SANIERUNGSMASSNAHMEN Steckborns verrückter Turm Der schiefe Turm von Pisa ist ein Fotomagnet, ebenso der schiefe Turm von St.Moritz. Aber auch in Steckborn gibt es einen schiefen Turm. Ein Wahrzeichen soll der evangelische Kirchturm jedoch nicht werden. In der Botschaft zur kommenden Kirchgemeindeversammlung wird das geplante Minifrac-Verfahren zur Stabilisierung geschildert. Janine Bollhalder 16.03.2021, 04.20 Uhr

Die evangelische Kirchgemeinde will ihren Turm sanieren. Bild: Nana do Carmo (10.04.2002, Steckborn)

Der Turm der evangelischen Kirche Steckborn kippt fortlaufend in nordwestliche Richtung ab. Derzeit beträgt die Neigung circa ein Grad. Doch eine Fotoattraktion am Untersee soll der Turm nicht werden. Stablisierungsmassnahmen sind vorgesehen. Denn es drohen Schäden an der Kirche. Noch bis 18. März liegt ein Baugesuch der evangelischen Kirchgemeinde öffentlich auf.