor. Margrith Pfister-Kübler

Autor Felix Graf an seinem Lieblingsplatz am See bei Mammern. (Bild: Margrith Pfister-Kübler)

Felix Graf ist ein Ur-Steiner, dessen schreiberisches Epizentrum in einem Schopf in Mammern liegt, mit Blick aufs badische Seeufer von Kattenhorn, den Hohenklingen und Stein am Rhein. Den Schopf hat es in seiner Familie schon zwei Generationen vor ihm gegeben. Sein Grossvater hat diesen Uferplatz einst dem «Schiff»-Meier in Mammern abgekauft. «Günstig», sagt Felix Graf, weil das Ufergelände für die landwirtschaftliche Bewirtschaftung nichts taugte.

Er sieht sich als Zwischennutzer. Deshalb ist ihm das Plätzchen «lieber, vertrauter und unverzichtbarer», schreibt er in «Schelte des Eichhorns», einer der 60 Geschichten seines neuen Büchleins, das er diesen Sonntag an der bereits ausgebuchten Buchvernissage im Windler-Saal in Stein am Rhein vorstellt.

«Die Launen des Windes» enthält Geschichten mit Abstechern bis zu Dietrichs «Pappelfuhre» oder zum «Gangfisch». Graf sagt: «Ich bin ein ‹promeneur solitaire›», und stuft Mammern, neben Stein am Rhein, als Zentrum der Welt ein.

Philosophie, Welt- und Lokalgeschichte

Felix Graf ist Althistoriker und Gräzist. Die neue Band ist der vierte und letzte Teil an Betrachtungen aus dem Tag heraus. Es sind Tagebucheinträge mit philosophischen Reflexionen, kunst- und kulturgeschichtlichen Streiflichtern, Weltgeschichten bis zu lokalgeschichtlichen Reminiszenzen. Er weist darauf hin, dass er nichts plane. Die Ereignisse würden sich einreihen, wie das Rascheln von Blättern im Wind. Seine Erklärung, warum dies nun der letzte Teil sei, lautet: «Ich nehme mir ab 2020 ein Jahr Auszeit in Griechenland sowie Portugal und beginne, wieder zu zeichnen.» Grinsend fügt er an:

«Ist schon schräg, wenn ein Pensionierter sagt, ich will eine Auszeit.»

Der Erfolg seiner bisherigen Publikationen weisen darauf hin, wie bedeutend seine Werke sind. Dies könnte unter anderem daran liegen, dass er bis 2017 als Sammlungs- und Ausstellungskurator für Druckgrafik im Landesmuseum Zürich arbeitete. Davor arbeitete er ein Jahr als Redaktor bei der «Thurgauer Zeitung». «Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Aber der Tagesjournalismus, der Zeitdruck, war nicht mein Ding. Die TZ hat wohl nicht so viel gehabt von mir, aber ich dafür umso mehr von ihr», gesteht er lachend. Man spürt feinsinnigen Humor, ehrliche Selbstkritik und Ironie. Träfe Sätze ohne Blabla gehören zu seinen Stärken. Graf sagt:

«Delete ist meine wichtigste Taste.»

So wie er seine Gedanken von einem Ufer zum andern und wieder zurück treiben lässt, mischt er in seinen Geschichten zwischen früher und heute, zwischen Mundart und Hochdeutsch, zwischen Gedichten und Aphorismen. Er zeigt auch, wie vergnüglich es sein kann, der antiken Mythologie nachzugehen, und dies an Untersee und Rhein. Wissen, das sonst von der Bildfläche verschwindet.

Otto Dix auf dem Umschlag

Auf dem Titel seines neuen Werkes ist ein Gemälde von Otto Dix zu sehen. «1946 hat Dix dieses Bild meinem Vater geschenkt. Mein Vater hat für Dix Farben über die Grenze geschmuggelt.» Koni Graf war Steiner Stadtpräsident und Schaffhauser SVP-Ständerat. Die Geschichten von Felix Graf haben etwas von einem Schiff, das vor Anker liegt, wo im Logbuch nachzulesen ist, wohin der Wind es schon getrieben hat.