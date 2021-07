Heilsarmee-Brocki in Frauenfeld feiert 20-Jahr-Jubiläum

Rundes Jubiläum «Kein Tag ist wie der andere»: Die Brocki der Heilsarmee in Frauenfeld hat nach 20 Jahren ihr verstaubtes Image abgelegt Wo Gymnasiasten und ältere Damen shoppen gehen: Seit 2001 verkauft das Heilsarmee-Brockenhaus am Allmend in Frauenfeld auf 1700 Quadratmetern Secondhand-Artikel aller Art. In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat sich das Bild der Brockenhäuser gewandelt. Claudia Koch 14.07.2021, 11.35 Uhr

Im Heilsarmee-Brockenhaus in Frauenfeld. Bild: Andri Vöhringer

«Ihr Gut. Gut für alle.» Dieser Slogan prangt an der Wand hinter der Verkaufstheke in der Heilsarmee-Brocki im alten Langdorf und gibt genau die Philosophie des Brockenhauses wieder. Denn mit dem Erlös der Verkäufe werden soziale Projekte für Menschen in Not landesweit unterstützt. Gleichzeitig sind Einkäufe in der Brocki ein Zeichen für den nachhaltigen Konsum, den auch die junge Generation entdeckt hat.

«Wir merken, dass junge Leute sich vermehrt mit Kleidern, Geschirr, aber auch Möbeln aus unserer Brocki eindecken. Wohngemeinschaften etwa können sich für 1000 Franken einen ganzen Haushalt einrichten.»

Melanie Maute, Filialleiterin. Bild: Andri Vöhringer

Das sagt Melanie Maute. Die ausgebildete Modeverkäuferin arbeitet seit dreieinhalb Jahren in der Brocki, seit drei Monaten ist sie Filialleiterin. Ihr Team besteht aus neun Festangestellten, zwei Zivildienstleistenden und weiteren Hilfspersonen, darunter auch Leuten aus der Justizvollzugsanstalt, die hier ihre Busse abverdienen. Die vielen helfenden Hände sind auch nötig. Denn die vorbeigebrachte Ware muss kontrolliert, sortiert und mit einem Preis versehen werden. Mautes Ziel lautet: «Was heute reinkommt, soll am selben Tag auch in den Verkaufsraum.» Deshalb kommen oft jeden Tag dieselben Leute vorbei, die hoffen, ein Schnäppchen zu machen.

Dekorationsartikel sind sehr gefragt

Vor allem Kleider, Geschirr und Bücher werden vorbeigebracht und gut verkauft. Die Kleider sind der Farbe nach aufgehängt und nehmen fast die Hälfte der unteren Ebene der Halle ein. Maute sagt:

«Wir haben sehr viele, qualitativ gute Damenbekleidung. Die Herrenabteilung ist kleiner, obwohl die Nachfrage ebenfalls gross ist.»

Sie vermutet, dass Männer ihre Kleider eher austragen, wohingegen sich Damen öfter neue Kleider leisten. Auch Dekorationsartikel, wie aktuell für den 1. August, sind meist schnell weg. Besonders beliebt ist der Weihnachtsmarkt, der jeweils Ende Oktober startet. Dabei decken sich viele Leute jedes Jahr mit einer neuen Farbe an Weihnachtsschmuck ein und bringen die gebrauchten Christbaumkugeln zurück. Dieses System funktioniert auch bei Spielsachen sehr gut. Möbel sind in der oberen Etage zu finden. Diese werden vom Brocki-Team bei Bedarf abgeholt, wobei auch hier auf einen guten Zustand geachtet wird.

Der Vorteil: Alles an einem Ort

Viel zu tun für Maute und ihr Team gab es nach der pandemiebedingten Schliessung. Die Filialleiterin erzählt:

«Die Leute hatten Zeit, zu Hause auszumisten. Bei der Wiedereröffnung standen sie Schlange, um ihre aussortierten Sachen abzugeben.»

In den vergangenen 20 Jahren hat die Brocki ihr verstaubtes Image sichtbar abgelegt. Es gibt hier fast nichts, was es anderswo nicht auch zu kaufen gibt. Der Vorteil ist, dass man alles an einem Ort findet. Während Schülerinnen und Schüler nach alten Markenkleidern Ausschau halten, tummeln sich ältere Damen beim Geschirr oder bei der Gründl-Wolle. Was Maute an ihrem Job besonders gefällt: «Kein Tag ist wie der andere.»

