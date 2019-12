SBB sichern Bahnlinie am Untersee gegen «Rolling Stones» Die Bundesbahnen ersetzen Netze und sichern lose Steine oberhalb der Seelinie zwischen Berlingen und Steckborn. Rahel Haag 10.12.2019, 16.50 Uhr

Arbeiter sichern den Felsen oberhalb der Bahnlinie bei Berlingen (Bild: Margrith Pfister-Kübler)

Hoch oben am Hang zwischen Berlingen und Steckborn sind sie am Werk: die Männer in der leuchtend orangen Arbeitskleidung. Sie tragen Helme und sind durch Seile gesichert. Unter ihnen verläuft die Bahnlinie. «Diese notwendigen Arbeiten dienen der Sicherheit», sagt Martin Meier, Mediensprecher der SBB, auf Anfrage. Auf der Strecke müssten die bestehenden Sicherungsnetze ersetzt und wo nötig angepasst werden.