Sanierung der Altlasten auf dem Raduner-Areal in Horn: Behörden erzielen nach jahrelanger Blockade eine Einigung Die Sanierung des mit Altlasten kontaminierten Standorts des ehemaligen Firmengeländes der konkursiten Textilfabrik Raduner & Co AG in Horn war über Jahre durch Rechtsstreitigkeiten blockiert. Jetzt haben der Kanton Thurgau, die Politische Gemeinde Horn und die beiden Eigentümer des Areals eine Vereinbarung getroffen. 13.08.2020, 09.55 Uhr

Das Raduner-Areal bei Horn direkt am Bodensee. Bild: Benjamin Manser, (8. März 2017)

(red/sko) Das Areal der ehemaligen Textilfabrik Raduner & Co. AG ist ein mit umweltgefährdeten Chemikalien (vor allem chlorierte Kohlenwasserstoffe) belasteter Standort und muss saniert werden. Nach der Stilllegung der Textilfabrik wurde der westliche Teil des Areals an die Reto Peterhans AG und der Rest an die Eberhard Bau AG verkauft.

Letztere führte zwischen 2015 bis 2017 freiwillig und auf eigene Kosten eine umfassende Altlastensanierung durch. Dem im Eigentum der Reto Peterhans AG stehenden Teils des Areals steht die Altlastensanierung noch bevor. Jetzt liegt das Sanierungskonzept vor, wie der Kanton Thurgau am Donnerstagmorgen mitteilt.

Zwei Vereinbarungen regeln Altlastensanierung

Im Zuge der durch die Eberhard Bau AG durchgeführten Abbruch- und Sanierungsarbeiten haben sich diverse Rechtsstreitigkeiten ergeben, die eine sinnvolle Arealentwicklung über Jahre blockierten. Um diesen Zustand zu beenden, haben die Parteien unter Federführung des Departementes für Bau und Umwelt (DBU) Verhandlungen geführt. In zwei Vereinbarungen konnten nun alle wesentlichen Punkte geregelt werden.

Laut Mitteilung hätte die Raduner & Co AG als Verursacherin der Altlasten gründsätzlich für die mehrere Millionen Franken teure Sanierung aufkommen müssen. Nach dem Konkurs war sie aber nicht mehr zahlungsfähig, weshalb der grösste Teil der anfallenden Kosten gemäss den gesetzlichen Vorschriften durch die öffentliche Hand (Bund, Kanton, Gemeinde) zu tragen wäre. «Der Kanton hat deshalb im Konkursverfahren der Raduner & Co AG eine entsprechende Forderung eingegeben und sich gestützt darauf Ansprüche abtreten lassen, um diese Kosten soweit möglich zu decken», heisst es in der Mitteilung.

In diesem Zusammenhang seien nach wie vor zivilrechtliche Verfahren zwischen dem Kanton und Drittpersonen hängig. Diese sind von der aktuellen Einigung nicht tangiert und werden weitergeführt.

Kanton und Gemeinde zahlen mit

Die erste nun vorliegende Vereinbarung wurde zwischen dem Kanton, der Standortgemeinde Horn und den beiden aktuellen Grundeigentümerinnen geschlossen. Weil die Eberhard Bau AG für die Sanierung ihrer Parzellen ausdrücklich auf öffentliche Gelder in Millionenhöhe verzichtet hat und bei der Sanierung zudem über das verlangte gesetzliche Mass hinausging, sei ein symbolischer Sanierungsbeitrag des Kantons in Höhe von 600'000 Franken Teil dieser Vereinbarung.

Zudem bezahlen der Kanton (180'000 Franken) und die Gemeinde Horn (120'000 Franken) insgesamt 300'000 Franken für die Verpflichtung zum Rückbau eines Gebäudes. In der Mitteilung heisst es:

«Würde es stehen bleiben, würde dies die noch ausstehenden Sanierungsarbeiten auf dem westlichen Areal und damit die von der öffentlichen Hand zu tragenden Kosten deutlich verteuert.»

Durch den Rückbau der Gebäude wird überdies die Realisierung der Bachkorrektion «Schwärzibach» deutlich vereinfacht.

Rechtsverfahren könnten profitieren

Der Sanierungsbeitrag entnimmt der Kanton der Spezialfinanzierung gemäss Planungs- und Baugesetzes (PBG). Die Mittel der Spezialfinanzierung könnten ausdrücklich auch für die «Sanierung von Industriebrachen» verwendet werden, wie es heisst. Die restlichen 180'000 Franken werden über das ordentliche Budget des Amtes für Umwelt finanziert. Der Regierungsrat hat nun die Vereinbarung genehmigt, die Gemeinde Horn habe dies bereits Anfang Juli getan.

Parallel zur Vereinbarung mit dem Kanton und der Gemeinde haben die Grundeigentümerinnen ihre gegenseitigen Ansprüche ebenfalls in einer Vereinbarung geregelt. Als Folge davon können mehrere Rechtsverfahren erledigt werden, schreibt der Kanton weiter.