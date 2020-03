Rundum restauriert: Die Arbeiten an der Nordfassade der Ruine Helfenberg im Seebachtal sind abgeschlossen Neue archäologische Erkenntnis: Die Burganlage zwischen Hüttwiler- und Hasensee ist zeitlich aus einem Guss. Evi Biedermann 16.03.2020, 11.45 Uhr

Blick vom Südufer des Hasensees auf die Ruine Helfenberg. (Bild: Evi Biedermann)

«Nun sind wir einmal ringsum.» Das sagte Hansjörg Brem vor der kleinen Gästeschar, die sich am Freitagnachmittag zum Abschluss der Flickarbeiten an der Ruine Helfenberg zu einer kleinen Feier eingefunden hatte. Mit «ringsum» verwies der Kantonsarchäologe auf den Sanierungszyklus, der seit zehn Jahren Arbeiten an allen vier Fassaden der Ruine umfasste und im Abstand von einigen Jahren durchgeführt wurde.