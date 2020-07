Blöken statt Bass, Schiesslärm statt «Skrr», Schafe statt Sido: So sieht's in der Grossen Allmend aus, wenn das Open Air Frauenfeld ausfällt

Vor zwei Wochen hätte das Open Air St. Gallen stattfinden sollen. Pandemiebedingt erfolgte aber die Absage. Im Vorfeld gab es die Befürchtung, dass trotzdem Open-Air-Fans wild im Sittertobel campieren würden. Letztlich blieb es bei den Befürchtungen. Dass Festivalbesucher zum Campieren auf die Grosse Allmend kommen, obwohl das Open Air Frauenfeld abgesagt ist, davon geht man in Frauenfeld nicht aus. Joggi Rieder von der Allmend-Aufsichtskommission sagt: «Das Campieren am aktuellen Hip-Hop-Festival hat einen anderen Charakter als früher am ‹Out In The Green› oder eben in St. Gallen.»



Sowieso ist in der Schweiz wildes Campieren im Zelt oder Biwak nur oberhalb der Waldgrenze geduldet. Das gilt aber nur für einzelne Übernachtungen. Bleibt man im Gebirge für mehrere Tage an demselben Ort, muss das Zelt tagsüber abgebrochen werden. So heisst es auf der Website des Schweizer Alpenclubs (SAC). Im Flachland ist Wildcampieren nur mit Erlaubnis des Grundeigentümers erlaubt. Im Falle der Grossen Allmend, die zu grossen Teilen ein Naturschutzgebiet ist, teils mit nationaler Bedeutung, ist dies der Bund. Explizit nicht campiert werden darf in Gebieten mit Betretungsverbot, eben etwa in Naturschutzgebieten, Wildruhezonen oder auch im Schweizer Nationalpark. (ma)