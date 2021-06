Abstimmung Münchwiler genehmigen die Sanierung ihres Gemeindehauses relativ knapp Die Sanierung des Gemeindehauses war am Sonntag die einzige kommunale Vorlage in der Gemeinde Münchwilen. Der Zwei-Millionen-Kredit erzielte 56 Prozent Ja-Stimmen. Olaf Kühne 13.06.2021, 16.33 Uhr

Das Münchwiler Gemeindehaus ist sanierungsbedürftig. (Bild: Olaf Kühne)

Über die Rechnungsabschlüsse von Schule und Gemeinde haben die Münchwiler zwar jüngst an der Gemeindeversammlung befunden. Dennoch waren sie am Sonntag an die Urne gerufen: Der Gemeinderat hatte für die Sanierung des Gemeindehauses einen Kredit über 2,15 Millionen Franken beantragt.