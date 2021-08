Salzsäureattacke auf 21-Jährigen in Konstanz

Salzsäure-Angriff «Die wollten mich kaltmachen»: 21-Jähriger wurde in Konstanz mit Salzsäure attackiert Eigentlich wollte Robin Schellinger nur einen Streit schlichten. Doch dann schlugen Angreifer mit Metallstangen auf ihn ein und verätzen ihm sein Gesicht. Grund für den Angriff könnte der Besitzanspruch einer Jugendbande auf einen oder mehrere Konstanzer Stadtteile sein. René Laglstorfer 25.08.2021, 05.20 Uhr

Der Konstanzer Robin Schellinger mit seiner Schweizer Freundin Seraina Oliva – die Narben im Gesicht des 21-Jährigen sind auch vier Monate nach der Säure-Attacke und einer Operation noch sichtbar. Bild: René Laglstorfer

«Wenn man einen Menschen nur verletzen will, dann schlägt man ihm nicht mit einer Metallstange auf den Kopf und übergiesst ihn nicht mit Salzsäure. Die wollten mich kaltmachen», sagt Robin Schellinger im Gespräch mit dem «Südkurier». Er berichtet von einem Fall, der im offiziellen Polizeibericht deutlich harmloser klang, als er tatsächlich war – und der beunruhigende Einblicke in mögliche Bandenaktivitäten in Konstanz gewährt.

Das Gesicht des 21-Jährigen aus Konstanz-Wollmatingen ist von Verätzungen überzogen, sein Hinterkopf und seine Augenbraue von dicken Narben gezeichnet, die von erheblicher Gewalteinwirkung zeugen. Trotz der schweren Entstellungen und Verletzungen kann der angehende Krankenpfleger schon wieder lächeln.

Neben ihm sitzt seine 23-jährige Freundin Seraina Oliva. Der Schweizerin aus dem Kanton Zürich steht noch immer die Sorge um ihren Liebsten ins Gesicht geschrieben. Sie kann es kaum fassen, was in dieser folgenschweren Nacht vom 16. auf den 17. April mitten in Konstanz geschah.

Gebietsansprüche in Allmannsdorf

Robin Schellinger traf sich an diesem Abend mit drei Freunden aus verschiedenen Konstanzer Stadtteilen zum Musikhören und Alkoholtrinken, laut Polizeibericht im Bereich der Mainaustraße, Ecke Staader Straße im Viertel Allmannsdorf. «Wir hatten eine Musikbox mit. Auf einmal haben wir dumpfe Schussgeräusche gehört und einen Jungen mit Kapuze und Luftdruckgewehr hinter uns wahrgenommen, der auf uns schoss, aber niemanden traf», schildert der 21-Jährige.

Der junge Angreifer – es soll sich bei ihm um den 16-jährigen Leon F.* handeln – habe die achtköpfige Gruppe gefragt, was sie in «seinem Viertel» verloren hätten. Er soll dann aber so schnell, wie er gekommen war, wieder verschwunden sein.

Auf dem Vorplatz dieses Supermarktes an der Ecke Mainaustrasse und Staader Strasse spielte sich die mutmassliche Säure-Attacke im Konstanzer Stadtteil Allmannsdorf ab. Bild: PD

Wenig später kam laut Robin Schellinger der 16-Jährige mit zwei jungen Männern – alle mit Kapuzen über dem Kopf – auf seine Freunde zu. Einer der beiden, der 19-jährige Paul G.*, soll mit einer Metallstange gedroht und mit einer wüsten Beschimpfung gefragt haben, wer «das» gewesen sei.

Die Gruppe habe zuerst gar nicht gewusst, was er meinte. «Wir hätten den 16-Jährigen angestresst», sagt Schellinger. Daraufhin soll Paul G. gesagt haben, er hätte «Gebietsansprüche» hier im Viertel. Ein gleichaltriger Kumpel von Robin Schellinger habe Paul G. zu beruhigen versucht. «Mein Freund hat gesagt, ich soll ein bisschen weggehen. Ich wollte einfach, dass es keinen Stress gibt, und blieb in der Nähe», sagt Schellinger.

Er sei dann zu den anderen beiden des Trios hin, die abseits an den Einkaufswägen des dortigen Supermarkts standen und mit einem weiteren Freund von Schellinger, Timon M., lautstark diskutiert haben sollen.

«Um eine Auseinandersetzung zu vermeiden, bin ich dazwischengegangen. Ich habe beide angeschaut und gesagt: ‹Hört mal auf zu streiten!›»

In dem Moment soll der dritte des Trios, der 19-jährige Theodor F.*, ein Pfefferspray gezückt haben und ihn Schellinger und Timon M. ins Gesicht gesprüht haben. «Als mein Gesicht betäubt war und ich mich duckte, schlug er noch mit der Metallstange auf meinen Kopf ein», schildert der 21-Jährige.

Wie er später anhand von Überwachungsbildern durch seinen Anwalt erfuhr, soll ihm dann der 19-jährige Paul G. eine ätzende Flüssigkeit, die aus Rohrreinigermittel hergestellt worden sein dürfte, ins Gesicht gekippt haben. Schellinger sagt:

«Beim Weglaufen habe ich noch mal eine auf den Hinterkopf bekommen – von wem und mit welchem Gegenstand weiss ich nicht. Die wollten mich zu Boden bringen und kaltmachen.»

