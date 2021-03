RÜCKZUG Swimming-Pool-Schwemme in Frauenfeld: Die Stadt bewilligt Baugesuche en masse, Schwimmbadbauer kommen mit der Arbeit kaum mehr nach Auf Spurensuche: Badeferien im Ausland sind pandemiebedingt nur noch unter erschwerten Bedingungen möglich. Ziehen sich die Leute zu Wasserspielen deshalb vermehrt in den eigenen Garten zurück? Mathias Frei 10.03.2021, 04.20 Uhr

Entspannung finden in einem Swimming-Pool. Bild: Jay Si/iStockphoto

Eine abgelegene Villa irgendwo in Frankreich, eine junge Frau, die sich im Bikini an einem Swimming-Pool sonnt, und irgendwann ereignet sich ein Mord. Das ist der Stoff, aus dem François Ozons 2003er-Film «Swimming Pool» ist. Das Hubenquartier ist nun aber doch nicht komplett ab vom Schuss, und in Frauenfeld hat die Zahl der tödlichen Gewaltdelikte in jüngerer Vergangenheit zum Glück nicht zugenommen. Aber in der Thurgauer Kantonshauptstadt gibt es immer mehr Menschen, die sich einen Swimming-Pool in ihren Einfamilienhaus-Garten bauen lassen. Das belegen Zahlen des städtischen Amts für Hochbau und Stadtplanung, das die entsprechenden Baugesuche bearbeitet. «Schwimmbad» und «Whirlpool» ist vermehrt zu lesen in den öffentlichen Auflagen, mal mit Sichtschutzwand, damit das Badevergnügen textilfrei vonstattengehen kann, mal mit Überdachung, um auch im Regen seine Längen schwimmen zu können.

Ein Lied aus dem Soundtrack von «Swimming Pool». Bild: Youtube

Christof Helbling, Frauenfelder Stadtbaumeister. Bild: Andrea Stalder

Gemäss Statistiken von Stadtbaumeister Christof Helbling sind bislang im 2021 fünf Bauprojekte für Schwimmbäder respektive Whirlpools bewilligt worden. Bei sechs weiteren Projekten ist die Bewilligung derzeit in Bearbeitung. Und es ist noch nicht einmal Mitte März. Der Stadtbaumeister sagt: «Allein seit November 2020 wurden acht Schwimmbäder und Whirlpools bewilligt.» Vergangenes Jahr bearbeitete Helblings Amt insgesamt 13 Gesuche, die bewilligt wurden. Derweil waren es im Jahr 2019 noch neun bewilligte Bauprojekte dieser Art, 2018 acht Schwimmbäder oder Whirlpools, 2017 deren fünf. Und das lassen sich die Badefreunde durchaus etwas kosten. Helbling erklärt:

«Die durchschnittliche Investitionssumme pro Objekt beträgt 90'000 Franken.»

Die heuer bereits bewilligten oder derzeit in Bearbeitung stehenden Gesuche betreffen vor allem Baustandorte im Hubenquartier, vereinzelt aber auch Einfamilienhäuser in Herten-Bannhalde und im oberen Teil des Quartiers Vorstadt, Richtung Huben hinauf. Die Verteilung der 2020er-Bewilligungen ist nicht viel anders. Nebst den drei genannten Quartieren gab es aber auch einzelne Projekt im Kurzdorf, im Erzenholz und in Gerlikon.

Badeferien macht man pandemiebedingt neuerdings daheim

Nun kann man auf Spurensuchen gehen. Aufgrund der Standortverteilung ist offensichtlich, dass man in den höher gelegenen, klassischen Frauenfelder Einfamilienhaus-Quartieren jüngst lieber im eigenen Gärtli planscht. Stadtbaumeister Helbling kann über die Gründe dafür nur mutmassen. Möglicherweise würden die Leute seit Beginn der Pandemie weniger in die Ferien verreisen, sagt er. Badeferien daheim im Garten. Er sagt:

«Da werden doch anständig grosse Bädli gebaut, oft acht auf fünf Meter.»

Man investiert das gesparte Geld ins Eigenheim. Eigentlich logisch. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass sich die Frauenfelderinnen und Frauenfelder schon mal auf die zweijährige Bauzeit des Hallenbades vorbereiten. Denn in dieser Zeit wird auch im Freibad ausgeplanscht sein. Wie nun bekannt geworden ist, schliesst das Hallenbad am kommenden 25. Oktober seine Tore. Helbling lacht und meint: «Das kann natürlich auch sein.»

Eine Visualisierung: So soll das neue Frauenfelder Hallenbad ab Herbst 2023 aussehen. Bild: PD

Fakt ist: Die Sehnsucht nach Badeferien bereit nicht nur dem städtischen Amt für Hochbau und Stadtplanung Mehrarbeit, sondern auch Firmen, die auf den Bau von Swimming-Pools spezialisiert sind, zum Beispiel die Mathys World of Wellness AG aus Frauenfeld. Geschäftsleiterin Susanne Mathys sagt, dass die Nachfrage merkbar gestiegen sei.

«Wahrscheinlich, weil die Leute wegen Corona nicht mehr in die Ferien gehen, sondern daheim bleiben.»

Die gestiegene Nachfrage betreffe nicht nur fest eingebaute Becken, sondern auch demontierbare. Am beliebtesten seien die Masse acht mal vier Meter respektive zehn mal vier Meter. Die Lieferfristen seien derzeit etwas länger, aber man sei immer noch lieferfähig. Man könne die Aufträge weiterhin gut abwickeln. Die Planung benötige einfach etwas mehr Zeit. Nicht anders sieht es bei der in Warth beheimateten Gartenbau Markus Stieger AG aus.

«Wir spüren eine sehr starke Nachfrage.»

Das sagt Denise Thalmann, Mitglied der Stieger-Geschäftsleitung. Man komme kaum mehr nach mit den Arbeiten für derartige Aufträge. Auch bei Stieger Gartenbau gibt es ab und zu aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation Lieferschwierigkeiten. Am gefragtesten seien Pools in den Massen zehn mal vier Meter.