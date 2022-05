Thurgau zieht nach Drehortwechsel Förderbeitrag für Film zurück

Rückzug Filmcrew wechselt den Drehort und verliert finanzielle Unterstützung des Kantons Thurgau Die Studioaufnahmen des Films «Die Nachbarn von oben» sollte in Bürglen gedreht werden. Wegen «feuerpolizeilicher Gründe» musste jedoch ein neuer Drehort gesucht werden. Weil dieser nicht mehr im Thurgau ist, gibt es vom Kanton nun doch keine Förderbeiträge. Silvan Meile Jetzt kommentieren 12.05.2022, 17.28 Uhr

Die Regisseurin Sabine Boss PD

Der Regierungsrat zieht einen bereits gesprochenen Förderbeitrag zurück. Im vergangenen Dezember hat er 50’000 Franken aus dem Lotteriefondsbeitrag an die Produktionskosten des Spielfilms «Die Nachbarn von oben» von Sabine Boss gesprochen. Diese finanzielle Unterstützung hat der Regierungsrat nun widerrufen, wie es am Donnerstag in einer Mitteilung heisst.

Der Beitrag sei damals vorwiegend im Sinne einer Standortförderung für das Filmschaffen und die Filmproduktion im Thurgau gewährt worden, da der Dreh der Komödie im Filmstudio von Oliver Keller in Bürglen geplant war. Die Studiobauten sollten mit lokalen Handwerksbetrieben vorgenommen und die Crew während des Drehs vor Ort untergebracht werden. Insgesamt war eine Produktionszeit von 15 Wochen im Kanton Thurgau geplant.

Filmcrew ist in den Kanton Zürich ausgewichen

Doch so weit ist es nicht gekommen. Nun schreibt der Regierungsrat: «Anfang April aber hat die Produktionsfirma mitgeteilt, dass sich am Projekt, das am 12. April 2022 in den Dreh ging, im Vergleich zur Gesuchseingabe Änderungen ergeben haben.» Insbesondere wurde der Setbau für das Studio in Bürglen zu gross.

«Das Studio konnte aus feuerpolizeilichen Gründen nicht mehr für die Dreharbeiten genutzt werden und es wurde auf ein Studio im Kanton Zürich zurückgegriffen.»

Somit entfalle der Thurgau-Bezug des Projekts praktisch gänzlich, weshalb für den Regierungsrat eine Förderung durch einen Lotteriefondsbeitrag nicht mehr gerechtfertigt sei.

Laut «Zürichsee Zeitung» ist ein Filmset für diese Produktion auf einem Gewerbegebiet in Samstagern aufgebaut worden. Die Dreharbeiten dürften kurz vor Abschluss stehen.

Die Komödie erzählt die Geschichte eines Ehepaars, das nach 20 Jahren Ehe im Alltagstrott gefangen ist, aneinander vorbeilebt und still vor sich hin leidet. Als eines Abends die Nachbarn zu Besuch kommen, gerät alles durcheinander. Geplanter Kinostart ist Januar 2023.

