Schädling: Marmorierte Baumwanze gefährdet Thurgauer Obstkulturen

Schädlinge Wanzen bedrohen die Thurgauer Obst- und Gemüsekulturen: Sie sind mögen die Hitze, sind robust und mobil Die Grüne Stinkwanzen oder die Rotbeinige Baumwanze sind in der Schweiz heimisch. Die durch sie verursachten Schäden hielten sich bisher in Grenzen. Mit der eingeschleppten Marmorierten Baumwanze hat sich das Ausmass der wirtschaftlichen Schäden nun aber radikal verändert. Der Klimawandel begünstigt deren Vermehrung. Hans Suter 14.07.2022, 04.30 Uhr

Urs Müller: «Eine einzige Wanze kann grossen Schaden in den Kulturen anrichten.» Ralph Ribi

Die meisten Menschen im Thurgau kennen sie von Kindesbeinen an: die «Chriesistinker», Stinkwanzen oder eben Baumwanzen. Sie stinken aber nicht nur, sie haben auch mächtig Appetit. Und sie vermehren sich stark. Zudem haben sie Artenzuwachs aus dem fernen Ausland erhalten. Mittlerweile sind im Thurgau sieben verschiedene Wanzenarten nachgewiesen– mit Folgen für die Landwirtschaft.

Urs Müller erklärt an einem Medienanlass auf der Forschungsstation Güttingen:

«Einheimische und invasive Wanzen verursachen in verschiedenen Kulturen zum Teil beachtliche Schäden.»

Der Agroingenieur ist Leiter der Gruppe Obst, Gemüse und Beeren am kantonalen Bildungs- und Beratungszentrum Arenenberg. In dieser Funktion ist er auch Leiter des Versuchsbetriebs Obstbau in Güttingen.

Die Marmorierte Baumwanze. Ralph Ribi

Früchte und Beeren werden unverkäuflich

Laut Müller hat insbesondere die aus China eingeschleppte Marmorierte Baumwanze in der jüngeren Vergangenheit für Aufsehen gesorgt. Wirtschaftlich relevante Schäden seien bisher vor allem an Birnen, Zucchetti, Peperoni und Auberginen registriert worden. Während einheimische Arten wie die Graue Feldwanze oder die Grüne Stinkwanze bisher nur geringe wirtschaftliche Schäden verursacht hätten, habe sich dies mit der Marmorierten Baumwanze radikal verändert. Und das in atemberaubendem Tempo. 2018 wurde sie erst an einigen Standorten nachgewiesen. 2019 hatte sie sich schon so weit ausgebreitet, dass sie im ganzen Kanton gefunden wurde und teils hohe Schäden verursachte.

Geschenk aus China 2004 tauchten in Zürich erstmals Marmorierte Baumwanzen auf. Es besteht die Vermutung, dass diese aus dem Chinagarten in Zürich stammen. Der Chinagarten ist ein Geschenk der chinesischen Partnerstadt Kunming an die Zürcher Bevölkerung. Er wurde 1994 eröffnet und wird heute von Grün Stadt Zürich betrieben. Er gehört in die Gruppe der Tempelgärten und gilt als einer der ranghöchsten Gärten ausserhalb Chinas. (hs)

Deformierte Kirschen sind unverkäuflich. Ralph Ribi

Die Larven in den fünf Entwicklungsstadien und die ausgewachsene Wanze verursachen mit ihren Saugaktivitäten starke Fruchtdeformationen, die an der Einstichstelle harte, steinige Zellverbände bilden. Müller sagt:

«Früchte, Beeren und Gemüse sind dadurch unverkäuflich.»

Wer hofft, dass sich deformiertes Tafelobst wenigstens zum Mosten eignet, auch der wird enttäuscht. «Die meisten Mostereien nehmen mittlerweile kein Tafelobst mehr an, weil der Säuregehalt zu gering ist», weiss Müller aus Erfahrung.

Die Bekämpfung gestaltet sich schwierig

Was also tun gegen die Schädlinge? Um die richtige Antwort überhaupt finden zu können, muss zuerst ermittelt werden, welche Wanzenart den Schaden verursacht. Doch hier stellt sich bereits das nächste Problem, wie Urs Müller erklärt:

«Die Zuordnung der Schäden ist aufgrund der kaum zu unterscheidenden Schadbilder nicht möglich.»

Die Bekämpfung gestalte sich aber auch schwierig, weil die Wanzen durch ihren Chitinpanzer gut geschützt und durch ihre (wenn auch eingeschränkte) Flugtauglichkeit sehr mobil seien.

Güttingen 13.7.2022 TG - IM BILD Urs Müller Leiter Obst Gemüse Beeren Die aus dem Ausland eingeschleppten Baumwanzen-Arten führen zu Schäden an den Thurgauer Obstkulturen. Das Bildungs- und Beratungszentrum Arenenberg forscht deshalb in Güttingen zur Lebensweise der Baumwanzen und erprobt mögliche Bekämpfungsformen Ralph Ribi / Ralph Ribi

Mit speziellen Fallen werden Schädlinge wie die Rotbeinige Baumwanze angelockt. Ralph Ribi

«Nach aktuellem Kenntnisstand setzt sich eine mögliche Bekämpfungsstrategie aus einer Kombination von verschiedenen Massnahmen mit Teilwirkung zusammen», sagt Müller. Getestet wird etwa der Einsatz von Pflanzenschutznetzen, Insektiziden, Lockpflanzen und Nützlingen. Allerdings mit zum Teil mässigem Erfolg. Die Wirkung bei Insektiziden liege aktuell bei nur gerade 50 Prozent. «Da fragt sich, ob ihr Einsatz überhaupt angezeigt ist», sagt Müller. Mehr Hoffnung setzt er in Nützlinge, vor allem in die Samurai-Wespe (Zehrwespe). «Sie ist auf die Parasitierung von Eigelegen der Marmorierten Baumwanze spezialisiert», sagt Müller. Im Gegensatz zu einheimischen Nützlingen parasitiere sämtliche Eier.

Es ist wohl Ironie des Schicksals, dass die Samurai-Wespe mit der Marmorierten Baumwanze eingeschleppt worden ist. Und mit ihr auch ein Parasit der Samurai-Wespe.

Urs Müller, Leiter Obst, Gemüse und Beeren am Bildungs- und Beratungszentrum Arenenberg, erläutert die Lebensweise der Baumwanzen mögliche Bekämpfungsformen. Ralph Ribi