Neutralität gibt es auch im Schwingen

SALZKORN Neutralität gibt es – je nach Situation – auch im Schwingen Wenn die Politik abstrakt wird, hilft oft ein anschauliches Beispiel aus dem Sport als Erklärungshilfe. David Angst 11.05.2022, 05.05 Uhr

Politiker reden und schreiben gerade viel über die schweizerische Neutralität. Zum Beispiel Thierry Burkart, Präsident der FDP: «Die Auslegung der Neutralität richtet sich stets nach den politischen Realitäten im strategischen Interessenraum der Schweiz.» Ziemlich abstrakt. Für alle, die nicht mehr mitkommen, hier erklärt an einem einfachen Beispiel: Wenn am Thurgauer Kantonalschwingfest ein St.Galler gegen einen Berner antritt, so hofft der neutrale Thurgauer insgeheim, dass der St.Galler gewinnt, denn dieser ist ja immerhin ein Nordostschweizer.

Wenn der St.Galler tatsächlich gewinnt und im nächsten Gang auf einen Appenzeller trifft, so ist der Thurgau absolut neutral. Am liebsten wäre ihm ein Gestellter. Nicht weil ihm der Appenzeller sympathischer wäre als der Berner. Sondern weil das den Thurgauern hilft, ihre eigenen Leute in den Schlussgang zu bringen. Was in den letzten Jahren ja auch meistens gelungen ist. Also: Neutralität kann je nach Situation so oder anders interpretiert werden. Thierry Burkart hat recht.