Er erinnert sich an viel Blut und betont, dass ihn die drei mutmasslichen Angreifer bis zur Tat nicht persönlich gekannt hätten und er wiederum nur ihre Namen.

Das Amtsgericht Konstanz bewertet den geschilderten Tathergang in einem Beschluss, der dem «Südkurier» vorliegt, als glaubhaft. «Die Glaubhaftmachung ergibt sich aus der auf Antrag beigezogenen Strafakte und aus der Inaugenscheinnahme des Überwachungsvideos vom Tatort. Auf dem Video sind grosse Teile der Tathandlung zu sehen. Aus der beigezogenen Strafakte ergibt sich, dass Paul G. die Zusammensetzung der ätzenden Flüssigkeit kannte und an die Polizei mitteilen konnte», schreibt das Amtsgericht.

«Bis auf die Haut zerfressen»

Laut Polizeibericht hat sich die «Schlägerei, bei der angeblich auch ein Baseballschläger eingesetzt wurde», gegen 23 Uhr abgespielt, mehrere Notrufe seien eingegangen. «Noch bevor die Streifen die Örtlichkeit erreicht hatten, entfernten sich alle Beteiligten», teilte das Konstanzer Präsidium am Folgetag mit. Robin Schellinger bat seine Freunde nach den Attacken, ihn mit dem Auto ins Krankenhaus zu bringen.

Robin Schellinger vier Tage nach dem Salzsäure- Angriff. Bild: PD

«Ich bin in die Notaufnahme gelaufen und habe geschrien: ‹Bitte helft mir!›»

Zuerst seien seine Augen und sein Gesicht gewaschen worden, dann habe er Schmerzmittel bekommen, und die Platzwunden an seinem Kopf seien genäht worden.

«Dann kam die Polizei, und ich musste meine Kleidung abgeben. Ich hatte vier Lagen an, ein T-Shirt, einen Pulli, eine Strickjacke und eine Weste – trotzdem war alles bis auf die Haut zerfressen, selbst die Jeans –, das dürfte mich gerettet haben», sagt der 21-Jährige. Inzwischen hatte die Polizei eine Fahndung eingeleitet und drei Beschuldigte im Alter von 16 bis 19 Jahren stellen können. Ein 16-Jähriger – dabei soll es sich um Leon F. handeln – wollte sich den Angaben zufolge der Kontrolle entziehen und flüchtete.

Die Polizei berichtete am Tag danach, dass er nach einer kurzen Verfolgung gefasst und vorläufig festgenommen wurde. Laut Polizei stellte sich dann heraus, dass er ein Bruder eines der Tatverdächtigen ist. Am 23. April – eine Woche nach dem Angriff – findet im Freiburger Uniklinikum eine zweieinhalb Stunden dauernde Operation unter Vollnarkose statt, bei der totes Hautgewebe aus dem Gesicht des 21-Jährigen entfernt und mit 36 Klammern und knapp 40 Nähten fixiert wird. Schellinger sagt:

«Vor der OP musste ich unterschreiben, dass, wenn mein Gesicht nicht von alleine heilt, ich eine Hauttransplantation machen muss.»

Robin Schellinger mit einem von vielen Gesichtsverbänden. Bild: PD

Das Dokument und weitere Arztbefunde liegen dem «Südkurier» vor.

In einem Arztbrief der Freiburger Klinik für Plastische Chirurgie heisst es am 26. April als Diagnose: «Verätzung durch Salzsäure (...) drei bis vier Prozent der Körperfläche insgesamt.» «Mein Neurologe sagt, dass der Angriff ein versuchter Totschlag gewesen sei, weil mir zweimal auf den Kopf geschlagen wurde und Salzsäure im Spiel war. Die Behörden haben die Attacken aber nur als gefährliche Körperverletzung eingestuft. Aber welcher normale Mensch geht mit Salzsäure aus dem Haus?», fragt Robin Schellinger.

Er ist enttäuscht darüber, dass die drei mutmasslichen Angreifer seit der Tat auf freiem Fuss sind. Die Staatsanwaltschaft Konstanz kann sich vorerst, bis alle Beteiligten postalisch verständigt sind, nicht zu dem Verfahren äussern. Die Ermittlungen gegen die drei Beschuldigten im Alter von 16 bis 19 Jahren sind jedoch abgeschlossen. Aller Voraussicht nach dürfte es zu Anklagen kommen.

Ein Beschuldigter ist in Behandlung

Der «Südkurier» versuchte, mit den drei Tatverdächtigen Paul G., Leon und Theodor F. beziehungsweise mit ihren Anwälten Kontakt aufzunehmen. Paul G. befindet sich laut Informationen dieser Zeitung in psychiatrischer Betreuung. Sowohl sein Vater als auch seine Mutter bestätigen im Telefongespräch eine Auseinandersetzung. Sie wollen sich aber vorerst ohne Rücksprache mit ihrem Anwalt, der in den Ferien sei, nicht öffentlich zu den Vorwürfen äussern. Der Anwalt von Leon und Theodor F. wollte in dem Fall keine Stellungnahme abgeben. Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung.

*Namen der drei Beschuldigten von der Redaktion geändert.