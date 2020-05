«Rumfuchteln vermeiden und nie versuchen, sie zu erschlagen»: Weshalb die Wespenköniginnen dieses Jahr so früh unterwegs sind – und wie Sie sich vor den Insekten schützen können Wespenköniginnen sind bereits auf der Suche nach geeigneten Orten für ihre Waben. Insektenexperte Siegfried Keller erklärt, weshalb dem so ist und was man tun kann, wenn man von Wespen bedrängt wird. Interview: Enrico Kampmann 07.05.2020, 05.20 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Die Wespenköniginnen sind dieses Jahr im Thurgau ungewöhnlich früh anzutreffen. (Bild: Fotolia)

Für gewöhnlich erwachen Wespenköniginnen erst Anfang Mai aus ihrer Winterstarre. Wegen der warmen Temperaturen in diesem Frühjahr waren sie aber schon in den vergangenen Wochen an manch einem Thurgauer Gartensitzplatz unterwegs. Siegfried Keller aus Eschenz ist Insektenexperte und war lange Forscher bei Agroscope, dem Kompetenzzentrum des Bundes für landwirtschaftliche Forschung.

Herr Keller, diesen Frühling sind die Wespenköniginnen früher aktiv geworden als gewöhnlich. Woran liegt das?

Siegfried Keller: Im Frühling erwachen die Königinnen aus der Winterstarre und suchen einen günstigen Standort für den Bau der Waben. Wegen des warmen Wetters im März und April ist das dieses Jahr verhältnismässig früh geschehen.

Schon 2018 waren die Wespen so früh unterwegs. Es folgte eine regelrechte Plage in der ganzen Schweiz. Wird es dieses Jahr wieder so schlimm werden?

Es kommt ganz darauf an, wie sich das Wetter entwickelt. Im Grunde genommen fühlen sich Wespen wohl, wenn der Mensch sich wohlfühlt. Regnet es in den kommenden Wochen sehr viel oder wird es sehr heiss und trocken, können sich die Insekten weniger gut entwickeln. Das hiesse weniger Nahrung für die Wespen und ihre Brut und somit auch weniger Wespen insgesamt. Warmes Wetter um die 25 bis 30 Grad und gelegentlicher Regen wären hingegen optimal. Dann könnte es durchaus wieder ähnlich aussehen wie vor zwei Jahren.

Siegfried Keller

Insektenexperte

Sie kennen das auch: Man möchte in Ruhe im Garten grillieren, aber wird immerzu von einer lästigen Wespenschar belagert. Was kann man tun?

Man kann in jedem Baumarkt oder Gartencenter Wespenfallen kaufen, die sehr gut funktionieren. Räucherstäbchen für Mücken sind ebenfalls eine Lösung. Man kann auch versuchen, ein paar Meter entfernt einen Teller mit Schinken oder überreifem Obst hinzustellen, um die Wespen vom Esstisch wegzulocken. Man sollte aber das Rumfuchteln vermeiden und nie versuchen, sie zu erschlagen. Das provoziert sie nur.

Können Wespenstiche gefährlich sein?

Im Normalfall nicht. Aber bei mehreren Stichen oder einer allergischen Reaktion sollte sofort ein Arzt aufgesucht werden. Menschen, die wissen, dass sie eine Wespengift-Allergie haben, sollten zudem immer ein Notfallset dabei haben.

Sagen wir, ich habe ein Wespennest im Rollladenkasten und fühle mich gestört. Wie entferne ich dieses am besten?

Wenn das Nest noch klein ist und man sich belästigt fühlt, kann man den Zugang mit Klebeband oder etwas Ähnlichem zumachen, wenn der Standort das zulässt. Handelt es sich um ein grosses Nest, lässt man am besten die Feuerwehr kommen. Man sollte allerdings versuchen, Wespennester möglichst nicht zu zerstören.

Warum denn das?

Von den in der Schweiz insgesamt acht sogenannten echten Wespenarten, werden nur zwei im Sommer gelegentlich lästig: die gewöhnliche Wespe und die deutsche Wespe. Aber insgesamt sind Wespen definitiv eher nützlich als schädlich. Sie ernähren sich grossteils von Insekten, die wir als Schädlinge empfinden, vor allem Raupen. So nützen sie der Landwirtschaft als natürliche Schädlingsbekämpfer und tragen ausserdem zu einem gesunden Ökosystem bei.

Seit Anfang der 2000er-Jahre findet ein weltweites Bienensterben statt, welches auch an den Schweizer Grenzen nicht halt macht. Wie steht es um die Wespen?

Wir erleben weltweit ein allgemeines Insektensterben aufgrund der Umweltverschmutzung. Bienen sind zudem durch den Einsatz von Pestiziden besonders stark betroffen, da sie sich von Pollen und Nektar ernähren. Das ist bei Wespen nicht der Fall. Sie sind also nicht ganz im selben Ausmass betroffen wie Bienen, leiden aber natürlich auch unter dem Insektensterben.

Wie würde sich ein grossflächiges Wespensterben auswirken?

Da kann man nur spekulieren. Aber wahrscheinlich würde es nicht die gleichen Auswirkungen haben wie bei den Bienen, da sie keinen Einfluss auf die Befruchtung der Blüten haben.