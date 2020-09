Saisonstart mit Kammermusik: Dank Züri-Connections gewinnt das Publikum der Konzertgemeinde Frauenfeld E-Musik vom 16. bis ins 21.Jahrhundert und auf hohem Niveau: Das bietet die Konzertgemeinde auch diese Saison. Pandemiebedingt gilt bei allen Konzerten Maskenpflicht. Diesen Donnerstag geht es los mit der ZHdK-Kammermusikakademie. Mathias Frei 21.09.2020, 18.22 Uhr

Nachholkonzert der vergangenen Saison: Konstantin Scherbakov gibt am 27. April 2021 ein Klavierrezital zum Besten. (Bild: PD)

Zwölfjährige Mädchen kichern zusammen und lesen Pferdezeitschriften. Vilde Frang stand mit Zwölf erstmals als Solistin auf einer Bühne, mit dem Osloer Philharmonischen Orchester. Vierjährig begann sie, Geige zu lernen. Die heute 34-jährige Norwegerin zählt zu den hoffnungsvollsten Violinistinnen unserer Zeit – und ist am 25.Oktober im Rahmen eines Konzerts des Kammerorchesters Basel bei der Konzertgemeinde Frauenfeld im Stadtcasino zu hören.

Vilde Frang ist am 25. Oktober zu hören. (Bild: PD/Marco Borggreve)

Eine andere hochtalentierte Musikerin ist Shih-Yu Tang. Die in Taiwan geborene Pianistin mit Jahrgang 1995 räumt seit ihrem siebten Lebensjahr Auszeichnungen ab. Je älter Tang wird, desto renommierter werden die Meriten. Wer sie nicht verpassen will, besucht das Programm des Orchesters der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) am 18.November im Stadtcasino. Saisonstart ist aber gleichenorts bereits diesen Donnerstag, 24.September. Auf dem Programm steht ein Blechbläserquintett aus den Reihen der aktuellen ZHdK-Kammermusikakademie mit deutschem Barock, russischer Romantik und neuer Musik aus Nord- und Südamerika. Diese findet heuer zum 22.Mal statt, und genau so viele Male war die Akademie auch bei der Konzertgemeinde zu Gast.

Vom 16. bis hinein ins 21.Jahrhundert

Konzertgemeinde Frauenfeld: Beni Pfister, Mitglied der Programmkommission, und Präsident Walter Fürer. (Bild: Mathias Frei)

«Wir können mittlerweile auswählen», sagt Beni Pfister. Er gehört der Programmkommission an, die von Justus Bernau geleitet wird. Künstlerische Qualität sei oberstes Credo. Daneben soll das Programm vielfältig sein, durch alle Musikepochen vom 16. bis ins 21.Jahrhundert und von Kammermusik bis zu Orchestralem. Grosse Wichtigkeit hätten immer wieder die direkten und indirekten Verbindungen nach Zürich, ergänzt Walter Fürer, der die Konzertgemeinde präsidiert. So haben die Musiker entweder Lehraufträge in der Limmatstadt oder die Formationen sind dort beheimatet.

Zum Saisonstart am 24.September: das Bläserquintett der ZHdK-Kammermusikakademie. (Bild: PD)

Zu Gast am 11. März 2021: Meret Lüthi. (Bild: PD)

Ersteres ist bei den Pianistinnen des Norea Trio der Fall, das am 21.Januar 2021 im Casino zu Gast sein wird. Les Passions de l’Ame – Orchester für Alte Musik Bern unter der Leitung der Geigerin Meret Lüthi spielt das fünfte Abonnementkonzert (11.März 2021, Rathaus). Den üblicherweise sechsten und letzten Abend bestreitet das Alumni-Sinfonieorchester von ETH und Uni Zürich am 31.März 2021 im Stadtcasino. Als Nachholkonzert aus dem Lockdown steht aber noch ein siebtes Programm an. Das Feuilleton nennt Konstantin Scherbakov den «Superstar für Insider». Am 27.April 2021 spielt er im Casino ein Klavierrezital mit Werken von Brahms, Schumann und Debussy.

Bei allen Konzerten gilt Maskenpflicht, Pause gibt es keine. Dafür hat es sicher Platz für alle Abonnenten. Es wird ein Contact-Tracing geführt.

